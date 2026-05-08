در حالی که تنش‌های منطقه‌ای در خلیج فارس افزایش یافته و حملات هوایی آمریکا به نفتکش‌ها ادامه دارد، جوانی به نام پوریا غلامعلی در اعتراضات تهران کشته شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز در مورد طرح آمریکا برای پایان جنگ پاسخ داد.

در پی گزارش‌های شهروندان به ایران اینترنشنال مبنی بر وقوع انفجار و شنیدن صدای آن در نزدیکی شهر کنارک، یک شهروند ویدیویی را منتشر کرده و آن را مربوط به این انفجار در ظهر جمعه ۱۸ اردیبهشت توصیف کرده است.

در همین حال، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در پاسخ به طرح آمریکا برای پایان جنگ اظهار کرد: «پاسخ ما به این طرح در دست بررسی است. » بقایی افزود: «در وضعیت «اسمی» آتش‌بس هستیم و نیروهای مسلح هرگونه «تعرض» و «ماجراجویی» را پاسخ می‌دهند.

» فاکس‌نیوز در شبکه ایکس اعلام کرد که ارتش آمریکا در روز جمعه حملات هوایی بیشتری را اجرا کرده و چند نفتکش خالی را که قصد عبور از محاصره دریایی را داشتند، هدف قرار داده است. همچنین، فرماندار میناب، محمد رادمهر، از پیدا شدن پیکر یکی از پنج ملوان مفقودشده در حمله بامداد جمعه آمریکا به لنج باری نزدیک میناب خبر داد.

رادمهر گفت که در جریان حمله آمریکا به یک شناور در نزدیکی آب‌های این شهرستان، ۱۰ نفر از ۱۵ ملوان حاضر در لنج مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند و گروه‌های تجسس در حال تلاش برای اطلاع از وضعیت دیگر ملوانان هستند. پس از تحریم معاون وزیر نفت عراق به دلیل همکاری در دور زدن تحریم‌های ایران، سفارت آمریکا در بغداد در شبکه ایکس نوشت که حکومت ایران منابع نفتی عراق را غارت و از آن برای تامین مالی حمله به آمریکایی‌ها و متحدانش استفاده می‌کند.

مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده که به ایتالیا سفر کرده، گفت: «ما کنترل تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی را نخواهیم پذیرفت و همچنین همه موافقند که داشتن سلاح هسته‌ای از سوی جمهوری اسلامی غیرقابل قبول است. » او در خصوص مذاکرات با دولت لبنان نیز گفت: «ما می‌خواهیم دولت مشروع لبنان قوی باشد و حزب‌الله مانعی برای این امر است. » روبیو تاکید کرد که ما در تلاشیم تا تامین مالی حزب‌الله را متوقف کنیم.

در همین زمان، پوریا غلامعلی، جوان ۳۲ ساله و فعال صنف کامپیوتر، در جریان اعتراضات ۱۸ دی تهران در منطقه هفت‌حوض با شلیک مستقیم به قلب و سر کشته شد. او جوانی ورزشکار و شیفته طبیعت بود که به گفته اطرافیانش، توان مالی مناسبی داشت و تنها به امید آزادی ایران به اعتراضات پیوسته بود. اصابت گلوله به سر، شناسایی این جوان ۳۲ ساله را دشوار کرده بود.

همکاران پوریا در نهایت از طریق تتوهایی که بر بدن داشت، توانستند او را شناسایی کنند. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، علی‌اصغر غلامعلی، پدر پوریا و خادم مسجد، به دلیل ناتوانی مالی در تامین مبلغ مورد نیاز برای تحویل پیکر پسرش و تحت فشارهای امنیتی، پذیرفت او را «بسیجی» معرفی کنند. ماموران به خانواده پوریا پیشنهاد استفاده از برخی امتیازات حکومتی را در ازای بسیجی خواندن او داده بودند.

با این‌حال، دوستان پوریا برای جلوگیری از مصادره حکومتی این جاویدنام، در مراسم تشییع و خاکسپاری او، شعارهای اعتراضی سر دادند





