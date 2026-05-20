افزایش قیمت بنزین در آمریکا به بالاترین سطح در ۵۰ سال گذشته

انجمن اتومبیل آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که میانگین قیمت بنزین در تمام ۵۰ ایالت آمریکا به بالای ۴ دلار در هر گالن رسیده است و اکنون قیمت بنزین در هفت ایالت از ۵ دلار در هر گالن نیز فراتر رفته است. با ادامه جنگ علیه ایران و بالاماندن قیمت انرژی، شاخص اعتماد مصرفکننده در آمریکا در این ماه همچنان رو به کاهش بود و به پایینترین سطح خود رسید. آخرین نظرسنجی مصرفکنندگان دانشگاه میشیگان که روز جمعه هفته گذشته منتشر شد، نشان داد که احساسات عمومی در اوایل این ماه به رقم اولیه ۴۸.۲ کاهش یافته است که پایینترین میزان از سال ۱۹۵۲ تاکنون است.
انجمن اتومبیل آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که میانگین قیمت بنزین در تمام ۵۰ ایالت آمریکا به بالای ۴ دلار در هر گالن رسیده است و اکنون قیمت بنزین در هفت ایالت از ۵ دلار در هر گالن نیز فراتر رفته است.
با نزدیکشدن جنگ آمریکا علیه ایران به پایان سومین ماه خود، افزایش شدید قیمت سوخت، میلیونها دلار در روز برای آمریکاییها هزینه دارد، سود کسب و کارهای کوچک را نابود میکند و باعث افزایش تورم میشود. به گزارش شفقنا، انجمن اتومبیل آمریکا اعلام کرد که میانگین قیمت بنزین در سطح ملی اکنون ۴.۵۶ دلار در هر گالن است.
کالیفرنیا با ۶.۱۵ دلار در هر گالن، بالاترین قیمت بنزین در کشور را دارد، در حالی که جورجیا با ۴.۰۱ دلار در هر گالن، کمترین قیمت را داراست. برخی از ایالتهای جنوبی در روزهای اخیر قیمت بنزین را روی ۳.۹۸ یا ۳.۹۹ دلار در هر گالن نگه داشتهاند. میانگین قیمت هر گالن بنزین از زمان شروع جنگ واشنگتن و رژیم صهیونیستی علیه تهران ۵۳ درصد افزایش یافته است.
مقامات وزارت انرژی آمریکا روز سهشنبه پیشبینی خود را برای قیمت بنزین افزایش دادند و هشدار دادند که قیمت نفت در هفتههای آینده احتمالاً بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه باقی خواهد ماند. چشمانداز تیرهوتارتر اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده آمریکا، مقیاس شوک انرژی را که هزینههای زندگی را افزایش میدهد، برجسته میسازد.
در حالی که دونالد ترامپ بارها ادعا کرده است که تنگه هرمز باز است، پیشبینی اداره اطلاعات انرژی آمریکا فرض را بر آن میگذارد که این آبراه کلیدی «تا اواخر ماه می عملاً بسته خواهد ماند». به همین دلیل است که اداره اطلاعات انرژی آمریکا اکنون فرض را بر کاهش بسیار بیشتر موجودی نفت جهانی که به عنوان ضربهگیر عمل میکند، گذاشته است.
مقامات اکنون انتظار دارند نفت خام برنت، معیار جهانی، در ماه می و ژوئن در حدود ۱۰۶ دلار در هر بشکه باقی بماند، در حالی که قبل از شروع جنگ آمریکا علیه ایران حدود ۷۰ دلار بود. ترامپ اخیراً هشدار داده که آمریکاییها میتوانند اینگونه پیشبینی کنند که باید «برای مدتی» پول بیشتری در پمپهای بنزین خرج کنند، زیرا جدول زمانی پایان جنگ واشنگتن علیه تهران کماکان نامشخص است.
با ادامه جنگ علیه ایران و بالاماندن قیمت انرژی، شاخص اعتماد مصرفکننده در آمریکا در این ماه همچنان رو به کاهش بود و به پایینترین سطح خود رسید. آخرین نظرسنجی مصرفکنندگان دانشگاه میشیگان که روز جمعه هفته گذشته منتشر شد، نشان داد که احساسات عمومی در اوایل این ماه به رقم اولیه ۴۸.۲ کاهش یافته است که پایینترین میزان از سال ۱۹۵۲ تاکنون است.
احساسات اقتصادی در ماه گذشته به پایینترین نقطه خود رسیده بود؛ پایینتر از هر چیزی که در دوران رکود بزرگ، همهگیری و افزایش تورم پس از آن دیده شده بود. احتمال رکوردشکنی قیمت بنزین در آمریکا / ممکن است بنزین به ۴.۵۰ دلار برسدشرط اوسمار برای حضور در تمرینات پرسپولیسقیمت جدید سکه و طلا ظهر امروز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ / طلای ۱۸ عیا
Economy Gasoline Prices Iran-US Tensions Inflation Oil Prices US Economy US-Iran Tensions