گزارش‌های مالی باشگاه پرسپولیس نشان‌دهنده زیانی بیش از هزار میلیارد تومان است؛ همزمان فیلیپ دیالو به عنوان نامزد یوفا برای مقابله با اینفانتینو معرفی شد.

صورت‌های مالی منتشر شده از باشگاه پرسپولیس حاکی از وضعیت مالی دشوار این تیم است؛ طبق این گزارش‌ها زیان خالص باشگاه پرسپولیس در سال مالی منتهی به سی و یک خرداد هزار و چهارصد و پنج با افزایش هشتاد و یک درصدی نسبت به سال گذشته به بیش از هزار و صد و سیزده میلیارد تومان رسید و اعداد و ارقام نشان‌دهنده فشارهای اقتصادی سنگین روی تیم است.

تحلیل دقیق ارقام مالی باشگاه پرسپولیس

این زیان قابل توجه عمدتاً ناشی از فاصله زیاد بین هزینه‌های عملیاتی باشگاه پرسپولیس و درآمدهای آن بوده که برآورد می‌شود هزینه‌های مستقیم مرتبط با فعالیت‌های باشگاه بیش از هزار و پانصد و بیست و شش میلیارد تومان بوده در حالی که درآمد عملیاتی پرسپولیس با رشد شصت و یک درصدی تنها به حدود نهصد و پانزده میلیارد تومان رسیده است.

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به عبارت دیگر هزینه‌های عملیاتی به تنهایی حدود ششصد و یازده میلیارد تومان از درآمدهای عملیاتی باشگاه پرسپولیس بیشتر بوده‌اند و این شکاف مالی گسترده نشان می‌دهد که ساختار هزینه‌ها به درستی مدیریت نشده است؛ علاوه بر این هزینه‌های اداری و عمومی با افزایش نود و هفت درصدی به دوصد و بیست میلیارد تومان و هزینه‌های مالی نیز با رشد هشتاد و شش درصدی به پنجاه و نه میلیارد تومان رسیده‌اند.

کاهش شدید سایر درآمدهای باشگاه پرسپولیس که بیش از نود درصد افت داشته است نیز بر این وضعیت افزوده و در نهایت زیان عملیاتی باشگاه پرسپولیس به هشتصد و هشتاد میلیارد تومان و زیان خالص آن به هزار و صد و سیزده میلیارد تومان رسیده است که این رقم نشان‌دهنده افزایشی نزدیک به پانصد میلیارد تومان نسبت به سال مالی گذشته است.

فیلیپ دیالو جایگزین یوفا برای مقابله با اینفانتینو

در فضای فوتبال جهان کنفدراسیون فوتبال اروپا یا یوفا پس از بررسی‌های متعدد و دریافت پاسخ‌های منفی از چهره‌های مطرحی چون ویکتور مونتاگلیانی رییس کنکاکاف ناصر الخلیفی رییس پاری‌سن‌ژرمن و آرسن ونگر سرمربی پیشین آرسنال فیلیپ دیالو رییس فدراسیون فوتبال فرانسه را به عنوان نامزد رسمی انتخابات ریاست فیفا در مارس هزار و چهارصد و پنج معرفی کرد تا رقیبی جدی برای جیانی اینفانتینو باشد.

یوفا که از زمان افشای پروژه تجاری نافرجام موسوم به فیفا فوروارد انترپرایز که برای جذب سرمایه‌گذاران خصوصی طراحی شده بود در خط مقدم مخالفان جیانی اینفانتینو قرار دارد و در این نشست که به ریاست الکساندر چفرین رییس یوفا برگزار شد اعضای کمیته اجرایی یوفا و شورای فیفا از فیلیپ دیالو دعوت کردند تا به عنوان نامزد انتخابات ریاست فیفا وارد میدان شود و به اتفاق آرا حمایت کامل خود را از او اعلام کردند.

فیلیپ دیالو شصت و سه ساله که مدت‌ها به جیانی اینفانتینو نزدیک بود اما پس از جنجال جهانی پروژه سرمایه‌گذاری خصوصی از او فاصله گرفت در دهم سپتامبر صراحتاً بیان کرد که اعتماد به رییس فیفا خدشه‌دار شده و شیوه هدایت فوتبال جهان دیگر با نگاه قدرت‌های اروپایی همخوانی ندارد و انتظار می‌رود نامزدی او سه‌شنبه به طور رسمی از سوی کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال فرانسه تایید شود.

چالش‌های پیش روی نامزدی دیالو در انتخابات فیفا

مسیر فیلیپ دیالو برای کسب ریاست فیفا بسیار دشوار به نظر می‌رسد زیرا جیانی اینفانتینو که پس از افشای پروژه جنجالی تضعیف شده بود بار دیگر قدرت خود را بازیابی کرده و حمایت کنفدراسیون فوتبال آسیا را که ابتدا با یوفا و کنکاکاف همسو بود به دست آورده است.

این مدیر ایتالیایی-سوییسی همچنین از حمایت کنفدراسیون‌های فوتبال آمریکای جنوبی یعنی کونمبول و آفریقا یعنی کاف برخوردار است و برخلاف کوزو تاشیما فیلیپ دیالو عضو شورای فیفا نیست بیرون از اروپا شهرت محدودی دارد و تا پیش از انصراف آرسن ونگر که مدت‌ها مردد بود اما گزینه اصلی یوفا به شمار می‌رفت به عنوان گزینه جایگزین مطرح نشده بود.

لیسه کلاونس رییس فدراسیون فوتبال نروژ در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه تاکید کرد که بسیار خرسندند که اروپا توانست پیرامون یک نامزد شایسته به نام فیلیپ دیالو از فدراسیون فوتبال فرانسه متحد شود و نروژ مانند گذشته متعهد به تضمین حکمرانی خوب در فوتبال بین‌المللی است و حمایت کامل و همه‌جانبه خود را از فیلیپ دیالو اعلام می‌کند.

تلاش برای تبانی در فینال لیگ سه کشور

در موضوعی دیگر مربوط به فوتبال ایران شاه ولی درباره ماجرای پیشنهاد تبانی در دیدار فینال لیگ سه کشور اظهار داشت که مسئولان کمیته داوران با او تماس گرفتند و اعلام کردند که برای قضاوت دیدار فینال لیگ سه کشور انتخاب شده است و گفتند قرعه ما از قرعه دیگر بهتر است و مسابقه به صورت تک‌بازی برگزار می‌شود.

او ادامه داد که حدود بیست تا سی دقیقه بعد از این تماس فردی از طریق واتساپ با او تماس گرفت و گفت از طرف تیم میزبان تماس می‌گیرد و به او گفت که ما هزینه زیادی کرده‌ایم تا به این مرحله برسیم و شما داور مسابقه هستید و انتظار داریم به ما کمک کنید و هر طور که بگویید جبران می‌کنیم حتی قبل از بازی.

شاه ولی افزود که از این صحبت‌ها عصبانی شد و واکنش تندی نشان داد و از فرد مقابل پرسید چه کسی شماره او را در اختیارش قرار داده است و بعد از این صحبت‌ها تماس را قطع کرد و حدود بیست تا سی دقیقه بعد دوباره از کمیته داوران با او تماس گرفتند و گفتند ابلاغ داوری‌اش لغو شده است.