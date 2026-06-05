ایجاد ۱۷۲ هزار شغل جدید در ماه مه و ثابت ماندن نرخ بیکاری در ۴.۳ درصد نشان‌دهنده عملکرد مثبت بازار کار آمریکا است. این موضوع در حقیقت با وجود افزایش قیمت انرژی و عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی رخ داده و ممکن است تأثیراتی بر سیاست‌های اقتصادی و انتخابات آینده داشته باشد.

آمار تازه وزارت کار آمریکا نشان می‌دهد وضعیت بازار کار کشور فراتر از انتظار عمل کرده است؛ تحولی که برای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، خبر مثبتی است.

این در حالی است که در هفته‌های اخیر قیمت بنزین پس از عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل به حمهوری اسلامی، افزایش یافته بود و همین امر به طور عمده انتقادات دموکرات‌ها را در پی داشت. به گزارش آسوشیتدپرس، وزارت کار آمریکا روز جمعه اعلام کرد کارفرمایان این کشور در ماه مه (ماه گذشته میلادی) ۱۷۲ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد کردند که حدود دو برابر پیش‌بینی اقتصاددانان بود. نرخ بیکاری در آمریکا نیز در سطح پایین ۴.۳ درصد ثابت ماند.

طبق این گزارش، استخدام در آمریکا امسال پس از عملکرد ضعیف بازار کار در سال ۲۰۲۵ دوباره افزایش یافته و در مقابل نااطمینانی‌های اقتصادی و قیمت‌های بالای انرژی، که از زمان آغاز عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی در اواخر فوریه تشدید شده، مقاومت نشان داده است. دولت‌های محلی ۵۵ هزار نفر، رستوران‌ها و کافه‌ها ۴۸ هزار نفر، و شرکت‌های حوزه بهداشت و درمان ۳۵ هزار نفر به شمار کارکنان خود افزودند.

همچنین، aft قیمت نفت و جهش شاخص‌های سهام با بروز نشانه‌های کاهش تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی هم‌راه بوده و این موضوع روند مثبت بازار کار را تقویت کرده است. تحلیلگران معتقدند که این رشد در اشتغال ممکن است beneath فشارهای تورمی و تغییرات سیاسی بین‌المللی تداوم یابد و نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های فدرال رزرو درباره نرخ بهره ایفا کند.

در مجموع، این گزارش نشان می‌دهد که اقتصاد آمریکا در شرایط ژئوپلیتیکیک پیچیده، انعطاف‌پذیری قابل توجهی از خود به نمایش گذاشته و برای administration کنونی چندشنبه‌ای امیدوارکننده محسوب می‌شود





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