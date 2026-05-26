افزایش یک ساعته زمان معاملات بورس تهران و فرابورس تا پایان هفته آینده

بورس تهران و فرابورس ایران ساعت پایان جلسه معاملاتی را به ۱۳:۳۰ تنظیم کرده و از ۹ خرداد تا ۱۳ خرداد زمان معاملات را یک ساعت افزایش میدهند؛ مرحله معاملات پایانی (TAL) از ۱۶ خرداد برای همه نمادهای بازار اول و دوم فعال میشود.
بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در دو اعلان رسمی، زمان معاملات بازارهای سرمایه را یک ساعت افزوده و تا پایان هفته آینده آن را تمدید کردند.
بر اساس ابلاغیهی شماره ۱۴۰۵۰۱۸۰۸/۱۸۱ مورخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ساعت خاتمهی جلسهی معاملاتی تمامی بازارهای سهام، صندوقهای سهامی و ابزارهای مشتقهی آنها، در هفتهی پیشرو به ساعت ۱۳:۳۰ محفل خواهد شد. مهدی زمانی، معاون عملیات بازار بورس تهران، در بیانیهای افزود که این تصمیم بر پایهی برنامهریزیهای دقیق صورت گرفته است و از شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۵، زمان معاملات تمام نمادهای قابل معامله در بازار سهام، بازار سرمایهگذاری حرفهای، صندوقهای سرمایهگذاری سهامی و مختلط و همچنین بازار مشتقات، یک ساعت به طول خواهد انجامید.
وی تاکید کرد که مرحلهی معاملات پایانی (TAL) نیز از شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ برای تمام نمادهای پذیرفتهشده در بازار اول و دوم بورس تهران فعال خواهد شد و شرکتها میتوانند در این بازهی زمانی به معامله بپردازند. در همین راستا، فرابورس ایران نیز اعلام کرد که ساعت معاملاتی در این بازار و همچنین در صندوقهای سرمایهگذاری سهامی، مختلط و ابزارهای مشتقه، از روز شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۵ تا چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، یک ساعت افزایش خواهد یافت.
زمان جدید معاملات در فرابورس از ساعت ۸:۴۵ صبح تا ۱۳:۳۰ ظهر تعیین شده است. این تغییرات با هدف تسهیل روند نقدینگی، کاهش فشارهای زمانی بر سرمایهگذاران و فراهمسازی فرصتهای بیشتر برای انجام معاملات در ساعات قبل از بسته شدن بازارها اتخاذ شده است. با توجه به توضیح مراجع نظارتی، افزودن یک ساعت به زمان معاملات میتواند به کاهش نوسانات ناخواسته در پایان روز معاملاتی کمک کند و برای فعالان بازار فرصتی برای بهینهسازی استراتژیهای خرید و فروش فراهم نماید.
بهعلاوه، این تصمیمات در همان دورهای اتخاذ شدهاند که قیمت دلار، طلا، سکه و نقره در بازارهای داخلی نوسان داشته و سرمایهگذاران به دنبال یافتن ابزارهای مناسب برای محافظت از داراییهای خود هستند. افزایش زمان معاملات میتواند به شرکتکنندگان این امکان را بدهد که با دقت بیشتری به تحولات قیمتهای ارز و فلزات گرانبها واکنش نشان دهند و در صورت نیاز، موقعیتهای خود را تنظیم کنند.
این اقدام همزمان با برنامهریزیهای دولت برای ارتقای بازار سرمایه و ارتقاء شفافیت در فعالیتهای تجاری مطرح شده است و نشانگر تلاش مداوم نهادهای نظارتی برای بهبود کارایی و جذابیت بازارهای مالی ایران میباشد
