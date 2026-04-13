افزایش چشمگیر قیمت مواد غذایی در تهران و تغییر الگوی مصرف مردم، ناشی از عواملی چون آسیب به خط تولید، کاهش واردات، و حذف ارز ترجیحی.

روزنامه شرق: قیمت مواد غذایی در تهران به شدت افزایش یافته و الگوی مصرف مردم تغییر کرده است. فروشندگان مواد غذایی در تهران از افزایش چشمگیر قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم خبر می‌دهند. این وضعیت ناشی از ترکیبی از عوامل مختلف است، از جمله آسیب به خط تولید کارخانه‌ها، کاهش واردات مواد اولیه و حذف ارز ترجیحی. این افزایش قیمت ‌ها منجر به تغییرات اساسی در رفتار مصرف‌کنندگان شده است. مردم به سمت خرید کالاهای ضروری‌تر رفته‌اند و خریدهای غیرضروری را به شدت کاهش داده‌اند. معاملات بازار کم‌عمق شده و مصرف‌کنندگان به خرید کالاهای ضروری در حجم‌های کم و به صورت احتیاطی روی آورده‌اند.

فروشندگان مواد غذایی به آسیب دیدن خط تولید برخی کارخانه‌ها، مانند تولیدکنندگان کود شیمیایی، مواد بسته‌بندی و حتی کارخانه‌های مواد غذایی اشاره می‌کنند. همچنین، کاهش واردات مواد اولیه، به‌ویژه برای تولیدکنندگان مرغ، نیز بر افزایش قیمت‌ها تأثیرگذار بوده است. حذف ارز ترجیحی نیز به‌عنوان یک عامل مهم در افزایش قیمت‌ها مطرح می‌شود. بررسی قیمت اقلام مختلف مواد غذایی نشان می‌دهد که قیمت‌ها به طور چشمگیری افزایش یافته است. به عنوان مثال، قیمت گوشت چرخ‌کرده، مرغ منجمد، برنج هاشمی، روغن مایع، میوه و سبزیجات همگی افزایش قابل توجهی داشته‌اند. کرایه تاکسی بین‌شهری نیز افزایش یافته است که نشان‌دهنده تاثیر این افزایش قیمت‌ها بر حوزه‌های دیگر زندگی است.

این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که مذاکرات ایران و آمریکا در اسلام‌آباد به بن‌بست خورده و بلاتکلیفی اقتصادی در کشور حاکم است. خرده‌فروشی‌ها از کاهش معاملات خود خبر می‌دهند و بازار در حالت رکود به سر می‌برد. فروش لبنیات، برنج، گوشت قرمز و ماهی نیز کاهش یافته است. فروشندگان ماهی و آبزیان می‌گویند که فروش آن‌ها تقریبا به نصف رسیده است. افزایش قیمت میوه و سبزیجات نیز فشار بیشتری به مصرف‌کنندگان وارد کرده است. در این میان، دلایل مختلفی برای افزایش قیمت‌ها ذکر می‌شود، از جمله آسیب به خط تولید، کمبود خوراک دام و طیور، حملات به پتروشیمی‌ها و افزایش قیمت کودهای شیمیایی و مواد بسته‌بندی.

گزارش‌های آماری حاکی از افزایش تورم مواد غذایی در ماه‌های اخیر است. تورم نقطه به نقطه برخی اقلام خوراکی به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده است و تورم سالانه مواد غذایی نیز افزایش یافته است. این وضعیت نشان‌دهنده چالش‌های جدی در بازار مواد غذایی و تأثیرات منفی آن بر زندگی مردم است.





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

قیمت مواد غذایی افزایش قیمت تورم تغییر الگوی مصرف بازار مواد غذایی

United States Latest News, United States Headlines