افزایش ۴۹ درصدی ورودی آب به سدها؛ ذخایر آبی کشور بهبود یافت

بر اساس آخرین آمارها، ورودی آب به مخازن سدهای کشور در سال آبی جاری افزایش چشمگیری داشته است. در عین حال، حجم آب موجود در سدها نیز افزایش یافته و میزان بارشها نسبت به سالهای گذشته افزایش داشته است.
بر اساس آخرین دادههای منتشر شده، میزان ورودی به مخازن آب سراسر کشور از ابتدای سال آبی جاری (اول مهرماه) تا تاریخ ۲۲ فروردین، به ۲۵.۰۰ میلیارد متر مکعب رسیده است. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که معادل ۱۶.۸۲ میلیارد متر مکعب بود، افزایشی چشمگیر معادل ۴۹ درصد را نشان میدهد. این افزایش قابل توجه در ورودی آب به سدها ، نویدبخش وضعیت بهتری در ذخایر آبی کشور نسبت به سال قبل است و میتواند به بهبود شرایط تأمین آب در مناطق مختلف کشور کمک شایانی کند. همچنین، در بررسیهای انجام شده، خروجی کلی سدها ی کشور در بازه زمانی مورد نظر، کاهشی ۷ درصدی را نسبت به سال گذشته تجربه کرده است. این کاهش خروجی در کنار افزایش ورودی، نشاندهنده مدیریت بهینه منابع آب و تلاش برای حفظ ذخایر آبی کشور است. اطلاعات این بازه زمانی، حاوی نکات مهمی در خصوص وضعیت منابع آب ی کشور بوده و اهمیت مدیریت صحیح و برنامهریزی دقیق در این حوزه را دوچندان میکند.
حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور در حال حاضر ۲۹.۳۹ میلیارد متر مکعب ثبت شده است. این مقدار، در مقایسه با رقم ۲۶.۰۵ میلیارد متر مکعب در مدت مشابه سال قبل، افزایشی ۱۳ درصدی را نشان میدهد. این افزایش حجم آب ذخیره شده در سدها، یک خبر خوب برای کشور به شمار میرود و میتواند نگرانیها در مورد کمبود آب را تا حدودی کاهش دهد. علاوه بر این، میزان پرشدگی سدهای کشور تا تاریخ ۲۲ فروردین، به ۵۷ درصد رسیده است. البته، در این میان، وضعیت برخی از سدهای مهم کشور چندان مطلوب نیست. بر اساس گزارشها، درصد پرشدگی ۸ سد مهم کشور کمتر از ۲۰ درصد است. این سدها شامل سدهای لار، دوستی، طرق، پانزده خرداد، تنگوئیه سیرجان، چاهنیمه ها و ساوه و کمال صلح هستند. وضعیت این سدها نیازمند توجه ویژه و اتخاذ تدابیر مناسب برای مدیریت منابع آب در این مناطق است. لازم به ذکر است که در این راستا، بررسی دقیقتری از علل کاهش سطح آب در این سدها و اتخاذ راهکارهای عملی برای بهبود وضعیت آنها، از اهمیت بالایی برخوردار است. این اقدامات میتواند شامل مواردی نظیر مدیریت مصرف آب، اجرای طرحهای آبخیزداری و همچنین، استفاده از روشهای نوین آبیاری باشد.
از سوی دیگر، بررسی میزان بارشهای جوی نیز اطلاعات مهمی را در اختیار قرار میدهد. بر اساس آمارها، ارتفاع کل ریزشهای جوی کشور در سال آبی جاری تا ۲۲ فروردین، به ۲۰۴.۲ میلیمتر رسیده است. این مقدار بارش، در مقایسه با میانگین بلندمدت که ۱۹۷.۹ میلیمتر بوده و همچنین، در مقایسه با دوره مشابه سال آبی گذشته که ۱۲۸.۰ میلیمتر بوده، افزایش قابل توجهی را نشان میدهد. این افزایش در میزان بارشها، میتواند نویدبخش بهبود شرایط منابع آبی کشور در آینده باشد و به تأمین آب مورد نیاز برای مصارف مختلف، از جمله کشاورزی، صنعت و شرب، کمک شایانی کند. در این میان، نکته قابل توجه، تأثیرات تغییرات اقلیمی بر الگوهای بارش و منابع آبی کشور است. ضرورت دارد که با در نظر گرفتن این تغییرات و اتخاذ راهکارهای مناسب، برای مدیریت پایدار منابع آب و مقابله با چالشهای ناشی از کمبود آب، برنامهریزی دقیقی صورت گیرد.
