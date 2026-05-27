افزایش ۳۰ درصدی ظرفیت پذیرش کامیون در مرز بازرگان با توافق ایران و ترکیه

فرماندار ماکو از افزایش ۳۰ درصدی ظرفیت پذیرش کامیون از سوی ترکیه در مرز بازرگان خبر داد و اقدامات مدیریت ترافیک از جمله نوبتدهی اینترنتی و جداسازی ناوگان را تشریح کرد. حجم جابهجایی کالا در یک ماه به بیش از ۴۶۰ هزار تن رسید.
فرماندار ماکو با اشاره به توقف طولانی مدت اخیر کامیونها در مرز بازرگان گفت: در پی افزایش حجم تردد ناوگان و ازدحام کامیونها در این مرز، نشست مشترکی با طرف ترکیهای برگزار و ظرفیت پذیرش کامیون از سوی کشور همسایه ۳۰ درصد افزایش یافت.
شهلا تاجفر افزود: بسته شدن بنادر جنوبی کشور در مقطع جنگ تحمیلی اخیر، موجب هدایت بخش قابل توجهی از ناوگان حملونقل به مرزهای زمینی از جمله بازرگان شد که همین مسئله افزایش ترافیک و توقف کامیونها را به دنبال داشت. به گزارش ایسنا، فرماندار ماکو با اشاره به اقدامات انجامشده برای مدیریت تردد ناوگان تصریح کرد: تشکیل مستمر جلسات شورای تأمین و کمیته هماهنگی مرزی، پیگیری اجرای نوبتدهی اینترنتی برای کامیونها، جداسازی ناوگان ترانزیتی از تانکرهای حامل قیر و هماهنگی با طرف ترکیهای از جمله اقداماتی است که برای کاهش ازدحام و تسریع در تردد کامیونها اجرایی شده است.
تاجفر ادامه داد: براساس مصوبات کمیته هماهنگی مرزی، کامیونهای حامل کالاهای اساسی پس از تخلیه بار، در مسیر بازگشت بدون نوبت از مرز خارج میشوند. همچنین امکان حمل کالاهای صادراتی به کشورهای ثالث توسط ناوگان خارجی فراهم شده است. وی با تأکید بر تداوم خدماترسانی در مرز اظهار کرد: تمامی دستگاههای مستقر در مرز به صورت ۲۴ ساعته و حتی در شرایط جنگی به ارائه خدمات ادامه دادهاند تا چرخه تجارت و تأمین کالاهای اساسی دچار اختلال نشود.
فرماندار ماکو همچنین با اشاره به حجم جابهجایی کالا از مرز بازرگان گفت: طی یک ماه گذشته بیش از ۴۶۰ هزار تن کالا از این مرز جابهجا شده و از ابتدای سال جاری نیز مجموع کالاهای وارداتی و صادراتی عبوری از مرز بازرگان به حدود یک میلیون تن رسیده است. وی درباره آمار تردد ناوگان نیز افزود: در یک ماه اخیر ۱۱ هزار و ۳۵ دستگاه کامیون وارد کشور شده و ۷ هزار و ۷۰۰ دستگاه کامیون نیز از مرز خارج شدهاند که به طور میانگین روزانه ۳۵۵ کامیون وارد و ۲۴۸ کامیون از کشور خارج شده است.
مرز بازرگان به عنوان یکی از مهمترین گذرگاههای تجاری ایران با کشور ترکیه و اروپا، نقش کلیدی در حمل و نقل بینالمللی ایفا میکند. با افزایش تنشهای منطقهای و بسته شدن برخی مسیرهای دریایی، اهمیت این مرز دوچندان شده است. به طوری که حجم تردد کامیونها در ماههای اخیر بیسابقه بوده و این امر ضرورت مدیریت دقیق و هماهنگی دو طرف را آشکار ساخته است.
افزایش ۳۰ درصدی ظرفیت پذیرش از سوی ترکیه، نشاندهنده درک مشترک از اهمیت روانسازی ترافیک در این نقطه مرزی است. اقداماتی مانند نوبتدهی اینترنتی و جداسازی ناوگان ترانزیتی از تانکرهای قیر، گامهای عملی برای کاهش زمان انتظار رانندگان و تسریع در فرآیندهای گمرکی محسوب میشوند. این مسائل نه تنها بر تجارت دوجانبه تأثیر میگذارند، بلکه بر معیشت هزاران نفر از رانندگان و فعالان اقتصادی مرتبط با این مرز نیز تأثیر مستقیم دارند.
از سوی دیگر، آمارهای ارائه شده نشان از پویایی تجارت در مرز بازرگان دارد؛ جابهجایی بیش از ۴۶۰ هزار تن کالا در یک ماه و نزدیک به یک میلیون تن از ابتدای سال، حاکی از ظرفیت بالای این مرز و اهمیت آن در اقتصاد منطقهای است. تدابیر اتخاذ شده مانند خروج بدون نوبت کامیونهای حامل کالاهای اساسی پس از تخلیه بار، به تأمین پایدار نیازهای داخلی کمک شایانی خواهد کرد.
همچنین فراهم شدن امکان حمل کالاهای صادراتی به کشورهای ثالث توسط ناوگان خارجی، افقهای جدیدی برای تجارت فرامرزی میگشاید. ادامه خدماترسانی ۲۴ ساعته در شرایط بحرانی، عزم مسئولان برای حفظ جریان تجارت را نشان میدهد. با این حال، چالشهای زیرساختی و هماهنگی اداری همچنان پابرجاست و بهبود مستمر فرآیندها برای رسیدن به عملکرد بهینه ضروری است
