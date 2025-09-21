رئیسجمهور چک با تأکید بر لزوم واکنش قاطع ناتو در برابر اقدامات تحریکآمیز روسیه، هشدار داد که این واکنش میتواند شامل سرنگونی جنگندههای روسی نیز باشد. این در حالی است که تنشها در مرزهای شرقی ناتو به دنبال نقض مکرر حریم هوایی توسط روسیه افزایش یافته است. کشورهای عضو ناتو در حال اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و رایزنیهای فوری هستند.
پِتِر پاوِل، رئیسجمهور جمهوری چک، با تأکید بر لزوم واکنش قاطع ناتو در برابر اقدامات تحریکآمیز روسیه در مرزهای شرقی این ائتلاف، هشدار داد که این واکنش میتواند شامل سرنگونی جنگندههای روسی نیز باشد. این اظهارات در حالی مطرح میشود که تنشها در پی نقض مکرر حریم هوایی کشورهای عضو ناتو توسط روسیه افزایش یافته است.
پاول، در سخنانی که نشان از نگرانی فزاینده اروپا نسبت به رفتارهای مسکو دارد، تأکید کرد که روسیه باید به سرعت متوجه شود که از خطوط قرمز عبور کرده و وارد قلمرویی شده که در آن، تسلیم شدن به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. وی به این نکته اشاره کرد که هدف از این اقدامات، سنجش میزان آمادگی و عزم ناتو است و افزود که پاسخ مناسب، پاسخی خواهد بود که روسیه را از تکرار چنین رفتارهایی باز دارد.\در همین راستا، اقدامات عملی نیز از سوی کشورهای عضو ناتو در حال انجام است. نیروی هوایی بریتانیا، نخستین پرواز گشتزنی خود را در چارچوب مأموریت «نگهبان شرق» بر فراز آسمان لهستان به انجام رساند، که این اقدام، واکنشی مستقیم به حملات پهپادی روسیه به اوکراین و نقض حریم هوایی چند کشور عضو ناتو به شمار میرود. این تحرکات، به ویژه پس از آن شدت گرفت که استونی از ورود جنگندههای روسی به حریم هوایی خود خبر داد. تالین، با استناد به ماده ۴ پیمان آتلانتیک شمالی، خواستار برگزاری رایزنیهای فوری با متحدان خود شد تا یک واکنش هماهنگ و منسجم را در دستور کار قرار دهد. در همین حال، ناتو نیز اعلام کرده است که هفته آینده، نشستی ویژه در این زمینه برگزار خواهد کرد تا در خصوص این رویدادها و راههای مقابله با آن، به بحث و تبادل نظر بپردازد. ورود سه جنگنده میگ-۳۱ روسیه به حریم هوایی استونی، که بدون مجوز انجام شده و به مدت ۱۲ دقیقه ادامه داشته، از سوی تالین به عنوان پنجمین مورد نقض حریم هوایی در سال جاری تلقی شده است. این اقدام، با واکنش سریع کشورهای عضو ناتو مواجه شد؛ جنگندههای ایتالیایی، فنلاندی و سوئدی برای رهگیری این هواپیماها به پرواز درآمدند و ناتو، این اقدام را نمونهای دیگر از «رفتار بیملاحظه روسیه» قلمداد کرد.\در این میان، تحولات دیگری نیز در حال رخ دادن است که بر پیچیدگی اوضاع میافزاید. الکساندر استوب، رئیسجمهور فنلاند، پیشنهاد داده است که تضمینهای امنیتی مورد بحث برای اوکراین، در قالب یک «ائتلاف داوطلبان» ارائه شود، که در صورت حمله مجدد روسیه، کشورهای اروپایی امضاکننده را متعهد به ارائه حمایتهای عملی و نظامی به کییف خواهد کرد. ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، نیز از ایالات متحده درخواست کرده است تا گامهای تحریمی «قویتری» علیه روسیه بردارد. زلنسکی با اشاره به اقدامات اتحادیه اروپا در جهت آمادهسازی نوزدهمین بسته تحریمی، از واشینگتن خواست تا فشار بر کرملین را افزایش دهد. همچنین، قرار است زلنسکی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با دونالد ترامپ دیدار کند و از او بخواهد تا از اعمال تحریمهای جدید علیه روسیه حمایت کند. این تحولات نشاندهنده عزم کشورهای غربی برای ایستادگی در برابر روسیه و حمایت از اوکراین در مواجهه با تهاجم این کشور است. در این میان، ماده ۴ پیمان آتلانتیک شمالی، که درخواستی از سوی یکی از اعضای ناتو را به مشورتهای فوری در میان ۳۲ کشور عضو این ائتلاف تبدیل میکند، بار دیگر فعال شده است. این دومین بار در یک ماه گذشته است که یک عضو ناتو از این ماده استفاده میکند، که نشاندهنده افزایش نگرانیها و آمادگی برای مقابله با تهدیدات احتمالی است
