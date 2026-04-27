افزایش قیمت نقره در بازار داخلی؛ احتیاط خریداران ضروری است

قیمت نقره امروز دوشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ با افزایش ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی به ۴۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان رسید. کارشناسان بر لزوم بررسی اعتبار فروشنده و احتیاط در خرید تاکید دارند.

بازار نقره امروز، دوشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، شاهد افزایش قیمت‌ها بود. هر گرم نقره با افزایش ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی نسبت به آخرین معاملات دیروز، به رقم ۴۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان رسید.

این افزایش قیمت در حالی رخ می‌دهد که قیمت اونس جهانی نقره تغییر چندانی نداشته و در سطح ۷۵ دلار و ۶۷ سنت باقی مانده است. این تفاوت قیمت بین بازار داخلی و قیمت جهانی نشان‌دهنده عوامل داخلی موثر بر قیمت‌گذاری نقره در ایران است. افزایش تقاضا، نوسانات نرخ ارز و همچنین انتظارات تورمی می‌توانند از جمله دلایل این اختلاف قیمت باشند.

تحلیلگران بازار معتقدند که این روند افزایشی ممکن است ادامه داشته باشد، اما با توجه به نوسانات بالای نقره و وجود حباب قیمتی، توصیه می‌کنند خریداران با احتیاط و پس از بررسی دقیق اعتبار فروشنده اقدام به خرید کنند. بررسی قیمت شمش‌های نقره در ابعاد مختلف نشان می‌دهد که قیمت‌ها به شرح زیر است: شمش نقره ۱۰ گرمی با قیمت ۶ میلیون و ۲۰۵ هزار تومان، شمش نقره ۲۰ گرمی با قیمت ۱۱ میلیون و ۵۰۵ هزار تومان، شمش نقره یک اونسی با قیمت ۱۶ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان و شمش نقره ۵۰ گرمی با قیمت ۲۶ میلیون و ۹۰۵ هزار تومان معامله می‌شود.

همچنین، قیمت شمش نقره ۱۰۰ گرمی به ۵۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان، شمش نقره ۲۵۰ گرمی به ۱۳۰ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، شمش نقره نیم کیلویی به ۲۵۷ میلیون و ۶۷۵ هزار تومان و شمش نقره یک کیلویی ایرانی به رقم قابل توجه ۵۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. این افزایش قیمت‌ها در ابعاد مختلف شمش نقره نشان‌دهنده افزایش تقاضا برای سرمایه‌گذاری در این فلز گرانبها است.

بسیاری از سرمایه‌گذاران نقره را به عنوان یک پناهگاه امن در برابر تورم و نوسانات اقتصادی می‌دانند. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که نقره به دلیل نوسانات قیمتی بالا، یک سرمایه‌گذاری پرریسک محسوب می‌شود و باید با دقت و آگاهی کامل در این بازار ورود کرد. نکته قابل توجه دیگر، تاکید کارشناسان بر لزوم بررسی اعتبار و مجوز واحد فروش قبل از انجام معامله است.

با توجه به وجود واحدهای غیرمجاز و تقلبی در بازار، خریداران باید از قانونی بودن و دارای مجوز بودن فروشنده اطمینان حاصل کنند تا از خرید محصولات بی‌کیفیت یا تقلبی جلوگیری کنند. همچنین، توصیه می‌شود خریداران از شتاب‌زدگی در معاملات خودداری کنند و با بررسی دقیق قیمت‌ها و شرایط بازار، بهترین زمان را برای خرید انتخاب کنند.

همچنین، قیمت طلا و سکه نیز امروز شاهد افزایش بوده است و قیمت دلار نیز به روند صعودی خود ادامه می‌دهد. این تحولات اقتصادی نشان‌دهنده شرایط پیچیده و متغیر بازار است و نیازمند تحلیل دقیق و تصمیم‌گیری آگاهانه است. پیش‌بینی‌ها در مورد قیمت طلا و سکه برای فردا نیز حاکی از ادامه روند فعلی است و انتظار می‌رود قیمت‌ها در سطح بالایی باقی بمانند.

در نهایت، هشدارها در مورد وضعیت بحرانی هرمز نیز یادآوری می‌کند که مسائل زیست‌محیطی و منطقه‌ای نیز می‌توانند بر اقتصاد و بازارهای مالی تاثیرگذار باشند





