گزارشی از آخرین تحولات سیاسی و امنیتی در منطقه، شامل اظهارات مقامات ایرانی و بینالمللی، افزایش نگرانیها از احتمال ازسرگیری جنگ با ایران، و تحرکات در تنگه هرمز و مرزهای کویت.
تحولات اخیر منطقه و جهان، نشاندهنده افزایش تنش ها و پیچیدگیهای ژئوپلیتیکی است. در حالی که تلاشها برای احیای برجام همچنان ادامه دارد، موضعگیریهای تند و اظهارات تحریکآمیز از سوی مقامات مختلف، چشمانداز این توافق را مبهمتر کرده است.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با تاکید بر اهمیت حضور کارشناسان هستهای در هرگونه توافق احتمالی، هشدار داده است که هر توافقی بدون مشارکت این کارشناسان، از برجام فعلی ضعیفتر خواهد بود. این اظهارات در حالی مطرح میشود که مذاکرات مستقیم بین ایران و آمریکا همچنان متوقف مانده و هیچ نشانهای از ازسرگیری آنها دیده نمیشود.
با این حال، برخی گزارشها حاکی از آن است که بخشهای وسیعی از اسلامآباد همچنان بسته شده است، که میتواند نشانهای از آمادگی برای هرگونه سناریو باشد. در داخل ایران نیز، مواضع تند و قاطعانه از سوی مقامات شنیده میشود. حمیدرضا حاجیبابایی، نایبرییس مجلس شورای اسلامی، از تثبیت قدرت جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز و آغاز دریافت عوارض از کشتیهای عبوری خبر داده است. او اعلام کرده است که نخستین درآمد حاصل از این عوارض به خزانه واریز شده است.
این اقدام میتواند به عنوان یک ژست قدرتنمایی و پاسخ به فشارهای بینالمللی تلقی شود. در همین حال، ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، با انتقاد شدید از دونالد ترامپ، رییسجمهوری سابق آمریکا، او را «متجاوز جنایتکار» خوانده و هشدار داده است که ترامپ به سختی پشیمان خواهد شد.
صادق آملی لاریجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بر وحدت و یکپارچگی مسئولان جمهوری اسلامی در مقابله با آمریکا و اسرائیل تاکید کرده و گفته است که آنها تا آخرین نفس بر «احقاق حقوق ملت» ایستادهاند. این مواضع نشاندهنده عزم راسخ جمهوری اسلامی برای دفاع از منافع خود و مقابله با تهدیدات خارجی است. در عرصه بینالمللی، نگرانیها از احتمال ازسرگیری جنگ با ایران افزایش یافته است.
کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داده است که بر اساس تازهترین ارزیابیها، این احتمال بیشتر و نزدیکتر شده است. این گزارش حاکی از آن است که کابینه امنیتی اسرائیل برای بررسی اوضاع، جلسهای برگزار کرده است. وزیر دفاع اسرائیل، یسرائیل کاتز، نیز اعلام کرده است که ارتش این کشور برای از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی آماده است. رسانههای اسرائیلی نیز گزارش دادهاند که دولت نتانیاهو برای هدف قرار دادن مجتبی خامنهای، منتظر اجازه دولت ترامپ است.
این تحولات نشاندهنده افزایش تنشها و احتمال وقوع یک درگیری نظامی در منطقه است. علاوه بر این، ارتش کویت اعلام کرده است که دو پهپاد که از عراق پرتاب شده بودند، دو پست مرزی در شمال این کشور را هدف قرار دادهاند. اگرچه تلفات جانی گزارش نشده است، اما این حادثه نشاندهنده ناامنی و بیثباتی در منطقه است. در حوزه اقتصادی نیز، نفتکش هلگا به پایانه بصره رسیده است تا دو میلیون بشکه نفت خام را بارگیری کند.
این خبر میتواند نشانهای از تلاش برای حفظ جریان صادرات نفت ایران باشد. به طور کلی، وضعیت منطقه بسیار حساس و پیچیده است و نیاز به دیپلماسی فعال و تلاشهای بینالمللی برای کاهش تنشها و جلوگیری از وقوع یک فاجعه بزرگ دارد
