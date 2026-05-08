افزایش خطر درگیری نظامی میان ترکیه و اسرائیل: از صلح سرد به رقابت سرد

روابط ترکیه و اسرائیل در سه سال گذشته به نقطه‌ای رسیده که خطر درگیری مستقیم نظامی مطرح شده است. تنش‌های لفظی و رقابت‌های ژئوپلیتیکی در سوریه، قبرس و شرق مدیترانه، روابط دو کشور را به بدترین وضعیت خود رسانده است. کارشناسان معتقدند که منافع داخلی و سیاست‌های داخلی هر دو کشور، نقش مهمی در تشدید تنش‌ها ایفا کرده‌اند.

بنیامین نتانیاهو ، نخست‌وزیر اسرائیل، و رجب طیب اردوغان ، رئیس‌جمهور ترکیه، در سال‌های اخیر با لحن تندی از یکدیگر انتقاد کرده‌اند. روابط ترکیه و اسرائیل در سه سال گذشته از آستانه عادی‌سازی دیپلماتیک به نقطه‌ای رسیده که اکنون از خطر درگیری مستقیم نظامی سخن گفته می‌شود.

در حالی که جدال لفظی رهبران دو کشور ادامه دارد، احتمال رویارویی نظامی میان آن‌ها نیز به موضوعی مطرح در بحث‌ها تبدیل شده است. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، روز ۱۱ آوریل در پستی در شبکه‌های اجتماعی، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، را به کمک به «رژیم تروریستی» در ایران و «کشتار شهروندان کرد خود» متهم کرد.

آقای اردوغان نیز روز ۱۵ آوریل در سخنرانی خود در مجلس ترکیه گفت: «بدون آن‌که به دستان و چهره‌های خونین ۷۳ هزار فلسطینی در غزه نگاه کنند، بی‌شرمانه از طریق برادران کرد ما به کشورمان اتهام می‌زنند. » کارشناسانی که درباره آخرین تحولات با بخش ترکی بی‌بی‌سی صحبت کرده‌اند، می‌گویند خطر رویارویی ترکیه و اسرائیل «بیش از هر زمان دیگری» افزایش یافته، اما طرفین هم‌زمان تلاش می‌کنند از بروز یک درگیری احتمالی جلوگیری کنند.

تنش‌های لفظی میان ترکیه و اسرائیل پس از حملات حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و عملیات نظامی اسرائیل در غزه شدت گرفت. در کنار اظهارات تند و اتهام‌زنی‌های سه سال اخیر، روند عادی‌سازی دیپلماتیک نیز متوقف شد و ترکیه اعلام کرد تجارت خود با اسرائیل را قطع کرده است.

دکتر توغچه ارسوی، دانشیار روابط بین‌الملل دانشگاه کاتب چلبی ازمیر، وضعیت فعلی میان دو کشور را ناشی از غلبه منافع داخلی بر اصول دیپلماتیک می‌داند و می‌گوید: «سیاست خارجی به گروگان سیاست داخلی درآمده است. » او می‌گوید «این تشدید تنش، لحن تقابلی و جدال لفظی در واقع برای هر دو طرف به عنوان سوختی در سیاست داخلی عمل می‌کند» و ادامه می‌دهد: «نتانیاهو با ترسیم چهره‌ای سخت‌گیر و تقابلی در تلاش است موقعیت خود را در سیاست داخلی تثبیت کند.

در جبهه ترکیه نیز این وضعیت با ادعاهای مربوط به رهبری منطقه‌ای مرتبط است. » خانم ارسوی، نویسنده کتاب «هویت‌های متضاد در اسرائیل: فلسطینی‌ها و یهودیان»، می‌گوید ترکیه و اسرائیل یکدیگر را «بازیگرانی می‌بینند که وضعیت موجود منطقه‌ای را بی‌ثبات می‌کنند» و درباره وضعیت فعلی روابط می‌افزاید: «ما همیشه روابط ترکیه و اسرائیل را به عنوان 'صلح سرد' توصیف می‌کردیم. اما اکنون شاهد یک 'رقابت سرد' هستیم.

