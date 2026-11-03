افزایش قیمت خودرو در بازار تهران؛ جهش ۱۰۰ میلیونی تارا و ۲۰۷

بررسی دقیق تغییرات قیمت خودروهای سایپا و ایران خودرو در تاریخ ۱۲ آبان ۱۴۰۵ با تمرکز بر جهش‌های قیمتی تارا اتومات توربو و پژو ۲۰۷.

بازار خودرو ی تهران در روز یکشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵ شاهد حرکت صعودی محسوس قیمت‌ها بود. محصولات پر تیراژ دو خودروساز بزرگ داخلی یعنی ایران‌خودرو و سایپا بار دیگر روند گران‌شدن را تجربه کردند. این تغییر قیمت‌ها باعث شد بسیاری از مدل‌های محبوب به نرخ‌های قبلی خود بازگردند.

در میان تمامی محصولات، خودروی تارا اتومات توربو ایران‌خودرو بیشترین جهش قیمتی را ثبت کرد. این خودرو با افزایش ۱۰۰ میلیون تومان به رقم سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رسید. این قیمت جدید نشان‌دهنده تغییرات اساسی در سبد ارزش‌گذاری این مدل پرطرفدار است.

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تحلیل دقیق قیمت‌های محصولات ایران‌خودرو

پژو ۲۰۷ دنده‌ای هیدرولیک با رشد حدود ۴۰ میلیون تومانی به قیمت دو میلیارد و ۹۴۰ میلیون تومان رسید. این خودروساز همچنین مدل سقف شیشه‌ای پژو ۲۰۷ اتومات را با افزایش نزدیک به ۱۰۰ میلیون تومان به چهار میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان عرضه کرد. افزایش قیمت در این مدل‌ها نشان‌دهنده تقاضای بالا در بازار است.

خودروی تارا دنده‌ای نیز با رشد حدود ۱۰۰ میلیون تومانی به قیمت سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رسید. در سوی دیگر، دنا پلاس اتوماتیک با افزایش حدود ۱۰۰ میلیون تومانی به رقم چهار میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان دست یافت. قیمت‌گذاری جدید این محصولات اثرات مستقیمی بر قدرت خرید متقاضیان دارد.

جالب توجه است که خودروی تارا اتومات توربو در شروع معاملات امروز به رقم چهار میلیارد و ۵۱۰ میلیون تومان عرضه شد. این مدل در نهایت با کاهش ۱۰ میلیون تومانی مواجه شد. این نوسان جزئی نسبت به سایر مدل‌ها متفاوت به نظر می‌رسد.

وضعیت بازار خودروهای سایپا و قیمت‌های نهایی

در گروه خودروسازی سایپا، خودروی کوییک دنده‌ای با افزایش حدود ۲۵ میلیون تومانی به قیمت یک میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان رسید. این خودروی اقتصادی یکی از پرفروش‌ترین‌های بازار محسوب می‌شود و تغییرات قیمت آن تأثیر زیادی بر روان بازار دارد.

خودروی ساینا S در شروع معاملات امروز به قیمت یک میلیارد و ۸۱۰ میلیون تومان عرضه شد. این محصول در مقایسه با دیروز هیچ تغییر قیمتی نداشته است. ثبات قیمت ساینا S می‌تواند نشانه‌ای از تعادل نسبی در این رده قیمتی باشد.

خودروی شاهین GL نیز در پایان معاملات امروز به قیمت دو میلیارد و ۸۹۵ میلیون تومان فروخته شد. این مدل نیز مانند ساینا S هیچ تغییر قیمتی را تجربه نکرد. ثبات قیمت در مدل‌های جدیدتر سایپا می‌تواند استراتژی جدیدی در قیمت‌گذاری این شرکت باشد.

روندهای آتی و تأثیرات اقتصادی تغییرات قیمت

کیمیا نعمت‌اله تحلیلگر بازار گزارش داده است که این افزایش قیمت‌ها بخشی از یک روند کلی در بازار خودرو است. بازگشت به نرخ‌های قبلی می‌تواند تأثیرات کوتاه‌مدتی بر تقاضا داشته باشد. مصرف‌کنندگان ممکن است در تصمیم‌گیری برای خرید دچار تردید شوند.

بررسی دقیق اعداد و ارقام نشان می‌دهد که خودروهای اتوماتیک و توربو بیشترین نوسان را داشته‌اند. این موضوع نشان‌دهنده ترجیح مصرف‌کنندگان برای خرید خودروهای مدرن‌تر است. خودروسازان باید به این تغییرات در سلیقه بازار پاسخ دهند.