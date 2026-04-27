افزایش قیمت طلا در بازار جهانی و تأثیر آن بر بازارهای داخلی

قیمت طلا در بازار جهانی افزایش یافت و به ۴۷۲۶ دلار رسید. این افزایش به دلیل کاهش ارزش دلار آمریکا و افزایش قیمت نفت خام بود. در همین حال، نرخ بیکاری در داخل کشور به ۷.۴ درصد رسید و قیمت دلار و یورو همچنان ناپایدار است.
قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری، ۰.۴ درصد افزایش یافت و به ۴۷۲۶ دلار و ۶۲ سنت رسید. این فلز ارزشمند هفته گذشته، ۲.۵ درصد کاهش قیمت یافت و به روند صعودی چهار هفتهای خود پایان داد.
بر اساس گزارش رویترز، دلار آمریکا در معاملات روز دوشنبه کاهش یافت و از افزایش قیمت طلا حمایت کرد. قیمت نفت نیز با طولانیتر شدن اختلال در صادرات انرژی خاورمیانه، افزایش یافت. قیمت بالاتر نفت خام میتواند با افزایش هزینههای حمل و نقل و تولید، تورم را تشدید کند و احتمال افزایش نرخ بهره را افزایش دهد.
در حالی که طلا به عنوان یک پوشش ریسک تورمی در نظر گرفته میشود، نرخ بهره بالا، داراییهای دارای بازده را جذابتر میکند و بر جذابیت طلا به عنوان دارایی بدون بازده تاثیر منفی میگذارد. سرمایهگذاران اکنون منتظر تصمیم فدرال رزرو آمریکا در مورد نرخ بهره در روز چهارشنبه هستند. در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری با یک درصد افزایش، به ۷۶ دلار و ۴۵ سنت رسید.
هر اونس پلاتین با ۰.۷ درصد افزایش، به ۲۰۲۵ دلار و ۲۰ سنت و هر اونس پالادیوم با ۰.۲ درصد کاهش، به ۱۴۹۳ دلار و ۵۰ سنت رسید.
در بازار جهانی، افزایش قیمت نفت خام و کاهش ارزش دلار آمریکا، عوامل اصلی رشد قیمت طلا در روز دوشنبه بودند. تحلیلگران معتقدند که اختلال در صادرات انرژی خاورمیانه و نگرانیهای تورمی، باعث افزایش تقاضا برای طلا به عنوان یک دارایی امن شده است. با این حال، احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا، میتواند فشار کاهشی بر قیمت طلا وارد کند.
سرمایهگذاران با دقت به تصمیمات بانک مرکزی آمریکا توجه میکنند، زیرا نرخ بهره بالا میتواند جذابیت داراییهای بدون بازده مانند طلا را کاهش دهد. در همین حال، بازار فلزات ارزشمند نیز شاهد تغییرات قابل توجه بود. نقره و پلاتین با افزایش قیمت مواجه شدند، در حالی که پالادیوم کمی کاهش یافت. این تغییرات نشاندهنده نگرانیهای مختلف سرمایهگذاران در بازارهای جهانی است.
در داخل کشور، نرخ بیکاری در زمستان به ۷.۴ درصد رسید، که نشاندهنده بهبود جزئی در بازار کار است. با این حال، قیمت دلار و یورو همچنان ناپایدار است و سرمایهگذاران با دقت به تغییرات نرخ ارز توجه میکنند. همچنین، قیمت طلای دست دوم نیز اعلام شد و نشاندهنده تغییرات در بازار داخلی است. در همین حال، نگرانیهای مربوط به امنیت منطقه هرمز و تأثیر آن بر صادرات انرژی، همچنان موضوع مهمی برای تحلیلگران اقتصادی است.
این عوامل میتوانند تأثیر قابل توجهی بر بازارهای جهانی و داخلی داشته باشند و سرمایهگذاران باید با دقت به این تغییرات توجه کنند
