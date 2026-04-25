گزارشها حاکی از آن است که ایران با وجود آتشبس، اقدام به مینگذاری مجدد تنگه هرمز کرده و آمریکا نیز محاصره دریایی خود را تقویت کرده است. این تحولات در حالی رخ میدهد که تلاشهای دیپلماتیک برای دستیابی به توافق پایان جنگ همچنان ادامه دارد.
اریک کوریلا ، فرمانده پیشین سنتکام ، در کنفرانس امنیتی دانشگاه وندربیلت آمریکا اعلام کرد که برآوردهای سنتکام نشان میدهد ایران پیش از حملات اخیر آمریکا و اسرائیل، چندین هزار مین دریایی در اختیار داشته که بخش عمدهای از آنها در جریان این حملات از بین رفته است.
با این حال، ایران هنوز صدها مین دریایی باقی دارد که میتواند برای بستن تنگه هرمز و ایجاد اختلال در تردد کشتیهای تجاری از آنها استفاده کند. کوریلا تاکید کرد که حتی با چند صد مین نیز میتوان عبور کشتیها از این تنگه حیاتی را متوقف کرد و این اهرم فشار را در اختیار ایران قرار میدهد.
مقامات آمریکایی در ابتدای درگیریها تخمین زده بودند که بیش از ۹۰ درصد از شناورهای مینریز و انبارهای مین دریایی ایران نابود شدهاند، اما اذعان کردند که ایران همچنان ذخایری در امتداد سواحل خود دارد. همزمان با این تحولات، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در راس یک هیئت به اسلامآباد پاکستان سفر کرد.
کاخ سفید نیز اعلام کرد که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا، و جرد کوشنر، داماد و مشاور دونالد ترامپ، روز شنبه برای گفتگو با عراقچی وارد اسلامآباد خواهند شد. با وجود انتشار اخبار متناقض درباره احتمال و ماهیت دیدار مقامات ایرانی و آمریکایی، به نظر میرسد تلاشهای دیپلماتیک برای دستیابی به توافقی جهت پایان دادن به جنگ همچنان ادامه دارد.
گزارشهای رسیده حاکی از آن است که سپاه پاسداران در هفته جاری تعداد بیشتری مین دریایی در تنگه هرمز کار گذاشته است. این اقدام، در حالی صورت میگیرد که آتشبس میان آمریکا و ایران تمدید شده و نشاندهنده تشدید تنش نظامی در این گلوگاه مهم نفتی است. ایران ضمن تکرار مینگذاری، به حملات علیه کشتیهای تجاری ادامه میدهد و آمریکا نیز محاصره دریایی خود را تقویت میکند.
این دومین بار از آغاز جنگ است که ایران تنگه هرمز را مینگذاری میکند و هنوز مشخص نیست که آیا مینهای مرحله نخست جمعآوری شدهاند یا خیر. دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، در شبکه اجتماعی تروتسوشال دستور داده است که هر قایق ایرانی که در حال مینگذاری باشد، بدون تردید هدف قرار داده شود.
ارتش آمریکا عملیات مینگذاری ایران را شناسایی و به دقت زیر نظر دارد و تعداد مینهای جدید کار گذاشته شده را نیز میداند، اما از ارائه آمار دقیق خودداری کرده است. نیروهای ایرانی از قایقهای کوچک برای کار گذاشتن مینها استفاده میکنند که هر کدام میتوانند دو تا چهار مین را حمل کنند. ایران هنوز دهها فروند از این قایقها را در اختیار دارد و میتواند آنها را به راکتانداز و مسلسل مجهز کند تا از عبور نفتکشها جلوگیری کند.
در مقابل، آمریکا برای پاکسازی تنگه هرمز از مینها از پهپادهای زیردریایی و احتمالاً شناورهای مینروب یواساس چیف و یواساس پایونیر، بالگردهای مینیاب و هواپیماهای شناسایی استفاده میکند. ترامپ دستور داده است که فعالیت مینروبی در سطح سه برابر ادامه یابد. بازگشایی کامل تنگه هرمز یکی از موارد اساسی در هر توافق احتمالی میان آمریکا و ایران خواهد بود.
پیش از جنگ، حدود ۲۰ درصد از صادرات نفت جهان از این تنگه عبور میکرد و روزانه بیش از صد کشتی از آن تردد میکردند، اما پس از اقدام ایران در بستن تنگه، این تعداد به طور قابل توجهی کاهش یافته است. ترامپ در ۱۲ آوریل فرمان آغاز محاصره دریایی بنادر ایران را صادر کرد و این محاصره یک روز بعد به اجرا درآمد. ناو هواپیمابر یواساس جورج اچ. دبلیو.
بوش نیز به منطقه اعزام شده تا محاصره دریایی را تقویت کند. پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، اعلام کرد که نیروهای آمریکایی از آغاز محاصره دریایی، ۳۴ کشتی را که قصد عبور از تنگه هرمز داشتند، بازگرداندهاند.
کوریلا تاکید کرده است که محاصره دریایی بنادر ایران اقتصاد این کشور را تحت فشار قرار داده و اثرات واقعی آن در حدود دو هفته آینده نمایان خواهد شد، زمانی که ظرفیت ذخیرهسازی نفت در جزیره خارک پر شود و ایران مجبور به توقف چاههای نفت شود. این امر میتواند به زیرساختهای نفتی ایران آسیب بزند و بازگشت به ظرفیت صادراتی پیش از جنگ را دشوار کند.
کوریلا معتقد است که این اقدام به طور مستقیم به نقطه ثقل راهبردی ایران ضربه میزند
