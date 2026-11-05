وزارت دفاع کره جنوبی اعلام کرد به دلیل افزایش شدید حملات دزدان دریایی در سواحل سومالی، پایگاه گشت دریایی خود را به نزدیکی بندر دقم در عمان منتقل خواهد کرد.

وزارت دفاع کره جنوبی روز پنجشنبه اعلام کرد که برنامه‌ای برای گسترش عملیات دریایی خود از خلیج عدن به آب‌های نزدیک عمان تدوین کرده است. این تصمیم حساس در واکنش به افزایش چشمگیر موارد دزدی دریایی در سواحل سومالی اتخاذ شده است. هدف اصلی این تغییر تاکتیکی، حفاظت از کشتی‌های تجاری و محموله‌های حیاتی انرژی بدون درگیر شدن مستقیم در جنگ ایران است.

افزایش حمله دزدان دریایی در سومالی

بر اساس آمار منتشر شده توسط وزارت دفاع کره جنوبی، تاکنون در سال جاری میلادی ۳۶ مورد دزدی دریایی در سواحل سومالی گزارش شده است. این رقم در کل سال ۲۰۲۵ تنها ۱۱ مورد بوده است. معاونان وزیر دفاع کره جنوبی تأکید کردند که دزدان دریایی با بهره‌گیری از خلأ امنیتی ناشی از تمرکز نیروهای بین‌المللی بر دریای سرخ و تنگه هرمز، به سمت عمان پیشروی کرده‌اند.

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استقرار تجهیزات پیشرفته در بندر دقم

یگان "چئونگهه" نیروی دریایی کره جنوبی که از سال ۲۰۰۹ مسئولیت اسکورت کشتی‌ها در نزدیکی سومالی را بر عهده داشته است، اکنون باید در نزدیکی بندر دقم در عمان نیز گشت‌زنی کند. این بندر حدود ۶۵۰ کیلومتر با تنگه هرمز فاصله دارد. در چارچوب این طرح جدید، یک هواپیمای گشت‌زنی پی-۸ای پوسایدون، یک تیم خنثی‌سازی بمب و شناورهای بدون سرنشین برای پاک‌سازی مین‌های دریایی به منطقه اعزام خواهند شد.

تمدید مأموریت و افزایش ظرفیت نیروها

طبق این برنامه، سقف تعداد نیروهای اعزامی از ۳۲۰ نفر به ۳۹۵ نفر افزایش می‌یابد. اختیارات فعلی این یگان دریایی در تاریخ ۳۱ دسامبر به پایان می‌رسد. اگر هیئت دولت و لی جه‌میونگ، رئیس‌جمهوری کره جنوبی، این طرح را تصویب کنند، مجلس ملی درباره گسترش محدوده گشت‌زنی و تمدید این مأموریت تا روز ۳۱ دسامبر ۲۰۲۷ رأی‌گیری خواهد کرد.

تأثیر بر امنیت نفت و روابط بین‌الملل

کره جنوبی در سال ۲۰۲۵ حدود ۷۰ درصد نفت خود را از خاورمیانه تأمین کرده است که بخش عمده‌ای از آن از تنگه هرمز عبور می‌کند. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، سئول را به دلیل حمایت ناکافی از جنگ ایران مورد انتقاد قرار داده بود. لی جه‌میونگ در ماه سپتامبر بیان کرد که کره جنوبی موظف است از شهروندان و کشتی‌های تجاری خود محافظت کند اما هرگونه اعزامی را که کشور را به جنگ بکشاند رد می‌کند.

آینده عملیات و همکاری‌های آینده

یک مقام وزارت دفاع کره جنوبی به خبرگزاری یونهاپ گفت که سئول توافق کرده است در صورت درخواست، پس از پایان جنگ یا دستیابی به توافق میان واشنگتن و تهران، در طرح‌های امنیتی مشارکت کند. استقرار نیرو در داخل تنگه همچنان نیازمند تأیید پارلمان است. وزارت دفاع اعلام کرد اعزام تجهیزات مین‌روب به آب‌های نزدیک عمان، تجربه‌ای ارزشمند در اختیار خدمه کره‌ای قرار می‌دهد که می‌توانند در مأموریت‌های آینده از آن استفاده کنند.