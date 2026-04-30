آخرین تحولات منطقه خاورمیانه شامل آمادگی اسرائیل برای اقدام نظامی احتمالی علیه ایران، هشدار دبیرکل سازمان ملل در مورد بحران تنگه هرمز و تاثیر آن بر اقتصاد جهانی، و اختلافات داخلی در ایران بر سر سیاستهای هستهای و دیپلماتیک را در بر میگیرد.
تنش ها در خاورمیانه همچنان در حال افزایش است. وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرده که ممکن است بهزودی برای مقابله با تهدیدهای تهران دوباره اقدام کنند، در حالی که اسرائیل در حالت آمادهباش بالایی قرار دارد و آمادگیهای خود را برای احتمال ازسرگیری درگیری با جمهوری اسلامی افزایش داده است.
این در حالی است که مذاکرات میان واشینگتن و تهران در آستانه فروپاشی قرار دارد و مقامهای اسرائیلی این احتمال را از اوایل هفته آینده محتمل میدانند. در داخل ایران نیز اختلافات بر سر نحوه پیشبرد دیپلماسی و بهویژه مذاکرات هستهای وجود دارد. منابع آگاه به ایراناینترنشنال خبر دادهاند که مسعود پزشکیان، رییس دولت و محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، از عملکرد عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ناراضی هستند و خواستار برکناری او شدهاند.
این نارضایتی به دلیل هماهنگی عراقچی با فرمانده سپاه پاسداران و پیروی از دستورالعملهای او بدون اطلاع رییس دولت است. همزمان، مالک شریعتی، نماینده مجلس، هشدار داده که در صورت حمله مجدد به ایران، جهان برای مدت طولانی باید با نفت و گاز منطقه خداحافظی کند. در عرصه بینالمللی، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، نسبت به بحران خاورمیانه و تاثیر آن بر اقتصاد جهانی هشدار داده است.
محدود شدن حقوق و آزادیهای کشتیرانی در تنگه هرمز، اقتصاد جهانی را با خطر رکود روبهرو کرده و بازارهای انرژی، حملونقل و مواد غذایی را تحت تاثیر قرار داده است. گوترش سه سناریو برای آینده ترسیم کرده که در بدترین حالت، منجر به کاهش رشد اقتصادی جهانی، افزایش تورم، افزایش فقر و گرسنگی شدید خواهد شد. او خواستار بازگشت فوری حقوق و آزادیهای کشتیرانی در تنگه هرمز شده است.
مایک جانسون، رییس مجلس نمایندگان آمریکا، اعلام کرده که نیازی به رایگیری کنگره برای تایید عملیات در ایران نیست، زیرا آمریکا در وضعیت جنگی قرار ندارد. دولت ترامپ نیز از دولتهای خارجی خواسته به ائتلاف جدید «ساختار آزادی دریانوردی» برای حمایت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز بپیوندند. با وجود اعلام عدم وقوع حادثه در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان در بازه زمانی اخیر، سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا همچنان وضعیت امنیتی منطقه را ناپایدار توصیف کرده است.
این مجموعه تحولات نشاندهنده یک وضعیت پیچیده و بحرانی در منطقه است که نیازمند دیپلماسی فعال و تلاشهای بینالمللی برای جلوگیری از تشدید تنشها و حفظ ثبات است. توقف معاملات بورس ایران تا ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ نیز از دیگر اخبار مرتبط است که نشاندهنده نگرانیها در مورد وضعیت اقتصادی کشور است.
اعدام ساسان آزادوار، کاراته کار ۲۱ ساله در اصفهان، نیز واکنشهای گستردهای را در شبکههای اجتماعی برانگیخته و شاهزاده رضا پهلوی رژیم جمهوری اسلامی را به قتل این قهرمان متهم کرده است. او همچنین رژیم را به فریبکاری در مذاکرات متهم کرده و گفته که هر لحظه بقای این رژیم به بهای جان یک ایرانی دیگر تمام میشود
