تحلیل آخرین تحولات مربوط به مذاکرات با ایران، افزایش تنشهای نظامی و امنیتی در منطقه، همکاریهای دفاعی اسرائیل و امارات و وضعیت حقوق بشر در ایران.
دونالد ترامپ ، رئیسجمهوری سابق ایالات متحده، با تاکید بر اینکه تنها او و تعداد محدودی از افراد از جزئیات مذاکرات با جمهوری اسلامی آگاه هستند، هشدار داد که در صورت تعرض به منافع کشورهای منطقه، پادشاهان عرب و کاخهایشان در امان نخواهند بود.
این اظهارات از سوی محمود نبویان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، تایید شد که خواستار جلوگیری از فعالیت پایگاههای نظامی در کشورهای عربی شد. همزمان، روزنامه واشینگتنپست در تحلیلی استدلال میکند که محاصره اقتصادی به تنهایی برای وادار کردن ایران به توافق کافی نیست و آمریکا باید گزینه نظامی را در نظر بگیرد.
این روزنامه مدعی است ترامپ در صورت ازسرگیری عملیات نظامی گسترده میتواند در دو هفته به پیروزی قاطع دست یابد، در حالی که آتشبس فعلی وارد هفته سوم شده و ایران همچنان از پذیرش توافق امتناع میکند. با این حال، این آتشبس به گفته واشینگتنپست، امکان محاصره دریایی تنگه هرمز و بازسازی توان نظامی آمریکا را فراهم کرده است.
در تحولی دیگر، فایننشالتایمز گزارش داد که اسرائیل در جریان حملات موشکی و پهپادی ایران، با ارسال سامانههای دفاعی پیشرفته به امارات متحده عربی، نقش مهمی در تقویت توان دفاعی این کشور ایفا کرده است. این اقدام، همکاری دفاعی اسرائیل و امارات را پس از عادیسازی روابط در سال ۲۰۲۰ تقویت میکند. اسرائیل سامانههای شناسایی پهپاد «Spectro» و دفاع لیزری «Iron Beam» را به امارات منتقل کرده و دهها نیروی نظامی برای راهاندازی این سامانهها اعزام کرده است.
همچنین، اسرائیل اطلاعات حیاتی درباره آمادهسازی حملات ایران به امارات را در اختیار این کشور قرار داده است. امارات در جریان حملات تلافیجویانه ایران، بیشترین حجم حملات را تجربه کرده و بخش عمده موشکها و پهپادها با استفاده از سامانههای دفاعی، از جمله فناوریهای اسرائیلی، رهگیری شدهاند. این تحولات نشاندهنده تعمیق همکاریهای امنیتی میان اسرائیل و امارات و تغییر موازنه دفاعی در منطقه است.
در عرصه بینالمللی، معترضان در کنگره فیفا در ونکوور خواستار محرومیت تیم ملی فوتبال ایران از جام جهانی شدند، اما فیفا و دولت آمریکا بر حضور این تیم تاکید کردند. همزمان، حکم اعدام ساسان آزادوار، معترض ۲۱ ساله، در زندان دستگرد اصفهان اجرا شد و گزارشهایی از شرایط بد نگهداری ۲۱ معترض محکوم به اعدام در زندان قزلحصار منتشر شده است. ناصر بکرزاده، زندانی ۲۵ ساله در ارومیه، از تایید سومین حکم اعدام خود خبر داده است.
همچنین، مقر حزب دموکرات کردستان ایران در اربیل هدف حمله پهپادی قرار گرفت. در پایان، دونالد ترامپ بار دیگر تاکید کرد که ایران نباید به سلاح هستهای دست یابد و آمریکا برای اقدام احتمالی نیازی به کمک دیگر کشورها ندارد و از عملکرد برخی کشورهای اروپایی انتقاد کرد
