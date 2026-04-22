گزارشها حاکی از تعیین مهلت کوتاهی توسط آمریکا به ایران برای پاسخ به پیشنهادهای مذاکره و تشدید محاصره اقتصادی است. همزمان، آمار اعدامهای سیاسی در ایران افزایش یافته است.
گزارشهای اخیر حاکی از افزایش تنش ها میان ایالات متحده و ایران است. در حالی که برخی منابع خبری از تعیین مهلت کوتاهی توسط دونالد ترامپ ، رئیسجمهوری آمریکا ، به تهران برای پاسخ به پیشنهادهای مذاکره خبر میدهند، کاخ سفید این موضوع را تکذیب کرده و بر لزوم ارائه پاسخی «یکپارچه» از سوی ایران تاکید دارد.
این در حالی است که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، تهدید و محاصره دریایی را مانع از مذاکره عنوان کرده است. سخنگوی کاخ سفید، کارولین لیویت، خواستار تحویل اورانیوم غنیشده توسط ایران به ایالات متحده در چارچوب مذاکرات برای پایان دادن به جنگ شده و محاصره اقتصادی ایران را بخشی از «عملیات خشم اقتصادی» توصیف کرده است.
این محاصره، به گفته لیویت، اقتصاد ایران را در حال خفه شدن قرار داده و روزانه حدود ۵۰۰ میلیون دلار برای این کشور هزینه دارد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) نیز اعلام کرده است که ۲۹ شناور را وادار به تغییر مسیر یا بازگشت به بنادر کرده است. همزمان، دولت ترامپ ارسال بخشی از محمولههای نقدی دلار به عراق را متوقف کرده است که این اقدام نگرانیهایی جدی درباره ثبات اقتصادی این کشور ایجاد کرده است.
این تصمیم در بحبوحه افزایش تنش میان واشنگتن و بغداد و در چارچوب فشار آمریکا برای مهار شبهنظامیان همسو با ایران اتخاذ شده است. در داخل ایران نیز، آمار اعدامهای سیاسی و امنیتی در یک ماه گذشته به شدت افزایش یافته است. گزارشها حاکی از اعدام دستکم ۱۸ معترض و زندانی سیاسی است که این رقم معادل بیش از یکسوم کل اعدامهای سیاسی ثبتشده در سال گذشته است.
این افزایش چشمگیر در نرخ اعدامها، نگرانیهای جدی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران ایجاد کرده است. در حالی که برخی منابع از احتمال برگزاری دور دوم مذاکرات در روز جمعه خبر میدهند، خبرگزاری تسنیم، رسانه نزدیک به سپاه، گزارش داده که تهران در حال حاضر تصمیمی برای شرکت در مذاکرات ندارد. این وضعیت پیچیده و متناقض، چشمانداز روشنی از آینده روابط ایران و آمریکا ارائه نمیدهد و احتمال تشدید تنشها در منطقه را افزایش میدهد.
فشار اقتصادی، تهدیدات نظامی و افزایش اعدامها، همگی نشاندهنده رویکرد سختگیرانه آمریکا علیه ایران است و این در حالی است که ایران نیز با اتخاذ مواضعی قاطع، در برابر این فشارها مقاومت میکند. این بنبست سیاسی و اقتصادی، نیازمند دیپلماسی فعال و تلاشهای بینالمللی برای یافتن راه حلی مسالمتآمیز است
