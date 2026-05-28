مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و مشتریان توانیر از افزایش ۵ تا ۴۵ برابری تعرفه برق خانوارهای پرمصرف در ایران خبر داد. او مدعی شد مصرف برق یک چهارم مشترکین خانگی بالاتر از الگوی مصرف است و نیم درصد مشترکین هم «بسیار بدمصرف» هستند. طبق گزارش‌های توانیر، بخش خانگی تنها حدود یک سوم برق کشور را مصرف می‌کند و سرانه مصرف برق بخش خانگی در ایران حدود ۱۱۰۰ کیلووات ساعت در سال است؛ رقمی که ۶۰ درصد کمتر از اتحادیه اروپا و چندین برابر کمتر از آمریکا و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس است.

مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و مشتریان توانیر از افزایش ۵ تا ۴۵ برابری تعرفه برق خانوارهای « پرمصرف » خبر داد. او مدعی شد مصرف برق یک چهارم مشترکین خانگی بالاتر از الگوی مصرف است و نیم درصد مشترکین هم «بسیار بدمصرف » هستند.

طبق گزارش‌های توانیر، بخش خانگی تنها حدود یک سوم برق کشور را مصرف می‌کند و سرانه مصرف برق بخش خانگی ایران حدود ۱۱۰۰ کیلووات ساعت در سال است؛ رقمی که ۶۰ درصد کمتر از اتحادیه اروپا و چندین برابر کمتر از آمریکا و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس است. جمهوری اسلامی طی یک دهه گذشته حتی نیمی از اهداف رشد تولید برق را نتوانسته محقق کند و اکنون در فصول گرم سال با ۲۰ تا ۲۵ درصد کسری برق مواجه است





VOA Farsi صدای آمریکا / 🏆 17. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

افزایش تعرفه برق پرمصرف بدمصرف مصرف برق بالا تعرفه برق پرمصرف تعرفه برق بدمصرف مصرف برق بالا در ایران تولید برق در ایران تولید برق در ایران در مقایسه با اتحادیه اروپا تولید برق در ایران در مقایسه با کشورهای منطقه

United States Latest News, United States Headlines