اتحادیه اروپا با چالشهای فزایندهای در حوزه انرژی مواجه است که ناشی از تنشهای ژئوپلیتیکی و درگیریهای اخیر در منطقه خاورمیانه است. دن یورگنسن، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا ، در اظهاراتی هشداردهنده اعلام کرد که هزینههای اضافی انرژی از زمان آغاز درگیریها به ۲۴ میلیارد یورو رسیده است.
این رقم معادل حدود ۵۰۰ میلیون یورو در روز بوده و نشاندهنده فشار سنگینی است که بر اقتصاد اروپا وارد میشود. یورگنسن با تاکید بر اینکه وضعیت بازار انرژی حتی در بهترین سناریوها نیز همچنان نامطلوب است، پیشبینی کرد که ماههای دشواری در پیش است. این اظهارات در حالی مطرح میشود که نگرانیها در مورد کمبود سوخت هواپیما و اختلال در زنجیره تامین انرژی در سراسر اروپا افزایش یافته است.
کمیسر انرژی اتحادیه اروپا به طور خاص نسبت به احتمال بروز بحران در تأمین سوخت هواپیما طی شش هفته آینده هشدار داد و پیشبینی کرد که قیمتهای گاز طبیعی مایع در بازار جهانی طی دو سال آینده تثبیت نشده یا کاهش نخواهد یافت. این موضوع میتواند منجر به افزایش هزینههای حملونقل و تورم در سراسر اروپا شود.
یورگنسن پیشتر نیز هشدار داده بود که تابستان پیشرو برای اروپا حتی در بهترین شرایط نیز دشوار خواهد بود، و این امر به دلیل کمبود سوخت ناشی از درگیریها و بسته شدن تنگه هرمز است. بسته شدن تنگه هرمز، که یکی از مهمترین مسیرهای حملونقل نفت در جهان است، میتواند تأثیرات گستردهای بر بازار انرژی جهانی داشته باشد و منجر به افزایش قیمتها و اختلال در تأمین انرژی شود.
اتحادیه اروپا در حال حاضر در حال آمادهسازی اقداماتی برای کاهش تأثیر این درگیریها بر تأمین سوخت هواپیما است. یورگنسن اعلام کرد که در صورت لزوم، منابع سوخت هواپیما را بازتوزیع کرده و آن را میان کشورهای عضو تقسیم خواهند کرد. این اقدام میتواند به کاهش کمبود سوخت در برخی از کشورها کمک کند، اما ممکن است منجر به افزایش هزینهها و اختلال در برنامههای سفر شود.
علاوه بر این، کمیسر حملونقل اتحادیه اروپا، آپوستولوس تزیتزیکوستاس، با هشدار نسبت به پیامدهای فاجعهبار بسته شدن دائمی تنگه هرمز، بر اهمیت بازگشت دائمی آزادی کشتیرانی در این منطقه تأکید کرد. تزیتزیکوستاس تصریح کرد که بدون این آزادی، اروپا و جهان با پیامدهای بسیار جدی روبرو خواهند شد. این اظهارات پس از هشدارهای شرکتهای هواپیمایی اروپایی مبنی بر مواجهه با کمبود سوخت هواپیما در هفتههای آینده مطرح میشود.
شرکتهای هواپیمایی اروپایی نگران هستند که کمبود سوخت هواپیما منجر به لغو پروازها، افزایش قیمت بلیتها و اختلال در برنامههای سفر مسافران شود. این بحران انرژی میتواند تأثیرات گستردهای بر اقتصاد اروپا داشته باشد. افزایش قیمت انرژی میتواند منجر به افزایش هزینههای تولید، کاهش سودآوری شرکتها و افزایش تورم شود. علاوه بر این، کمبود سوخت هواپیما میتواند بر صنعت گردشگری و حملونقل تأثیر منفی بگذارد.
اتحادیه اروپا در حال بررسی راهکارهای مختلفی برای مقابله با این بحران است. این راهکارها شامل تنوعبخشی به منابع انرژی، افزایش بهرهوری انرژی و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر است. با این حال، اجرای این راهکارها نیازمند زمان و سرمایهگذاری قابل توجهی است. در کوتاهمدت، اتحادیه اروپا باید بر کاهش وابستگی به تنگه هرمز و تأمین منابع جایگزین سوخت هواپیما تمرکز کند.
این امر میتواند از طریق مذاکره با کشورهای تولیدکننده نفت و گاز، توسعه زیرساختهای حملونقل جایگزین و تشویق به استفاده از سوختهای جایگزین انجام شود. بحران انرژی فعلی نشاندهنده آسیبپذیری اروپا در برابر شوکهای خارجی است. برای کاهش این آسیبپذیری، اروپا باید بر تقویت امنیت انرژی و کاهش وابستگی به منابع خارجی تمرکز کند. این امر نیازمند سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر، بهبود بهرهوری انرژی و توسعه روابط با کشورهای تولیدکننده انرژی قابل اعتماد است.
در نهایت، حل این بحران نیازمند همکاری بینالمللی و تلاشهای مشترک برای کاهش تنشهای ژئوپلیتیکی و ایجاد ثبات در منطقه خاورمیانه است
