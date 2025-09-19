در پی حملات متقابل اسرائیل و حزب‌الله در جنوب لبنان، تنش‌ها در مرزهای دو کشور به شدت افزایش یافته است. حملات هوایی و موشکی اسرائیل همچنان ادامه دارد و تلفات جانی و خسارات مالی به دنبال داشته است. حزب الله نیز به این حملات واکنش نشان داده و هشدار داده است. جامعه جهانی خواستار توقف فوری خشونت‌ها شده و از طرفین درگیر خواست تا خویشتنداری پیشه کنند.

در این بیانیه همچنین ادعا شده است که یکی از فرماندهان مجتمع سینا وابسته به حزب الله نیز مورد هدف قرار گرفته است. ارتش اسرائیل بدون ذکر نام این فرمانده افزود، شب گذشته یک شناور متعلق به حزب الله در سواحل الناقوره را که به ادعای آنها برای جمع آوری اطلاعات از تحرکات نظامیان اسرائیل ی به کار گرفته می شد، مورد حمله قرار داده است. اسرائیل در این حمله یک دستگاه خودروی حمل آب در محله هونین در شهرک انصار در جنوب لبنان را با دو فروند موشک هدف قرار داد.

در پی این حمله، خودروهای آمبولانس به محل اعزام شدند و براساس آمار اولیه، یک شهروند لبنانی به نام عمار قصیبانی به شهادت رسید. کمتر از یک ساعت پیش از این حمله نیز ارتش رژیم صهیونیستی در حمله ای پهپادی به یک دستگاه خودرو در مقابل بیمارستان دولتی تبنین در جنوب لبنان، یک شهروند لبنانی را شهید و ۱۱ نفر دیگر را زخمی کرد. رژیم صهیونیستی روز گذشته (پنجشنبه) نیز در چندین مرحله مناطق مختلفی در جنوب لبنان را هدف حملات هوایی گسترده قرار داد. در پی این موج جدید حملات، جوزف عون رئیس جمهور لبنان اعلام کرد: حملات اسرائیل به جنوب لبنان نقض فاحش قطعنامه ۱۷۰۱ است و سکوت کشورهای (عضو کمیته) ناظر بر توافق آتش بس، شانه خالی کردن خطرناک از مسئولیت است که اسرائیل را به ارتکاب تجاوزات تشویق می کند و نباید سازوکار آتش بس، پوششی برای تجاوزات اسرائیل باشد. در همین راستا، نبیه بری رئیس مجلس نمایندگان لبنان نیز پنجشنبه شب تاکید کرد که تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه لبنان، تجاوز علیه این کشور، حاکمیت و ارتش آن و نیروهای یونیفل است. وی جامعه جهانی و کشورهای ناظر بر توافق آتش بس در لبنان به ویژه آمریکا را در تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه لبنان مسئول دانست. بری تاکید کرد: تجاوزات اسرائیل بیش از هر چیزی فرصتی است برای همه لبنانی ها در همه سطوح تا یکپارچگی مواضع خود در مقابله با این تجاوزات که سراسر لبنان را هدف قرار می دهد، تحکیم بخشند. \شواهد حاکی از آن است که تنش ها در مرزهای لبنان و اسرائیل همچنان رو به افزایش است. حملات هوایی و موشکی اسرائیل به جنوب لبنان، به طور مداوم ادامه دارد و تلفات جانی و خسارات مالی سنگینی را به دنبال داشته است. حزب الله نیز در واکنش به این حملات، هشدار داده است که پاسخ مناسبی به این تجاوزات خواهد داد و آمادگی خود را برای مقابله با هرگونه حمله احتمالی اسرائیل اعلام کرده است. اوضاع امنیتی در جنوب لبنان به شدت متشنج است و نگرانی ها در مورد گسترش درگیری ها و تبدیل شدن آن به یک جنگ تمام عیار، در حال افزایش است. سازمان های بین المللی و نهادهای حقوق بشری، ضمن محکوم کردن حملات اسرائیل، خواستار توقف فوری خشونت ها و احترام به حقوق بشر و قوانین بین المللی شده اند. این سازمان ها همچنین از طرفین درگیر خواسته اند تا خویشتنداری پیشه کنند و از هرگونه اقدامی که می تواند به تشدید تنش ها منجر شود، خودداری ورزند. \در این میان، نقش کشورهای منطقه و جامعه جهانی در کاهش تنش ها و برقراری صلح و ثبات در لبنان، بسیار حیاتی است. تلاش های دیپلماتیک برای میانجیگری و حل و فصل اختلافات، باید با جدیت دنبال شود و فشارهای بین المللی بر اسرائیل، برای توقف حملات و احترام به حاکمیت لبنان، باید افزایش یابد. همچنین، حمایت از مردم لبنان و کمک به بازسازی مناطق آسیب دیده، از جمله اقدامات ضروری در این شرایط است. سکوت مجامع بین‌المللی و بی‌توجهی به نقض آشکار قطعنامه‌های شورای امنیت، به تداوم تجاوزات اسرائیل و تشدید بحران در لبنان دامن می‌زند. این وضعیت، علاوه بر تلفات انسانی و خسارات مالی، می‌تواند به بی‌ثباتی منطقه‌ای و گسترش درگیری‌ها منجر شود. بنابراین، جامعه جهانی باید با اتخاذ موضعی قاطع و اتخاذ تدابیر مؤثر، مانع از وخیم‌تر شدن اوضاع در لبنان شود





اسرائیل لبنان حزب الله حملات تنش جنگ

