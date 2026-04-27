افزایش انتقادات به طرح اینترنت پرو در ایران؛ هشدار درباره شکاف طبقاتی

واکنشها به طرح اینترنت پرو یا خط سفید در ایران با انتقادهای تلویحی از سوی مقامات ارشد و افزایش نگرانیها درباره پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن، تشدید شده است. حقوقدانان و فعالان مدنی این طرح را نقض حقوق شهروندی و تلاشی برای طبقاتی کردن دسترسی به اینترنت میدانند.
واکنشها به طرح اینترنت پرو یا خط سفید در ایران با ادامه قطعی اینترنت و افزایش نگرانیها درباره پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن، به مرحله جدیدی رسیده است.
انتقادهای تلویحی از سوی روسای حداقل دو قوه کشور به این طرح، نشاندهنده تشدید این واکنشهاست. رئیس قوه قضائیه، غلامحسین محسنیاژهای، در انتقادی صریح، خواستار تحقیق درباره نحوه تخصیص اینترنت پرو به افراد شده و آن را مصداق تبعیض و فساد دانست. او به شنیدههایی اشاره کرد مبنی بر اینکه برخی افراد بدون ارتباط با شغل خود، با پرداخت مبالغ قابل توجهی، به اینترنت پرو دسترسی پیدا کردهاند. این موضوع انتقادات گستردهای را برانگیخته است.
همزمان، معاون ارتباطات دفتر رئیس جمهور، محمدمهدی طباطبایی، در شبکه اجتماعی ایکس، مخالفت مسعود پزشکیان با محدودیت دسترسی مردم به اینترنت بینالمللی را اعلام کرد. او تاکید کرد که طرح اینترنت پرو صرفاً یک راه حل موقت برای دسترسی ضروری به اینترنت جهانی است و با مصوبه شورای عالی امنیت ملی در حال اجراست.
این طرح که به عنوان اینترنت پرو یا خط سفید شناخته میشود، به افراد و اصناف خاص در ازای پرداخت مبالغ قابل توجهی و ارائه اطلاعات، امتیاز دسترسی به اینترنت را میدهد. از ابتدا، این طرح با انتقادات فراوانی مواجه بوده و برخی آن را به عنوان تلاشی برای طبقاتی کردن جامعه تلقی میکنند.
گزارشها حاکی از آن است که حتی در میان دارندگان اینترنت پرو نیز سطح دسترسیها متفاوت است و یک نوع طبقه بندی درونی در این طرح وجود دارد. قطعی گسترده اینترنت در ایران که از زمان آغاز درگیریها در منطقه آغاز شد، همچنان ادامه دارد و با وجود برقراری آتشبس، این محدودیتها برطرف نشدهاند.
حقوقدانان و وکلای دادگستری، واگذاری اینترنت پرو را نقض حقوق شهروندی میدانند و معتقدند که ارائه دسترسی محدود به اینترنت به گروهی خاص در ازای پرداخت هزینه، با اصل ضرورت امنیتی در تضاد است. با این حال، مدافعان این طرح آن را راهکاری موقت برای حفظ فعالیتهای اقتصادی در شرایط خاص میدانند. وزیر ارتباطات پیشتر ادعا کرده بود که اینترنت طبقاتی موضوعیتی ندارد و دسترسی باکیفیت به اینترنت حق همه مردم است.
اما در مقابل، برخی نهادها و صنوف مانند سازمان نظام پرستاری، رسماً با دریافت اینترنت پرو مخالفت کرده و اعلام کردهاند تا زمان رفع محدودیتهای دسترسی عمومی به اینترنت، هیچ امتیاز ویژهای درخواست نخواهند کرد. قطعی اینترنت و اجرای طرحهایی مانند اینترنت پرو، باعث افزایش چشمگیر هزینههای دور زدن فیلترینگ شده و قیمت ویپیانها به طور قابل توجهی افزایش یافته است. این وضعیت، نگرانیها درباره ایجاد شکاف طبقاتی در دسترسی به خدمات ضروری امروزی را افزایش داده است.
برخی تحلیلگران هشدار میدهند که در صورت تداوم این روند، ایران با یک شکاف طبقاتی عمیق روبرو خواهد شد که در آن طبقات پایین جامعه به دلیل محرومیت از ابزارهای تولید (مانند اینترنت آزاد)، در تله فقر گرفتار خواهند شد. گزارشها نشان میدهد که قطعی اینترنت، تاثیرات منفی بر بخشهای مختلف اقتصادی داشته و حتی باعث بیکاری گسترده در برخی صنایع مانند ساخت و ساز شده است
