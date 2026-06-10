سقوط یک فروند بالگرد آپاچی آمریکا در نزدیکی تنگه هرمز به تشدید تنش‌ها میان ایران و آمریکا انجامید. حملات هوایی متقابل و واکنش‌های نظامی، نگرانی‌ها را درباره آینده مذاکرات و امنیت منطقه افزایش داده است.

دور تازه تنش‌ها میان ایران و آمریکا پس از سقوط یک فروند بالگرد تهاجمی آپاچی ارتش آمریکا در نزدیکی تنگه هرمز وارد مرحله جدیدی شده است.

این رویداد که در روزهای اخیر رخ داده، به کنش و واکنش‌های متقابل دو طرف در منطقه منجر شده و نگرانی‌ها درباره آینده مذاکرات تهران و واشنگتن را افزایش داده است. بر اساس گزارش بلومبرگ، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، ایران را مسئول سرنگونی این بالگرد دانسته و اعلام کرده است که واشنگتن ناچار به پاسخگویی خواهد بود.

وی در پیامی در شبکه‌های اجتماعی مدعی شد نیروهای ایرانی هنگام گشت‌زنی بالگرد آپاچی بر فراز تنگه هرمز آن را هدف قرار داده‌اند. ترامپ در عین حال تاکید کرد دو خلبان این بالگرد سالم هستند و آسیبی ندیده‌اند. به نوشته بلومبرگ، این اظهارات تنها چند ساعت پس از آن مطرح شد که ترامپ بار دیگر از نزدیک بودن توافق میان تهران و واشنگتن سخن گفته بود.

همزمان منابع آگاه از ادامه تلاش‌های میانجی‌گری با محوریت پاکستان برای دستیابی به توافق میان دو طرف خبر داده‌اند. در واکنش به این حادثه، آمریکا بامداد چهارشنبه چندین نقطه در جنوب ایران را هدف حملات هوایی قرار داد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در پاسخ به حملات آمریکا، عملیات موشکی و پهپادی علیه اهداف نظامی آمریکا در منطقه را آغاز کرد.

اسوشیتدپرس گزارش داد سپاه پاسداران پایگاه نظامی آمریکا در اردن و همچنین ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین را هدف قرار داده است. سی‌ان‌ان نیز نوشت آژیرهای هشدار در کویت به صدا درآمده و مقامات این کشور از رهگیری اهداف هوایی متخاصم خبر داده‌اند. ارتش اردن نیز اعلام کرد پنج موشک شلیک‌شده از سوی ایران را رهگیری کرده است.

در بحرین نیز گزارش‌هایی از فعال شدن سامانه‌های پدافندی و وقوع انفجار در نزدیکی یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا منتشر شده است. همچنین اسوشیتدپرس به نقل از فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) نوشت که جنگنده‌های آمریکایی سامانه‌های پدافند هوایی، مراکز کنترل زمینی و رادارهای نظارتی ایران در اطراف تنگه هرمز را هدف قرار داده‌اند. براساس گزارش سی‌ان‌ان، پس از این حملات صدای انفجار در مناطق قشم، بندرعباس، سیریک، میناب و جاسک شنیده شد.

این مناطق از مهم‌ترین نقاط راهبردی ایران در مجاورت تنگه هرمز به شمار می‌روند. سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، پیش‌تر هشدار داده بود هیچ حمله‌ای علیه ایران بدون پاسخ نخواهد ماند. وی پس از حملات آمریکا نیز تاکید کرد نیروهای خارجی حاضر در نزدیکی قلمرو ایران همواره در معرض خطر قرار دارند و بهترین راه‌حل، خروج آنها از منطقه است.

در همین حال، مقام‌های آمریکایی تاکید دارند حملات اخیر با هدف ارسال پیام هشدار به ایران انجام شده است. جی‌دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، مدعی شد واشنگتن و تهران همچنان به توافق نزدیک هستند، اما زمان دستیابی به آن می‌تواند از چند روز تا چند ماه متغیر باشد. همزمان با افزایش تنش‌های نظامی، بلومبرگ گزارش داد مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا همچنان ادامه دارد، اما رژیم صهیونیستی نسبت به روند این گفت‌وگوها ابراز نگرانی کرده است.

مقامات این رژیم خواستار آن هستند که هر توافق احتمالی مانع از بازسازی توان دفاعی ایران و متحدان منطقه‌ای آن شود. در جبهه‌ای دیگر، ارتش رژیم صهیونیستی حملات خود به جنوب لبنان را ادامه داده و مدعی هدف قرار دادن زیرساخت‌های حزب‌الله شده است. در مقابل، فرماندهی نیروهای مسلح ایران هشدار داده در صورت تداوم حملات اسرائیل، پاسخ‌های شدیدتری در راه خواهد بود.

تحولات اخیر در حالی رخ می‌دهد که نشانه‌هایی از ازسرگیری محدود تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز مشاهده شده است. با این حال، ادامه درگیری‌ها و حملات متقابل میان ایران، آمریکا و رژیم صهیونیستی همچنان یکی از مهم‌ترین تهدیدها برای امنیت منطقه و بازارهای جهانی انرژی به شمار می‌رود





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