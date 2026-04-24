در بحبوحه تنش های فزاینده در خاورمیانه و توقف مذاکرات میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی، دلار آمریکا در آستانه ثبت نخستین رشد هفتگی خود در سه هفته اخیر قرار گرفته است.
این موضوع به دلیل نگرانیها در مورد وضعیت منطقه و تاثیر آن بر بازارهای انرژی و مالی است. در حالی که لبنان و اسرائیل آتشبس خود را تمدید کردهاند، ایران با نمایش قدرت نظامی خود در تنگه هرمز، کنترل خود بر این مسیر حیاتی را به نمایش گذاشته است که این امر بازگشایی آن را نامشخص کرده است. تحلیلگران معتقدند عدم پیشرفت در مذاکرات، قیمت نفت را در سطوح بالا نگه داشته و از دلار حمایت میکند.
همزمان، کنفرانس مطبوعاتی پنتاگون در مورد عملیات «خشم حماسی» در حال برگزاری است که نشاندهنده آمادگی آمریکا برای هرگونه اقدام احتمالی است. تحولات اخیر، الگوهای سفر در امارات متحده عربی را تغییر داده و باعث افزایش قیمت بلیط و طولانیتر شدن مسیرها شده است. مسافران به جای پرداخت نقدی، به استفاده از مایلهای پروازی روی آوردهاند تا انعطافپذیری بیشتری در برنامهریزی سفر خود داشته باشند.
گزارشهایی از مشاهده پهپادها در آسمان تهران و شنیده شدن صدای پدافند هوایی نیز منتشر شده است، اما اسرائیل هرگونه دخالت در این موضوع را رد کرده است. اختلاف نظر داخلی در ایران نیز مانع از سفر هیات مذاکرهکننده به پاکستان شده و مذاکرات را عملاً متوقف کرده است. یک مقام آمریکایی اعلام کرده که نیروهای این کشور در دوره آتشبس، از این فرصت برای بازآرایی و تامین مجدد ناوها و هواپیماها استفاده کردهاند و آماده ازسرگیری حملات هستند.
ورود ناو هواپیمابر یواساس جورج دبلیو بوش به منطقه نیز نشاندهنده تقویت حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه است. دونالد ترامپ در اظهاراتی، کنترل کامل ایالات متحده بر تنگه هرمز را اعلام کرده و گفته است هیچ کشتیای قادر به عبور از این محاصره نیست. او همچنین در مورد احتمال لغو قانون ممنوعیت تماس با اسرائیل در لبنان ابراز امیدواری کرده است.
این تحولات در مجموع، نشاندهنده افزایش تنشها و پیچیدگیهای ژئوپلیتیکی در منطقه است و تاثیرات گستردهای بر بازارهای مالی، انرژی و سفر خواهد داشت. نگرانیها در مورد توانایی ایران برای تجدید قوا در دوره آتشبس نیز وجود دارد و ترامپ هشدار داده است که در صورت تجدید قوا، ایران «در یک روز» از بین خواهد رفت. این اظهارات، نشاندهنده رویکرد تند و قاطعانه آمریکا در قبال ایران است و احتمال تشدید تنشها را افزایش میدهد.
در نهایت، این وضعیت نیازمند دیپلماسی فعال و تلاشهای بینالمللی برای کاهش تنشها و جلوگیری از گسترش درگیریها است
ایران خاورمیانه تنش دلار نفت تنگه هرمز ترامپ آمریکا اسرائیل لبنان