پس از هشدار دونالد ترامپ، فعالیت نظامی آمریکا در خاورمیانه افزایش یافته و همزمان با حادثه دریایی در تنگه هرمز و تحرکات حزب‌الله، تنش‌ها در منطقه به شدت بالا گرفته است. مذاکرات با ایران نیز با ابهاماتی روبرو است.

پس از هشدار دونالد ترامپ در مورد احتمال از سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی، شاهد افزایش قابل توجه رفت‌وآمد هوایی نظامی ایالات متحده در خاورمیانه هستیم.

این افزایش فعالیت نظامی همزمان با تظاهرات ایرانیان در پاریس علیه جمهوری اسلامی در روز یکشنبه ۱۳ اردیبهشت رخ داده است. در همین حال، گزارش‌هایی از یک حادثه دریایی در نزدیکی سیریک منتشر شده است. خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، مدعی شده که یک کشتی عبوری به دستور نیروهای دریایی جمهوری اسلامی برای بررسی مدارک متوقف شده و این اقدام یک فرآیند نظارتی معمول بوده است.

این در حالی است که مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا گزارش داده است که یک کشتی باری در حدود ۲۰ کیلومتری غرب سیریک در تنگه هرمز مورد حمله قرار گرفته است. کاپیتان کشتی اعلام کرده که چند قایق کوچک به آن حمله کرده‌اند، اما خوشبختانه تمامی خدمه در سلامت هستند. این حادثه دریایی در شرایطی رخ می‌دهد که تنش‌ها در منطقه به شدت افزایش یافته است.

از سوی دیگر، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، به اعضای کابینه خود دستور داده است از هرگونه اظهارنظر درباره جمهوری اسلامی خودداری کنند. این اقدام در راستای حفظ محرمانگی و جلوگیری از تشدید تنش‌ها صورت گرفته است. همزمان، جمهوری اسلامی پیشنهاد ۱۴ ماده‌ای خود را در پاسخ به طرح ۹ ماده‌ای آمریکا ارائه کرده است. خبرگزاری فارس مدعی شده که این پیشنهاد شامل پذیرش توقف ۱۵ ساله غنی‌سازی یا آزادسازی تنگه هرمز پیش از حصول توافق نهایی نمی‌شود.

در مقابل، حاجی بابایی، نایب‌رییس مجلس، با لحنی تند اعلام کرده که آمریکا باید با یک ابرقدرت مذاکره کند و شروط ده‌گانه ما را بپذیرد. استیو ویتکاف، نماینده ویژه دونالد ترامپ، نیز تأیید کرده که گفت‌وگوها همچنان ادامه دارد، اما سی‌ان‌ان گزارش داده که ترامپ نسبت به نتیجه این مذاکرات خوش‌بین نیست. ترامپ در شبکه‌های اجتماعی نوشته که نمی‌تواند تصور کند پیشنهاد جمهوری اسلامی قابل قبول باشد، زیرا آنها هنوز بهای آنچه با بشریت انجام داده‌اند را نپرداخته‌اند.

این اظهارات نشان‌دهنده موضع سختگیرانه آمریکا در قبال جمهوری اسلامی است. در عرصه اقتصادی، هفت کشور عضو اوپک‌پلاس تصمیم گرفته‌اند از ژوئن تولید نفت را کمی افزایش دهند. این اقدام با هدف حفظ ثبات بازار در شرایط جنگ ایران توصیف شده است. این کشورها شامل عربستان، روسیه، الجزایر، عراق، قزاقستان، کویت و عمان هستند و قصد دارند نشست‌های ماهانه برای بررسی وضعیت بازار برگزار کنند.

در همین حال، گزارش‌هایی از رویترز حاکی از آن است که حزب‌الله، گروه مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی، با هم‌راستا شدن با تهران در جنگش با اسرائیل و ایالات متحده، فرصتی برای معکوس کردن روند افول خود می‌بیند. به گفته مقامات حزب‌الله، مشارکت در این جنگ می‌تواند آنها را به دستور کار مذاکرات میان آمریکا و تهران وارد کند و فشار جمهوری اسلامی را برای دستیابی به آتش‌بسی قوی‌تر افزایش دهد.

با این حال، حزب‌الله در جنگ قبلی با اسرائیل ضربه سختی خورده و نفوذ آن در لبنان تضعیف شده است. در نهایت، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس از تمامی اقدامات حاکمیتی بحرین در راستای حفظ امنیت و ثبات این کشور حمایت کرده است





