حملات اخیر به امارات متحده عربی، واکنش‌های بین‌المللی و هشدارهای مربوط به تنگه هرمز، نشان‌دهنده افزایش چشمگیر تنش‌ها در منطقه خاورمیانه است.

شرکت حمل و نقل کانتینری هاپاگ-لوید آلمان در بیانیه‌ای اعلام کرد که ارزیابی ریسک این شرکت در حال حاضر تغییری نکرده است. این در حالی است که تنش ‌ها در منطقه خاورمیانه به شدت افزایش یافته و تهدیدی جدی برای امنیت کشورهای این منطقه محسوب می‌شود.

وزارت خارجه امارات متحده عربی حملات روز سه‌شنبه را یک تشدید جدی در تنش‌ها و تهدیدی مستقیم برای امنیت ملی خود تلقی کرده است. پیش از این، امارات اعلام کرده بود که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با تهدیدات موشکی و پهپادی هستند و آتش‌سوزی در یک منطقه صنعتی نفت نیز در حال مهار است.

وزارت دفاع امارات نیز تایید کرده که حملات موشکی و پهپادی از سوی ایران در حال انجام است و این دومین روز از حملات پس از یک دوره آرامش نسبی است که با اعلام آتش‌بس توسط ایالات متحده آغاز شده بود. مقامات اماراتی توضیح داده‌اند که صداهای شنیده شده در سراسر کشور ناشی از عملکرد سامانه‌های پدافندی برای مقابله با انواع موشک‌ها و پهپادها است.

در واکنش به این تحولات، آلمان یک کشتی مین‌روب را به دریای مدیترانه اعزام کرده است تا در صورت لزوم، در عملیات پاک‌سازی احتمالی تنگه هرمز مشارکت کند. کارشناسان هشدار می‌دهند که پاک‌سازی مین‌های احتمالی کارگذاشته شده در تنگه هرمز ممکن است ماه‌ها به طول انجامد.

ایالات متحده نیز در حال گسترش استفاده از هوش مصنوعی برای شناسایی و خنثی‌سازی مین‌های دریایی جمهوری اسلامی در این تنگه است و برای این منظور، قراردادی به ارزش حدود ۱۰۰ میلیون دلار با شرکت فناوری «دومینو دیتا لَب» منعقد کرده است. اختلال در تردد کشتی‌ها در این آبراه حیاتی می‌تواند جریان انرژی جهانی را مختل کرده و منجر به افزایش قیمت نفت شود.

همزمان، سفارت ایالات متحده در بغداد گزارش داده که گروه‌های شبه‌نظامی عراقی وابسته به ایران در حال برنامه‌ریزی برای انجام حملات بیشتر علیه نیروها و اهداف مرتبط با آمریکا در سراسر عراق هستند. تا روز سه‌شنبه، ۵۱ فروند کشتی دستور تغییر مسیر یا بازگشت به بندر را دریافت کرده‌اند تا از ورود یا خروج کشتی‌های تجاری به ایران یا از ایران جلوگیری شود. در واکنش به این تحولات، مقامات ایرانی نیز هشدارهایی را صادر کرده‌اند.

علی‌اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین‌الملل، در شبکه اجتماعی ایکس به خدمه ناو آمریکایی «یواس‌اس تریپولی» نسبت به حضور نظامی ایالات متحده در منطقه هشدار داده است. غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز اعلام کرده که هرگونه اقدام مخل امنیت در تنگه هرمز با پاسخ سخت میدانی جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد.

پادشاه اردن نیز در تماس با رئیس امارات متحده عربی، حملات ایران به این کشور را محکوم کرده و آن‌ها را اقدامات تروریستی خوانده است. در کنار این تحولات منطقه‌ای، وضعیت نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل که در زندان به سر می‌برد، نیز نگران‌کننده گزارش شده است. وکیل او، شیرین اردکانی، در یک کنفرانس مطبوعاتی در پاریس هشدار داده که موکلش با وخامت شدید وضعیت سلامتی و شرایط بازداشت مواجه است و این وضعیت را بی‌سابقه توصیف کرده است.

اردکانی اعلام کرده که محمدی بیش از ۷۰۰ کیلومتر از محل سکونتش به زندانی منتقل شده که در آن بند جداگانه‌ای برای زندانیان سیاسی وجود ندارد و انتقال او به نظر می‌رسد به دلایل تلافی‌جویانه انجام شده باشد. در همین راستا، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه نیز خواستار توقف درگیری‌ها، بازگشت به دیپلماسی و بازگشایی تنگه هرمز شده است. این تحولات نشان‌دهنده پیچیدگی و حساسیت بالای اوضاع در منطقه خاورمیانه و لزوم اتخاذ رویکردی دیپلماتیک برای حل بحران‌های موجود است.

افزایش تنش‌ها می‌تواند پیامدهای ناگواری برای امنیت و ثبات منطقه و جهان داشته باشد و نیازمند تلاش‌های مشترک بین‌المللی برای کاهش تنش و جلوگیری از گسترش درگیری‌ها است





