گزارشی از افزایش تنش‌های نظامی و دیپلماتیک پیرامون ایران، آمادگی اسرائیل برای جنگ، وخامت روابط با امارات متحده عربی، مشکلات اقتصادی داخلی و تحولات سیاسی و امنیتی.

تنش ‌های منطقه‌ای و بین‌المللی پیرامون ایران در حال افزایش است. یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل ، آمادگی ارتش کشورش را برای از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی اعلام کرده و رسانه‌های اسرائیل ی گزارش می‌دهند که دولت نتانیاهو منتظر مجوز دولت ترامپ برای هدف قرار دادن مجتبی خامنه‌ای است.

این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری سابق آمریکا، بر محاصره دریایی ایران تا رسیدن به توافقی پایدار تاکید کرده و ادعا می‌کند ارتش آمریکا قادر است در یک روز نیروهای دریایی، هوایی و پدافندی ایران را نابود کند. این اظهارات و آمادگی‌های نظامی، نگرانی‌ها را در مورد احتمال تشدید درگیری‌ها در منطقه افزایش می‌دهد. در عرصه دیپلماتیک، روابط جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی به سرعت رو به وخامت گذاشته است.

این روند با حملات هوایی ایران به اهدافی در امارات در جریان جنگ تحت رهبری آمریکا آغاز شد و اکنون به بحرانی تبدیل شده که یکی از مهم‌ترین کانال‌های تجاری و مالی تهران را تهدید می‌کند. ایران در این درگیری، ساختمان‌های غیرنظامی، تاسیسات نفتی و زیرساخت‌های حساس از جمله یک مرکز داده مرتبط با شرکت اوراکل را هدف قرار داده است.

در واکنش، امارات سفیر خود را از تهران فراخواند و نهادهای امنیتی این کشور نیز اعلام کرده‌اند که اعضای یک گروه تروریستی مرتبط با ساختار حاکم در ایران را در شارجه بازداشت کرده‌اند. تهران نیز به‌طور رسمی از چند کشور منطقه از جمله امارات خواسته است به دلیل اجازه استفاده از حریم هوایی و پایگاه‌هایشان از سوی آمریکا و اسرائیل برای حمله به مواضعی در ایران، غرامت پرداخت کنند.

این اقدامات و متقابل‌جویی‌ها نشان‌دهنده تشدید تنش‌های دیپلماتیک و افزایش بی‌اعتمادی بین طرفین است. همزمان، در داخل ایران نیز تحولات قابل توجهی در حال رخ دادن است. احمدرضا رادان، فرمانده‌کل انتظامی جمهوری اسلامی، تایید کرده است که نیروهای انتظامی در طول حملات آمریکا و اسرائیل مجبور به ماندن در خودروهای خود شده‌اند و بسیاری از مراکز انتظامی سرکوبگر منهدم شده‌اند. این موضوع نشان‌دهنده آسیب‌پذیری زیرساخت‌های امنیتی و انتظامی ایران در برابر حملات خارجی است.

در عرصه سیاسی، عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، با مقامات ارشد پاکستان و اقلیم کردستان عراق تماس‌هایی داشته و رایزنی‌هایی را برای از سرگیری مذاکرات انجام داده است. با این حال، برگزاری دور دوم این مذاکرات با ابهام مواجه شده است. همچنین، گزارش‌هایی از مشکلات اقتصادی و مالی در داخل ایران منتشر شده است.

یک شهروند از استان مازندران به ایران‌اینترنشنال خبر داده است که کارمندان دولت فقط پایه حقوق را دریافت کرده‌اند و رفاهیات و مزایا از حقوق آن‌ها حذف شده است. این وضعیت نشان‌دهنده فشارهای اقتصادی و مالی بر دولت ایران و تاثیر آن بر زندگی مردم است. در حوزه ورزشی نیز باشگاه پرسپولیس حکم برکناری افشین پیروانی را آماده کرده و احتمالاً پس از جام جهانی ۲۰۲۶ جانشین او معرفی خواهد شد.

این تصمیم پس از تعلیق همکاری با پیروانی به دلیل سفر غیرمجاز او به آمریکا گرفته شده است. همچنین، نفتکش هلگا برای بارگیری دو میلیون بشکه نفت خام به پایانه بصره رسیده است که نشان‌دهنده تلاش ایران برای ادامه صادرات نفت با وجود تحریم‌ها است. در مجموع، این تحولات نشان‌دهنده پیچیدگی و چندوجهی بودن وضعیت ایران در حال حاضر است





IranIntl / 🏆 3. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ایران اسرائیل امارات تنش جنگ دیپلماسی اقتصاد تحریم برجام ترامپ

United States Latest News, United States Headlines