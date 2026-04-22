نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهند که جنگ علیه ایران و تاثیرات اقتصادی آن، باعث کاهش شدید محبوبیت دونالد ترامپ و افزایش نارضایتی از او شده است. میزان نارضایتی از ترامپ به بالاترین حد خود رسیده و روند کاهشی محبوبیت او در دوره دوم ریاست جمهوری، به طور مستمر ادامه دارد.

افزایش نارضایتی از دونالد ترامپ در پی جنگ با ایران و تاثیرات اقتصادی آن، نرخ عدم محبوبیت او را به بالاترین سطح رسانده است. گزارش‌های اخیر رسانه‌های آمریکایی، به‌ویژه شبکه خبری سی‌ان‌ان، با استناد به نتایج نظرسنجی ‌های معتبر و متعدد، نشان می‌دهند که محبوبیت دونالد ترامپ ، رئیس جمهور ایالات متحده، در دوره دوم ریاست جمهوری خود، روند کاهشی مستمری را تجربه کرده است.

با این حال، آغاز جنگ علیه ایران و پیامدهای اقتصادی ناشی از آن، به عنوان یک عامل تسریع‌کننده در این روند، باعث شده است تا میزان نارضایتی از عملکرد ترامپ به سطحی بی‌سابقه برسد. این وضعیت، یادآور دوران ریاست جمهوری جورج بوش پس از جنگ عراق است، زمانی که محبوبیت او نیز به پایین‌ترین حد خود، یعنی کمتر از ۳۰ درصد، سقوط کرد.

اکنون، به نظر می‌رسد تاریخ در حال تکرار شدن است و دونالد ترامپ نیز با چالش مشابهی روبرو است. نتایج سه نظرسنجی جدید که در روز سه‌شنبه منتشر شده‌اند، نشان می‌دهند که میزان محبوبیت ترامپ کمی بیش از ۳۹ درصد است. نظرسنجی رویترز-ایپسوس، ۳۶ درصد، نظرسنجی استرنگس این نامبرز-وراسایت، ۳۵ درصد و نظرسنجی آسوشیتدپرس-نورک، ۳۳ درصد محبوبیت ترامپ را نشان می‌دهند.

این نظرسنجی‌ها در پی نظرسنجی شبکه ان‌بی‌سی نیوز انجام شده‌اند که در ابتدای هفته، محبوبیت ترامپ را در پایین‌ترین سطح خود، یعنی ۳۷ درصد، ثبت کرده بود. در طول ماه گذشته، از ۹ نظرسنجی که توسط سی‌ان‌ان پیگیری شده‌اند، هشت مورد، میزان رضایت از ترامپ را در محدوده ۳۰ درصد نشان داده‌اند.

تنها استثنا، نظرسنجی فاکس نیوز بوده است که محبوبیت ترامپ را ۴۱ درصد پیش‌بینی کرده است، اما حتی این نتیجه نیز نشان می‌دهد که ترامپ بدترین آمار خود را از سال ۲۰۱۷ تاکنون در این نظرسنجی‌ها داشته است. این آمارها به وضوح نشان می‌دهند که میزان عدم رضایت از ترامپ به بالاترین حد خود رسیده است و تعداد بیشتری از آمریکایی‌ها نسبت به گذشته با سیاست‌ها و عملکرد او مخالف هستند.

سی‌ان‌ان گزارش می‌دهد که روند نزولی محبوبیت ترامپ در دوره دوم ریاست جمهوری او، به طور قابل توجهی ثابت و مستمر بوده است. این بدان معناست که محبوبیت او به آرامی اما پیوسته در حال کاهش بوده است.

اگرچه روند کاهش محبوبیت ترامپ پیش از آغاز جنگ علیه ایران نیز وجود داشت، اما به نظر می‌رسد که این جنگ، نقطه عطفی در این روند بوده است و باعث شده است تا افرادی که قبلاً از او حمایت می‌کردند، نیز دست از حمایت بکشند. دلیل اصلی این تغییر نگرش، به نحوه مدیریت اقتصادی ترامپ در طول جنگ علیه ایران و افزایش قیمت بنزین مرتبط است.

افزایش قیمت بنزین و مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ، به شدت بر زندگی روزمره مردم آمریکا تاثیر گذاشته است و باعث شده است تا بسیاری از آنها نسبت به عملکرد ترامپ ناامید شوند. این نارضایتی اقتصادی، به همراه سایر عوامل سیاسی و اجتماعی، باعث شده است تا محبوبیت ترامپ به شدت کاهش یابد و او با چالش‌های جدی در دوره دوم ریاست جمهوری خود روبرو شود.

تحلیلگران سیاسی معتقدند که این روند کاهشی می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا داشته باشد و شانس ترامپ برای پیروزی در انتخابات را کاهش دهد. به طور کلی، شرایط فعلی نشان می‌دهد که دونالد ترامپ در حال از دست دادن حمایت مردمی است و باید برای بهبود عملکرد خود و جلب رضایت دوباره مردم تلاش کند. در غیر این صورت، ممکن است در انتخابات آینده با شکست مواجه شود





