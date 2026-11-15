اداره اطلاعات انرژی آمریکا گزارش داد که واردات نفت خام در هفته گذشته به ۶ میلیون و ۲۸۶ هزار بشکه در روز رسید. این افزایش با وجود کاهش ناگهانی واردات از عراق، شاهد سهم عمده کانادا بود.

اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده آمریکا در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که میانگین واردات نفت خام از نه کشور اصلی تأمین‌کننده در هفته گذشته به ۶ میلیون و ۲۸۶ هزار بشکه در روز رسیده است. این رقم نسبت به هفته قبل با افزایش قابل توجه ۲۸۳ هزار بشکه‌ای همراه بوده و روند صعودی تقاضا برای این کالا استراتژیک را تأیید می‌کند.

آمار دقیق واردات نفت از کشورهای اصلی

بررسی داده‌های ارائه شده نشان می‌دهد که میانگین واردات در هفته پیش از این دوره، ۶ میلیون و ۳ هزار بشکه در روز ثبت شده بود. کانادا با ارائه میانگین صادرات روزانه ۴ میلیون و ۳۵۲ هزار بشکه، جایگاه خود را به عنوان بزرگ‌ترین تأمین‌کننده نفت خام ایالات متحده حفظ کرده و سهم غالب را در سبد تأمین انرژی این کشور دارد.

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پس از کانادا، ونزوئلا با ۶۰۳ هزار بشکه در روز، برزیل با ۳۳۰ هزار بشکه و عربستان با ۲۹۱ هزار بشکه در روز، در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. مکزیک نیز با میانگین ۲۶۲ هزار بشکه در روز در جایگاه پنجم و کلمبیا با ۱۵۰ هزار بشکه در روز رتبه ششم را به خود اختصاص داده است. این ارقام نشان‌دهنده تنوع جغرافیایی در منابع تأمین نفت آمریکا است.

نقش کشورهای دیگر و کاهش ناگهانی عراق

بر اساس اطلاعات دقیق اداره اطلاعات انرژی آمریکا، گویان با میانگین ۱۴۸ هزار بشکه در روز در رتبه هفتم، آرژانتین با ۱۳۸ هزار بشکه در روز در رتبه هشتم و نیجریه با ۱۲ هزار بشکه در روز در جایگاه نهم قرار دارند. این آمار جزئیات دقیقی از سهم کشورهای در حال توسعه و نوظهور در بازار نفت آمریکا ارائه می‌دهد.

نکته قابل توجه و انحرافی در آمار این هفته، عدم ثبت هیچ میزان وارداتی از نفت خام عراق به ایالات متحده است. این رکورد صفر برای یکی از شرکای تجاری سابق، تفاوت چشمگیری با هفته‌های قبل ایجاد کرده و ممکن است نشان‌دهنده تغییرات کوتاه‌مدت در مسیرهای لجستیکی یا تصمیمات تجاری باشد که نیازمند بررسی‌های بیشتر است.

مصرف داخلی و جایگاه جهانی ایالات متحده

در کنار آمار واردات، برآورد می‌شود مصرف روزانه نفت در ایالات متحده حدود ۲۰ میلیون بشکه باشد. این رقم بسیار بزرگ، ایالات متحده را به بزرگ‌ترین مصرف‌کننده نفت در جهان تبدیل کرده است. تقاضای داخلی عظیم در این کشور، همواره محرک اصلی برای واردات از منابع مختلف بوده و تعادل میان تولید داخلی و واردات را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

تحلیل این داده‌ها نشان می‌دهد که با وجود تلاش برای کاهش وابستگی به نفت خاورمیانه، سهم کشورهای آمریکای لاتین و همسایگان آمریکا همچنان بالا است. ادامه این روند می‌تواند بر روابط تجاری با کشورهای تأمین‌کننده و همچنین ثبات بازارهای جهانی انرژی تأثیرات طولانی‌مدتی داشته باشد.