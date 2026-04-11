افزایش شمار قربانیان حملات اسرائیل به جنوب لبنان به ۱۴ نفر

در پی حملات سنگین اسرائیل به جنوب لبنان، شمار جانباختگان به ۱۴ نفر افزایش یافت. حملات بر شهر نبطیه متمرکز بوده و وزارت بهداشت از اختلال در عملیات امداد خبر میدهد. بیش از ۱ میلیون نفر آواره شدهاند.
در پی حملات گسترده و سنگین ارتش اسرائیل به مناطق مختلف جنوب لبنان که از ساعات اولیه شب گذشته آغاز شد، آمار جانباختگان به ۱۴ نفر افزایش یافت. حملات ارتش اسرائیل به خاک لبنان که از تاریخ ۲ مارس ۲۰۲۶ آغاز شده است، با شدت و گستردگی فراوانی ادامه دارد. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی لبنان ، حملات متمرکز بر شهر نبطیه و حومه آن، تلفات و خسارات سنگینی را به همراه داشته است.
در جریان حمله به شهر طول، ۳ نفر از جمله یک امدادگر جان خود را از دست دادند و ۳ نفر دیگر نیز زخمی شدند، که این امر به افزایش تعداد قربانیان حملات شبانه اسرائیل به جنوب لبنان انجامید و تعداد کشتهشدگان به ۱۴ نفر رسید. وزارت بهداشت لبنان با انتشار بیانیهای اعلام کرد که ارتش اسرائیل با هدف قرار دادن عامدانه کادر درمان، در عملیاتهای امداد و نجات اختلال ایجاد میکند؛ این اقدام به عنوان «نقض جدی حقوق بشر دوستانه بینالمللی» تلقی میشود. این در حالی است که ارتش اسرائیل برای نخستین بار از زمان آغاز درگیریها، یک خانه مسکونی در این شهرک را هدف حمله هوایی قرار داد. علاوه بر این، هدف قرار گرفتن محل تجمع ژنراتورهای برق منجر به تخریب کامل تأسیسات و وقوع آتشسوزی گسترده شد و خسارات فراوانی به زیرساختها وارد کرد. شهرهای خیام و کفر رمان نیز هدف حملات پهپادی قرار گرفتند و تانکهای اسرائیلی مناطقی در شهر صور از جمله منصوری، قلیله و حنیه را زیر آتش سنگین خود گرفتند، و این حملات باعث ایجاد رعب و وحشت در میان ساکنان این مناطق شده است.\از ابتدای ماه مارس، ارتش اسرائیل با ادعای شلیک موشک، حملات هوایی و دریایی گستردهای را علیه بیروت و سایر نقاط لبنان آغاز کرده بود، که اکنون به دنبال گسترش اشغالگری زمینی در این منطقه است. آخرین دادههای وزارت بهداشت لبنان حاکی از آن است که از ابتدای درگیریها در تاریخ ۲ مارس، شمار تلفات به ۱۹۵۳ نفر رسیده است. این آمار نشاندهنده عمق فاجعه انسانی در جنوب لبنان است و نیاز فوری به کمکهای بشردوستانه را برجسته میکند. دولت لبنان نیز شمار افرادی را که مجبور به ترک خانههای خود شدهاند، بیش از ۱ میلیون و ۱۶۲ هزار نفر اعلام کرده است. این آمار نشاندهنده آوارگی گسترده و بحران پناهندگی در داخل لبنان است و فشارهای مضاعفی را بر منابع و زیرساختهای این کشور وارد میکند. وضعیت انسانی در مناطق آسیبدیده به سرعت در حال وخیمتر شدن است و کمبود مواد غذایی، دارو و امکانات اولیه زندگی، نگرانیهای جدی را در پی داشته است. سازمانهای بینالمللی و نهادهای حقوق بشری نیز نسبت به وضعیت وخیم انسانی در لبنان هشدار دادهاند و خواستار توقف فوری حملات و رعایت حقوق بشر دوستانه شدهاند.\در ادامه، لازم به ذکر است که این تحولات در حالی رخ میدهد که تلاشهای دیپلماتیک بینالمللی برای برقراری آتشبس و پایان دادن به درگیریها ادامه دارد. با این حال، حملات اسرائیل همچنان ادامه دارد و چشمانداز صلح در منطقه را تیره و تار کرده است. این درگیریها تأثیرات مخربی بر اقتصاد و زیرساختهای لبنان داشته است و باعث افزایش فقر و بیکاری در این کشور شده است. علاوه بر این، حملات اسرائیل، تنشها در منطقه را افزایش داده و احتمال گسترش درگیریها را بیشتر کرده است. تحولات اخیر نشان میدهد که دستیابی به راهحل پایدار برای مناقشه اسرائیل و لبنان، نیازمند تلاشهای جدیتر و رویکردی فراگیرتر از سوی جامعه بینالمللی است. در همین حال، اخبار دیگری نیز منتشر شده است از جمله افزایش قربانیان تب لاسا در نیجریه به ۱۶۷ نفر، تبادل ۱۷۵ اسیر میان روسیه و اوکراین به مناسبت عید پاک و آغاز مذاکرات میان هیئتهای عالیرتبه ایران و آمریکا در پاکستان. همچنین سفیر ایران در اسلامآباد اعلام کرد که رویکرد آمریکا به تلاشهای صلح پاکستان همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد، که این موضوع میتواند بر روابط منطقهای تأثیرگذار باشد
