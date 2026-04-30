اظهارات تند ترامپ درباره آلمان و ایران، هشدار دبیرکل سازمان ملل در مورد تنگه هرمز، اجرای حکم اعدام ساسان آزادوار و ادعای نفوذ ماموران جمهوری اسلامی به بریتانیا از جمله مهمترین اخبار روز هستند.
دونالد ترامپ ، رئیسجمهوری سابق آمریکا، در تازهترین اظهارات خود، صدراعظم آلمان را به دخالت در مسائل ایران متهم کرده و خواستار تمرکز بر حل مشکلات داخلی آلمان شده است.
او معتقد است که آلمان در جنگ اوکراین ناکارآمد بوده و باید به جای مداخله در موضوع هستهای ایران، به اصلاح وضعیت داخلی خود، بهویژه در حوزه مهاجرت و انرژی، بپردازد. ترامپ همچنین ادعا کرده که جمهوری اسلامی به آمریکا اطلاع داده در آستانه فروپاشی قرار دارد و خواستار بازگشایی تنگه هرمز شده است. این اظهارات در حالی مطرح میشود که همزمان با افزایش قیمتها و کاهش ارزش پول ملی، نگرانیها از وضعیت اقتصادی در ایران افزایش یافته است.
کاربران شبکههای اجتماعی از کاهش قدرت خرید و تشدید فشارهای معیشتی خبر میدهند. در همین حال، نایجل فاراژ، رهبر حزب اصلاح بریتانیا، با اشاره به اطلاعاتی از منابعی در دیاسپورای ایرانی، مدعی شده که ماموران جمهوری اسلامی از طریق کانال مانش وارد بریتانیا شدهاند و این موضوع امنیت این کشور را تهدید میکند. او دولت بریتانیا را به چالش کشیده و خواستار بررسی این ادعا شده است.
از سوی دیگر، سازمان ملل متحد نسبت به تشدید پیامدهای اقتصادی جهانی ناشی از بسته ماندن تنگه هرمز در صورت وقوع جنگ در ایران هشدار داده است. این در حالی است که قوه قضاییه جمهوری اسلامی خبر از اجرای حکم اعدام ساسان آزادوار، یکی از معترضان بازداشتشده در جریان اعتراضات سراسری، داده است. اتهامهای این فرد شامل همکاری با دشمن، تخریب اموال عمومی و تحریک به آشوب بوده است.
همچنین، یک متخصص نیروی هوایی بریتانیا جزئیاتی از حضور نیروهای این کشور در خاورمیانه و مقابله با پهپادها و موشکهای بالستیک تاکتیکی را منتشر کرده است. این تحولات در کنار بازداشت دانشجویان و ادامه محاصره دریایی ایران، نشاندهنده پیچیدگی و تشدید بحرانها در منطقه است. ترامپ در ادامه اظهارات خود تاکید کرده که مقامهای جمهوری اسلامی چارهای جز پذیرش تسلیم ندارند و محاصره دریایی ایران تا زمان رسیدن به توافق ادامه خواهد داشت.
او معتقد است که این اقدام به ایجاد امنیت در جهان، از جمله آلمان، کمک خواهد کرد. در داخل ایران نیز، دسترسی به اینترنت آزاد و مقابله با رانتهای حکومتی در این زمینه، از جمله خواستههای اصلی مردم است
ترامپ ایران آلمان تنگه هرمز سازمان ملل اعدام اعتراضات بریتانیا محاصره دریایی ساسان آزادوار