» آلون پینکاس، دیپلمات پیشین اسرائیلی، می‌گوید سخنان بنیامین نتانیاهو که ترکیه را به عنوان یک رقیب معرفی می‌کند «خطرناک» است. آقای پینکاس که بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ سرکنسول اسرائیل در نیویورک بود و ریاست دفتر وزیران خارجه پیشین اسرائیل مانند شلومو بن‌عامی و داوید لوی را بر عهده داشته، می‌گوید: «این نوع ادبیات بسیار خطرناک است، به ویژه وقتی که آقای اردوغان با سخنان تحریک‌آمیز پاسخ می‌دهد و اوضاع را بدتر می‌کند.

» امنون آران، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه سنت جورج لندن، نیز معتقد است این جدال‌های لفظی بیشتر مصرف داخلی دارد: «از دید ترکیه و اردوغان، هدف از این ادبیات تند، راضی نگه داشتن پایگاه ایدئولوژیک حزب عدالت و توسعه است؛ همان‌طور که نتانیاهو نیز با استفاده از لحنی مشابه، به دنبال جلب حمایت و تقویت جایگاه خود نزد هواداران راست افراطی است. » آقای آران که نویسنده کتاب «سیاست خارجی اسرائیل از پایان جنگ سرد» است، می‌گوید روابط دو کشور از زمان بحران کشتی ماوی مرمره و بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶، اکنون در بدترین وضعیت خود قرار دارد و اضافه می‌کند: «به نظر من، هم نتانیاهو و هم اردوغان با این لفاظی‌ها بسیار غیرمسئولانه عمل می‌کنند.

چنین ادبیاتی تنها احتمال درگیری میان دو کشور را افزایش می‌دهد و به آن دامن می‌زند. » کارشناسانی که با بخش ترکی بی‌بی‌سی گفت‌وگو کرده‌اند می‌گویند هرگونه درگیری احتمالی میان ترکیه و اسرائیل می‌تواند در نقاطی رخ دهد که حوزه‌های نفوذی که دو کشور برای خود تعریف کرده‌اند، با یکدیگر تلاقی پیدا می‌کنند.

او با تاکید بر پایین بودن احتمال جنگ تمام‌عیار، به افزایش رقابت‌ها به ویژه در سوریه، قبرس و شرق مدیترانه اشاره می‌کند و می‌گوید: «در اینجا شاهد تلاش برای ایجاد محورهای متقابل هستیم. می‌توان گفت دو کشور سعی می‌کنند نوعی سپر ژئوپلیتیکی در برابر یکدیگر ایجاد کنند. » خانم ارسوی همچنین می‌گوید: «در اسناد استراتژیک اسرائیل، ترکیه اکنون در دسته دشمنان قرار گرفته و این یک واقعیت است.

» امنون آران نیز می‌گوید: «به نظر من احتمال درگیری نظامی نسبت به گذشته افزایش یافته، اما همچنان امکان اجتناب از آن وجود دارد. » او به نشست‌های مربوط به سازوکار جلوگیری از تنش، میان هیئت‌های نظامی ترکیه و اسرائیل در سال ۲۰۲۵ در جمهوری آذربایجان اشاره می‌کند و می‌گوید: «تا جایی که می‌دانم، دست‌کم در سطح نظامی تلاش‌هایی برای جلوگیری از هرگونه حادثه یا اشتباه محاسباتی که بتواند به درگیری منجر شود، در جریان است.

» آران درباره نگاه اسرائیل به ترکیه نیز می‌گوید: «ترکیه از سوی بخش بزرگی از نخبگان سیاسی و نظامی در دولت و ارتش اسرائیل، به تدریج به عنوان یک قدرت متخاصم و خطرناک تلقی می‌شود. » نیروی دریایی اسرائیل در ۳۰ آوریل ۲۰۲۶ در نزدیکی جزیره کرت یونان، با «ناوگان جهانی صمود» که به مقصد غزه در حرکت بود، برخورد کرد.

آلون پینکاس برای توضیح این خطر، مثالی مطرح می‌کند: «فرض کنید ترکیه کشتی‌های کمک‌رسانی را که به سوی غزه یا لبنان می‌روند، اسکورت کند. اگر کشتی‌های نیروی دریایی اسرائیل بخواهند با این ناوگان برخورد کنند و کشتی‌های ترکیه به سوی آن‌ها تیراندازی کنند، اسرائیل نیز ممکن است پاسخ دهد و یک جنگ محدود شکل بگیرد. اما من فکر نمی‌کنم چنین اتفاقی رخ دهد





