بازار ارز و طلا در ۴ آذر ۱۴۰۵ با رفتار متفاوت مواجه شد. دلار با رشد ۱.۷ درصدی به کانال ۲۹۱ هزار تومان رسید، اما کاهش ۱۰۰ دلاری انس جهانی مانع رشد قیمت طلا شد.

بازار ارز و طلا در معاملات روز چهارشنبه ۴ آذرماه ۱۴۰۵ تحت تأثیر نیروهای متضاد قرار گرفت. در این میان، ارز ملی با افزایش تقاضا و نوسانات مثبت در کانال ۲۹۱ هزار تومان معامله شد.

اما در بازار موازی، افت شدید بهای انس جهانی طلا توانایی دلار برای منتقل کردن تورم به کالاهای داخلی را کاهش داد و قیمت طلا در بازار آزاد با افت مواجه شد.

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تحلیل بازار ارز و تثبیت دلار

دلار آزاد در معاملات چهارشنبه ۴ آذرماه ۱۴۰۵ با رشد حدود ۱.۷ درصدی، در محدوده ۲۸۹ تا ۲۹۱ هزار تومان قرار گرفت. این رشد نرخ نشان‌دهنده افزایش تقاضا و ورود پول به بازار است.

درهم امارات نیز در همین بازه زمانی افزایش قیمت را تجربه کرد که این امر به عنوان یکی از نشانه‌های تقویت تقاضا در بازار ارز توسط معامله‌گران تفسیر می‌شود.

رسیدن دلار به محدوده ۲۹۲ هزار تومان می‌تواند با افزایش عرضه و شناسایی سود از سوی معامله‌گران همراه شود. نحوه تثبیت قیمت در این محدوده برای تعیین مسیر معاملات روز پنجشنبه اهمیت دارد.

تأثیر انس جهانی بر قیمت طلا

انس جهانی طلا در معاملات امروز تا محدوده ۳۴۶۲ دلار عقب‌نشینی کرد. این مقدار نسبت به میانگین روز گذشته بیش از ۱۰۰ دلار کاهش داشته است.

نگرانی سرمایه‌گذاران از احتمال تداوم سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو آمریکا، تقویت دلار و افزایش بازده اوراق قرضه از جمله عواملی هستند که جذابیت طلا را تحت تأثیر قرار دادند.

معامله‌گران در حال انتظار برای انتشار داده‌های تورمی آمریکا هستند. این داده‌ها می‌توانند انتظارات مربوط به مسیر نرخ بهره را تغییر دهند و بر معاملات فلزات گران‌بها اثر بگذارند.

روند قیمت سکه و حباب بازار

سکه امامی در بازار امروز با کاهش حدود ۶۸۰ هزار تومانی به ۲۶۰ هزار و ۲۰۰ میلیون تومان رسید. این افت قیمت نشان‌دهنده کاهش حباب و اصلاح قیمت است.

در مقابل، نیم‌سکه با افزایش قیمت در سطح ۱۳۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله شد. این تفاوت عملکرد نشان می‌دهد تقاضا در قطعات مختلف بازار یکسان نیست.

قیمت طلای ۱۸ عیار با کاهش نسبت به میانگین روز گذشته، به ۲۵ میلیون و ۲۰۰ تومان رسید. تداوم افت انس جهانی می‌تواند بخشی از اثر افزایشی نرخ ارز بر قیمت طلا را خنثی کند.

چشم‌انداز معاملات روز پنجشنبه

سناریوی محتمل برای معاملات پنجشنبه ۵ آذرماه، ادامه نوسانات دلار در محدوده ۲۸۹ تا ۲۹۲ هزار تومان است. عبور و تثبیت بالای مرز ۲۹۰ هزار تومان می‌تواند انتظارات افزایشی را تقویت کند.

مسیر قیمت طلای داخلی به دو متغیر اصلی وابسته است: نرخ دلار آزاد و روند انس جهانی. اگر دلار بالای ۲۹۰ هزار تومان تثبیت شود، احتمال بازگشت قیمت طلا به مسیر افزایشی وجود دارد.

در صورتی که تقاضا در بازار ارز همچنان بالا بماند، احتمال نوسان دلار در سطوح بالاتر از ۲۹۰ هزار تومان وجود دارد. همچنین اخبار سیاسی و تغییر عرضه ارز می‌تواند سناریوها را تغییر دهد.