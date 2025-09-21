افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی و دندانپزشکی در کنکور ۱۴۰۴ محقق شد

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از افزایش ظرفیت پذیرش رشتههای پزشکی و دندانپزشکی در کنکور سال ۱۴۰۴ خبر داد و به اصلاحات انجام شده در این زمینه اشاره کرد. همچنین به اهمیت سهمیه بومی تعهدی و پیگیریهای انجام شده در این خصوص پرداخت.
حجتالاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، از تحقق افزایش ظرفیت پذیرش رشتههای پزشکی و دندان پزشکی در کنکور سراسری سال ۱۴۰۴ خبر داد. وی با اشاره به پیگیریهای مستمر این کمیسیون و همکاری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، از اصلاح ظرفیتهای اولیه اعلام شده خبر داد و توضیح داد که این ظرفیتها در دو مرحله مورد بازنگری قرار گرفت. در ابتدا، وزارت بهداشت قصد داشت ظرفیت پذیرش رشته پزشکی را ۱۲۱۵۲ نفر و ظرفیت پذیرش رشته دندان پزشکی را ۲۰۲۶ نفر اعلام کند.
اما با پیگیریهای انجام شده، این ارقام در دفترچه نهایی انتخاب رشته به ترتیب به ۱۴۴۳۸ نفر در رشته پزشکی و ۲۵۰۶ نفر در رشته دندانپزشکی افزایش یافت. پژمانفر همچنین افزود: با اعمال افزایش ۷ درصدی در فرآیند پذیرش، ظرفیت واقعی به ۱۵۴۴۲ نفر در رشته پزشکی و ۲۸۲۶ نفر در رشته دندانپزشکی ارتقا یافت. این افزایش ظرفیتها، گامی مهم در جهت پاسخگویی به نیازهای جامعه و بهبود دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی به شمار میرود.\رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سهمیه «بومی تعهدی» اشاره کرد. وی توضیح داد که این سهمیه به دلیل تعهد فارغالتحصیلان برای خدمت در مناطق بومی، نقش کلیدی در بهبود دسترسی مردم مناطق کمبرخوردار به پزشک و دندانپزشک دارد. پژمانفر افزود: در دفترچه اولیه کنکور، ظرفیت سهمیه بومی تعهدی در ۲۶ استان کاهش یافته بود که با پیگیریهای انجام شده، بخشی از این کاهش اصلاح شد. با این حال، همچنان در چند استان نیاز به بازنگری و اصلاح وجود دارد تا عدالت در توزیع نیروی انسانی متخصص در حوزه سلامت رعایت شود. وی تاکید کرد که اجرای کامل قانون افزایش ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی یکی از مطالبات جدی مردم بود و خوشحالیم که با پیگیریهای مستمر و همکاری دستگاههای مسئول، این مهم محقق شد. این اقدام، نویدبخش بهبود وضعیت سلامت و افزایش دسترسی همگانی به خدمات درمانی با کیفیت در سراسر کشور است.\لازم به ذکر است که تحقق این افزایش ظرفیتها، نیازمند برنامهریزیهای دقیق و اتخاذ تدابیر مناسب در حوزههای مختلف از جمله تأمین زیرساختهای آموزشی، تربیت اساتید و فراهم کردن امکانات رفاهی برای دانشجویان است. همچنین، نظارت مستمر بر فرآیند آموزش و ارتقای کیفیت آموزش پزشکی و دندانپزشکی از اهمیت بالایی برخوردار است. این اقدامات، تضمینکننده تربیت پزشکان و دندانپزشکان کارآمد و متعهد به خدمت به مردم خواهد بود. با توجه به افزایش روزافزون جمعیت و نیازهای بهداشتی و درمانی، افزایش ظرفیت پذیرش رشتههای پزشکی و دندانپزشکی، گامی ضروری در جهت ارتقای سلامت عمومی و پاسخگویی به نیازهای جامعه به شمار میرود. علاوه بر این، این اقدام میتواند به کاهش مهاجرت پزشکان و دندانپزشکان و همچنین تقویت نظام سلامت کشور کمک شایانی کند. این افزایش ظرفیتها، فرصتهای شغلی بیشتری را برای جوانان ایجاد خواهد کرد و به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور نیز کمک خواهد کرد. همچنین این افزایش ظرفیتها، نیازهای مناطق محروم و کمتر برخوردار را در زمینه خدمات پزشکی و دندانپزشکی برطرف خواهد کرد. در نهایت، این افزایش ظرفیتها، گامی مهم در جهت تحقق عدالت اجتماعی در حوزه سلامت خواهد بود
پزشکی دندانپزشکی کنکور ظرفیت پذیرش کمیسیون اصل ۹۰ سهمیه بومی