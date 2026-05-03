افزایش میانگین ۳۰ درصدی قیمت انواع روغن موتور در ایران پس از تأیید نهادهای نظارتی

انجمن پالایشگاه‌های روغن‌سازی ایران پس از تأیید نهادهای نظارتی، رسما از افزایش میانگین ۳۰ درصدی قیمت انواع روغن موتور بنزینی و دیزلی خبر داد. این افزایش قیمت پس از اخذ تأییدیه از نهادهای نظارتی اعمال شده و بر اساس گرید و سطح کیفی محصولات، قیمت‌های جدید به شرکت‌های تولیدکننده ابلاغ شده است. چهار شرکت بزرگ تولیدکننده روغن موتور در کشور قیمت‌های جدید محصولات خود را اعلام کرده‌اند. افزایش نرخ ارز، بالا رفتن قیمت خوراک تولید، افزایش بهای مواد افزودنی و مواد اولیه وارداتی، هزینه‌های بسته‌بندی و سایر هزینه‌های مرتبط با تولید، از مهم‌ترین عوامل موثر در افزایش قیمت انواع روغن موتور در کشور بوده است.

انجمن پالایشگاه‌های روغن‌سازی ایران پس از تأیید نهادهای نظارتی، رسما از افزایش میانگین ۳۰ درصدی قیمت انواع روغن موتور بنزینی و دیزلی خبر داد. سلمان اسماعیلی دبیرکل انجمن پالایشگاه‌های روغن‌سازی ایران طی نامه‌ای که از سوی شرکت‌های تولید کننده در سامانه کدال منتشر شده است، از افزایش میانگین ۳۰ درصدی قیمت انواع روغن موتور بنزینی و دیزلی خبر داد.

اسماعیلی اعلام کرد این افزایش قیمت پس از اخذ تأییدیه از نهادهای نظارتی اعمال شده و بر اساس گرید و سطح کیفی محصولات، قیمت‌های جدید به شرکت‌های تولیدکننده ابلاغ شده است. بر همین اساس، چهار شرکت بزرگ تولیدکننده روغن موتور در کشور قیمت‌های جدید محصولات خود را اعلام کرده‌اند. شرکت نفت بهران قیمت انواع روغن موتور خود را از ۱۶۸ هزار تومان به ۲۱۸ هزار تومان افزایش داده است.

همچنین شرکت نفت پارس نرخ محصولات خود را از ۱۳۷ هزار تومان به ۱۷۸ هزار تومان رسانده است. در همین حال شرکت نفت ایرانول نیز قیمت انواع روغن‌های موتوری بنزینی و دیزلی را از ۱۶۱ هزار تومان به ۲۰۹ هزار تومان افزایش داده است. شرکت نفت سپاهان نیز نرخ انواع روغن موتور تولیدی خود را از ۱۴۹ هزار تومان به ۱۹۴ هزار تومان تغییر داده است.

افزایش نرخ ارز، بالا رفتن قیمت خوراک تولید از جمله لوبکات، افزایش بهای مواد افزودنی و مواد اولیه وارداتی، هزینه‌های بسته‌بندی و سایر هزینه‌های مرتبط با تولید، از مهم‌ترین عوامل موثر در افزایش قیمت انواع روغن موتور در کشور بوده است. بر این اساس، قیمت‌های جدید پس از طی مراحل قانونی و دریافت تأییدیه‌های لازم از مراجع نظارتی، برای اجرا به شرکت‌های تولیدکننده ابلاغ شده و در بازار اعمال خواهد شد.

این افزایش قیمت در حالی صورت می‌گیرد که در سال‌های گذشته، قیمت روغن موتور در ایران با توجه به تغییرات نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تولید، تغییرات قابل توجهی را تجربه کرده است. با توجه به شرایط اقتصادی کشور و افزایش هزینه‌های تولید، این افزایش قیمت می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر هزینه‌های نگهداری خودرو و صنایع مرتبط داشته باشد.

از سوی دیگر، این افزایش قیمت ممکن است به افزایش قیمت خودروهای نو و دست دوم نیز منجر شود، زیرا هزینه‌های نگهداری و تعمیرات خودرو با افزایش قیمت روغن موتور افزایش خواهد یافت. بر اساس اظهارات مسئولان انجمن پالایشگاه‌های روغن‌سازی ایران، این افزایش قیمت با توجه به شرایط اقتصادی کشور و افزایش هزینه‌های تولید، ضروری بوده است.

با این حال، این افزایش قیمت ممکن است باعث کاهش تقاضا برای روغن موتور در بازار شود و به نوبه خود بر تولید و فروش شرکت‌های تولیدکننده تأثیر بگذارد. در این شرایط، شرکت‌های تولیدکننده باید به دنبال راهکارهایی برای کاهش هزینه‌های تولید و افزایش رقابت‌پذیری محصولات خود باشند تا بتوانند در بازار رقابت کنند





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

قیمت روغن موتور افزایش قیمت نفت بهران نفت پارس نفت ایرانول

United States Latest News, United States Headlines