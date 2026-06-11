حزب آلترناتیو برای آلمان در جدیدترین نظرسنجیهای انتخاباتی در آلمان در صدر قرار گرفته و فاصله خود را با محافظهکاران به رهبری فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، هر روز بیشتر میکند. نتایج این نظرسنجیها نشان میدهد حمایت از دولت ائتلافی آلمان متشکل از ائتلاف محافظهکار شامل حزب اتحادیه دموکرات مسیحی/اتحادیه سوسیال مسیحی و حزب سوسیالدموکرات با گرایش چپ میانه، به پایینترین سطح خود رسیده است.
افزایش آرای حزب راست افراطی "آلترناتیو برای آلمان" و احتمال اینکه این حزب برای نخستین بار بتواند به تنهایی در یکی از ایالتها به قدرت برسد، بار دیگر بحث ممنوعیت فعالیت این حزب را به میان کشیده است.
حزب آلترناتیو برای آلمان که در جدیدترین نظرسنجیهای انتخاباتی در آلمان در صدر قرار گرفته، فاصله خود را با محافظهکاران به رهبری فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، هر روز بیشتر میکند. نتایج این نظرسنجیها نشان میدهد حمایت از دولت ائتلافی آلمان متشکل از ائتلاف محافظهکار شامل حزب اتحادیه دموکرات مسیحی/اتحادیه سوسیال مسیحی و حزب سوسیالدموکرات با گرایش چپ میانه، به پایینترین سطح خود رسیده است
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