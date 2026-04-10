افزایش دما و وزش باد شدید در زنجان؛ هشدارهای هواشناسی برای هفته آینده

📆4/10/2026 10:50 AM
📰SharghDaily
مدیرکل هواشناسی استان زنجان از افزایش تدریجی دما و وزش باد نسبتاً شدید در استان طی روزهای آینده خبر داد و نسبت به شرایط جوی منطقه هشدار داد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان از افزایش تدریجی دمای هوا در استان طی روزهای آینده خبر داد و اعلام کرد که در برخی روزها، وزش باد نسبتاً شدید و افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود. محمدرضا رحمن‌نیا، با استناد به آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی ، اظهار داشت: بر اساس بررسی‌های انجام شده بر روی نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی ، از امروز تا اواسط هفته آینده، شرایط جوی استان عمدتاً پایدار خواهد بود. با این حال، در برخی ساعات، شاهد افزایش ابر و وزش باد خواهیم بود.

وی در ادامه افزود: برای روزهای شنبه و یکشنبه، یعنی ۲۲ و ۲۳ فروردین، وزش باد در برخی از مناطق استان، نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود که در مناطق مستعد، این وزش باد می‌تواند با خیزش گرد و خاک محلی همراه شود. مدیرکل هواشناسی استان زنجان همچنین ادامه داد: از بعدازظهر برخی از روزها نیز افزایش ابر مشاهده خواهد شد و در ارتفاعات و مناطق کوهستانی، احتمال بارش‌های پراکنده و رگباری نیز دور از انتظار نیست. رحمن‌نیا با اشاره به روند دمایی استان در روزهای ابتدایی هفته، بیان کرد که افزایش دما پیش‌بینی می‌شود. وی افزود: از اواخر هفته جاری تا اوایل هفته آینده، کاهش نسبی دما در سطح استان پیش‌بینی شده است و پس از آن، مجدداً روند افزایش دما حاکم خواهد شد. در حال حاضر، شرایط جوی در اغلب مناطق استان آرام است و تغییرات دمایی در شهرهای مختلف استان در روزهای آینده، در محدوده طبیعی فصل خواهد بود. مدیرکل هواشناسی استان زنجان، شهروندان، به ویژه کشاورزان و بهره‌برداران بخش‌های مختلف را توصیه کرد تا برای آگاهی از آخرین وضعیت جوی و پیش‌بینی‌ها، اطلاعیه‌ها و بولتن‌های هواشناسی را به دقت دنبال کنند. این توصیه به منظور آگاهی از شرایط جوی و اتخاذ تدابیر لازم برای محافظت از فعالیت‌های مختلف و همچنین کاهش آسیب‌های احتمالی ناشی از تغییرات جوی ارائه شده است. آگاهی از وضعیت هوا و پیش‌بینی‌های هواشناسی، به ویژه برای کشاورزان که فعالیت‌هایشان به طور مستقیم تحت تأثیر شرایط جوی قرار دارد، از اهمیت بالایی برخوردار است. پیگیری اطلاعیه‌ها و هشدارهای هواشناسی، به آن‌ها کمک می‌کند تا برنامه‌ریزی دقیقی برای فعالیت‌های خود داشته باشند و از خسارات احتمالی ناشی از تغییرات جوی جلوگیری کنند. همچنین، این اطلاعات برای سایر بخش‌ها نیز مفید است و به آن‌ها کمک می‌کند تا اقدامات احتیاطی لازم را در نظر بگیرند و از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنند. پیش‌بینی‌های هواشناسی، اطلاعات ارزشمندی را در اختیار عموم مردم قرار می‌دهد و به آن‌ها کمک می‌کند تا از شرایط جوی آگاه باشند و برنامه‌ریزی مناسبی برای فعالیت‌های روزانه خود داشته باشند. به‌طور کلی، دنبال کردن اخبار و اطلاعیه‌های هواشناسی، ابزاری حیاتی برای آمادگی در برابر تغییرات جوی و کاهش آسیب‌های احتمالی است

