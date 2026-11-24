گزارش‌های اداره فدرال جنایی آلمان نشان می‌دهد سال ۲۰۲۵ پرفرخترین سال برای قربانیان خشونت خانگی بوده است. وزیر دادگستری پیشنهاد تعریف حقوقی دقیق‌تر زن‌کشی را داده است.

آمار رسمی منتشرشده از سوی اداره فدرال جنایی آلمان نشان می‌دهد که شمار قربانیان خشونت خانگی در سال ۲۰۲۵ به رکورد بی‌سابقه‌ای رسیده است. گزارش‌های جدید این نهاد دولتی حاکی از افزایش گسترده خشونت علیه زنان و دختران در طیف وسیعی از جرم‌هاست. این داده‌های نگران‌کننده، زمینه‌ساز بازنگری‌های جدی در قوانین کیفری و تعریف حقوقی " زن‌کشی" شده‌اند.

آمار مرگبار ۲۰۲۵ و نقش شرکای عاطفی

طبق گزارش‌های تازه اداره فدرال جنایی آلمان، در سال ۲۰۲۶ میلادی دست‌کم ۱۲۵ زن به قتل رسیده‌اند. تمام عاملان این قتل‌ها مردانی بوده‌اند که شریک عاطفی فعلی یا سابق این زنان به شمار می‌رفته‌اند. رابطه‌ای که قرار بود بر پایه عشق شکل بگیرد، در نهایت به خشونتی مبتنی بر جنسیت و سلطه پدرسالارانه تبدیل شده است. در سال ۲۰۲۵ میلادی نیز دست‌کم ۱۲۶ زن از تلاش برای زن‌کشی جان سالم به در برده‌اند.

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نتیجه‌گیری ائتلاف "Keine* Mehr" این است که آمار قربانیان به هیچ‌وجه به کشته‌شدگان محدود نمی‌شود. این ائتلاف به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان در ۲۵ نوامبر ۲۰۲۶، فراخوانی برای برگزاری اعتراض منتشر کرده است. اداره فدرال جنایی آلمان موارد زن‌کشی را به‌طور جداگانه ثبت نمی‌کند، اما آمار کلی خشونت خانگی را ارائه می‌دهد.

اداره فدرال جنایی آلمان گزارش داده است که در سال ۲۰۲۵ میلادی ۲۰۹ زن در پی خشونت خانگی جان خود را از دست داده‌اند. ۱۳۰ نفر از آن‌ها به دست شریک زندگی فعلی یا سابق خود کشته شده‌اند. در مجموع، ۲۹۲ نفر بر اثر خشونت خانگی جان باخته‌اند. این ارقام نشان‌دهنده عمق فاجعه انسانی در جامعه آلمان است.

تلاش برای تدوین تعریف حقوقی جدید زن‌کشی

یک گروه مشترک متشکل از نمایندگان دولت فدرال و ایالت‌های آلمان به‌تازگی تشکیل شده است تا تعریف مشخصی از زن‌کشی را بررسی و تدوین کند. قرار است این گروه در آینده اطلاعات دقیق‌تری درباره این پدیده گردآوری کند. رسانه "Bild am Sonntag" مدعی شده که تقریباً هر روز در آلمان مردی شریک زندگی فعلی یا سابق خود را به قتل می‌رساند یا برای کشتن او اقدام می‌کند.

هوبیگ، وزیر دادگستری آلمان، قصد دارد این وضعیت حقوقی پیچیده را تغییر دهد. بر اساس پیشنهاد او، تعریف قانونی قتل در قانون جزای آلمان به‌صراحت شامل زن‌کشی نیز خواهد شد. زن‌کشی به مواردی گفته می‌شود که مردی زنی را به این دلیل به قتل می‌رساند که او قصد جدایی دارد یا می‌خواهد مستقلاً درباره زندگی خود تصمیم بگیرد. تاکنون تعریف حقوقی روشن و یکسانی از این مفهوم وجود نداشته است.

تفاوت کیفری قتل عمد و غیرعمد در دادگاه‌ها

گزارش‌های اداری پیش‌بینی کرده‌اند که "انگیزه‌های جنسیتی یا دیگر انگیزه‌های انسان‌ستیزانه" در آینده به‌صراحت در قانون، به‌عنوان یکی از ویژگی‌های متمایزکننده قتل عمد ذکر شوند. تاکنون بسیاری از موارد زن‌کشی در دادگاه‌های آلمان در دسته "قتل غیرعمد" قرار گرفته‌اند. از نظر حقوقی، قتل عمد و قتل غیرعمد هر دو به کشتن عمدی یک فرد اشاره دارند.

اما در قتل عمد انگیزه‌ها و شرایط ارتکاب جرم از نظر قانون به‌ویژه ناپسند و مجرمانه تلقی می‌شوند. لذت بردن از قتل، غافلگیر کردن قربانی، بی‌رحمی یا انگیزه‌های پست از جمله مواردی هستند که می‌توانند در این دسته قرار بگیرند. این تفاوت در طبقه‌بندی حقوقی می‌تواند بر میزان مجازات تاثیر بگذارد. بر اساس پیش‌نویس جدید قانون، قتل شریک زندگی فعلی یا سابق در آینده باید همواره قتل عمد و نه قتل غیرعمد تلقی شود.

افزایش جرایم جنسی و نیاز به تغییر نگرش جامعه

در سال گذشته، ۵۴ هزار و ۶۷۵ زن و دختر به‌عنوان قربانی جرایم جنسی ثبت شده‌اند. این رقم ۲.۳ درصد بیشتر از سال پیش از آن است. نزدیک به نیمی از این قربانیان هنگام وقوع جرم زیر سن قانونی بوده‌اند. این آمار در گزارش‌های وضعیت تازه منتشرشده اداره فدرال جنایی آلمان آمده است. در حوزه خشونت دیجیتال، از جمله موارد اجبار، تهدید و تعقیب‌گری، شمار قربانیان زن نسبت به سال قبل حدود ۱۶ درصد افزایش یافته است.

وزیر دادگستری آلمان در مراسمی با موضوع خشونت علیه زنان گفت که زنان باید در برابر خشونت و تعرض در امان باشند. او افزود که تحقق این هدف هنوز با واقعیت فاصله زیادی دارد. الکساندر دوبرینت، وزیر کشور آلمان نیز گفت ما باید از افراد آسیب‌دیده بهتر حفاظت کنیم و عاملان را قاطعانه پاسخ‌گو بدانیم. وزیر امور زنان آلمان و وزیر دادگستری بر ضرورت اقدامات بیشتر تأکید کرده‌اند.