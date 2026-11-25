نرخ دلار در بازار آزاد ایران در چهارم آذر از مرز ۲۹۰ هزار تومان گذشت. همزمان با افزایش تورم تولیدکنندگان به ۱۲۰ درصد، فشار بر معیشت و بازار طلا و ارز تشدید شده است.

بهای دلار در بازار آزاد ایران در چهارشنبه چهارم آذر ماه، برای اولین بار از مرز روانی ۲۹۰ هزار تومان عبور کرد و موجی از نوسانات شدید را در بازارهای مالی ایجاد نمود. دو سامانه معتبر رصد نرخ ارز در تهران، در بعدازظهر این روز، قیمت فروش دلار را در محدوده ۲۹۰ هزار و ۹۰۰ تومان ثبت کردند که نشان‌دهنده تشدید فشارهای تقاضا و کاهش نقدینگی در بازار است. همزمان با جهش ارزی، ارزش یورو و پوند نیز نسبت به روز گذشته حدود دو درصد گران شد که نشان از هم‌جهت شدن بازارهای موازی در شرایط فعلی اقتصاد دارد.

جزئیات دقیق نوسانات ارزی و قیمت‌گذاری‌ها

شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز در چهارشنبه چهارم آذر، در ساعت ۱۶:۲۱ به‌وقت تهران، بهای هر دلار آمریکا را ۲۹۰ هزار و ۸۹۰ تومان قلمداد کرد. این رقم در مقایسه با نرخ ثبت‌شده در همان سامانه برای روز گذشته، هفت هزار تومان افزایش داشته است که معادل رشد ۲.۵ درصدی در بازه زمانی کوتاه محسوب می‌شود. این شیب تند افزایشی، الگوی جدیدی را در معاملات روزانه بازار آزاد شکل داده که سرعت تغییرات را به مراتب بالاتر از نوسانات ماه‌های اخیر برده است.

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سامانه "الان چند" نیز در ساعت ۱۶:۲۰ به‌وقت محلی، نرخ فروش دلار در بازار آزاد تهران را ۲۹۰ هزار و ۸۵۰ تومان اعلام کرد. این میزان پنج هزار و ۹۵۰ تومان بیشتر از نرخ روز گذشته در همان بستر بود که حاکمیت تنش در بازار را تایید می‌کند. داده‌های این شبکه اطلاعاتی نشان می‌دهند که دلار چهارشنبه را در محدوده ۲۸۴ هزار تومان آغاز کرد و با شتابی بی‌سابقه، حوالی ساعت ۱۳:۱۰ به سطح ۲۸۸ هزار و ۳۵۰ تومان رسید. بر اساس نرخ‌های فروش ثبت‌شده در سامانه "الان چند" تا ساعت ۱۶:۲۰، بهای یورو به ۳۱۸ هزار و ۹۰۰ تومان و پوند بریتانیا به ۳۷۷ هزار و ۷۰۰ تومان رسید.

تاثیر تورم تولیدکنندگان و شوک قیمت‌ها

افزایش نرخ ارز هم‌زمان با تشدید فشارهای اقتصادی و رکوردشکنی‌های تورمی در بخش تولید ادامه دارد. طبق تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه قیمت تولیدکنندگان از ۹۸.۹ درصد در بهار به ۱۲۰.۹ درصد در تابستان رسید. بر این اساس، سطح عمومی قیمت‌هایی که تولیدکنندگان بابت فروش کالاها و خدمات خود دریافت کردند، بیش از دو برابر نسبت به تابستان سال گذشته افزایش یافته است. این داده‌ها نشان می‌دهد که ورودی‌های تورمی وارداتی و نرخ ارز، تاثیر مستقیمی بر چرخه تولید و هزینه‌های نهایی محصولات داشته است.

برای بنگاه‌های اقتصادی که بخشی از نیاز مواد اولیه یا قطعات خود را از خارج تامین می‌کنند، تغییر چند هزار تومانی بهای دلار در چند ساعت، فرآیند برآورد هزینه خرید و قیمت‌گذاری را به شدت دشوار کرده است. این نوسانات سریع باعث می‌شود برنامه‌ریزی بلندمدت برای تولیدکنندگان تقریبا غیرممکن گردد و تصمیم‌گیری برای حفظ حاشیه سود یا عرضه کالا با ریسک بالایی همراه شود.

واکنش‌ها و چشم‌انداز آینده بازار

تحریم‌های مالی در ادامه فشار واشینگتن بر مسیرهای انتقال درآمدهای نفتی ایران اعمال شد که یکی از عوامل اصلی ایجاد خلاء ارزی در بازار داخلی محسوب می‌شود. عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، در ۱۰ شهریور گفته بود ایران به میزان زیادی ارز در اختیار دارد و انتظار می‌رود التهاب بازار به‌زودی فروکش کند. با این حال، داده‌های روزهای اخیر نشان می‌دهد که مکانیزم‌های توزیع و کنترل ارز هنوز نتوانسته‌اند بر نوسانات شدید ناشی از انتظارات تورمی و محدودیت‌های تجاری غلبه کنند و بازار در پیچ و تاب‌های فعلی به دنبال تعادل جدیدی است.

در بازار طلا و سکه نیز تغییرات قابل‌توجهی مشاهده شد. همین سامانه در ساعت ۱۶:۳۵ بهای سکه امامی را ۲۶۲ میلیون تومان ثبت کرد که حدود ۱.۱ درصد کمتر از نرخ روز گذشته در این سامانه بود. این افت جزئی در قیمت سکه، علیرغم رشد دلار، نشان‌دهنده تاثیرگذاری عوامل روانی و نوسان‌گیری‌های کوتاه‌مدت در این بازار است. با توجه به داده‌های مرکز آمار و نوسانات ارزی، کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که این روند تا زمان ایجاد ثبات در انتظارات تورمی و اصلاح نرخ ارز، ادامه خواهد داشت.