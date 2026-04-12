افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران و جزئیات مصوبه جدید شورای عالی کار

بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد روزانه کارگران با افزایش نزدیک به ۶۰ درصد به ۵۵۴ هزار تومان رسید. این مصوبه شامل افزایش حق مسکن، سنوات پایه و همچنین حق اولاد برای کارگران متاهل می‌شود. جزئیات کامل این افزایش‌ها و تاثیرات آن بر حقوق کارگران در این گزارش بررسی شده است.

بر اساس مصوبه شورای عالی کار ، حداقل دستمزد روزانه کارگران با افزایشی نزدیک به ۶۰ درصد از ۳۴۶ هزار تومان به ۵۵۴ هزار تومان افزایش یافت. در نتیجه، حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول حداقل حقوق به ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان رسید. بر طبق گزارش‌ها، حق بن کارگری، مشابه سال گذشته، ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باقی ماند، اما حق مسکن ، بر اساس مصوبه شورای عالی کار ، از ۹۰۰ هزار تومان در سال گذشته به ۳ میلیون تومان در سال جاری افزایش یافت.

علاوه بر این، سنوات پایه نیز از ۲۸۲ هزار تومان به ۵۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد. برای کارگران متاهل، مزایایی مانند حق اولاد و حق تاهل به حقوق آن‌ها اضافه می‌شود. حق اولاد برای هر فرزند معادل ۱۰ درصد از پایه حقوق است که با افزایش دستمزد تغییر می‌کند. بر این اساس، حق اولاد از یک میلیون و ۳۹ هزار تومان در سال گذشته به یک میلیون و ۶۶۲ هزار تومان افزایش یافت. بررسی‌ها نشان می‌دهد که مجموع دریافتی یک کارگر مجرد و بدون سابقه کار، با احتساب مواردی مانند حق بن کارگری و حق مسکن، به ۲۱ میلیون و ۸۲۵ هزار تومان می‌رسد که نسبت به سال قبل، ۸ میلیون و ۳۳۴ هزار تومان افزایش داشته است.\افزایش ۶۰ درصدی حقوق پایه در سال ۱۴۰۵، به کارگرانی تعلق دارد که حقوق پایه (مزد مبنا) آن‌ها در سال گذشته، بدون در نظر گرفتن حق مسکن، حق بن کارگری، حق فرزند و حق اولاد، حدود ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بوده و مجموع دریافتی‌شان با احتساب این موارد، حداکثر به ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان می‌رسید. این بدان معناست که افزایش حقوق برای این دسته از کارگران، به میزان قابل توجهی بیشتر از سایر گروه‌ها خواهد بود. این افزایش قابل توجه در حقوق، به منظور جبران بخشی از هزینه‌های زندگی و بهبود شرایط معیشتی کارگران صورت گرفته است. شورای عالی کار با در نظر گرفتن نرخ تورم و شرایط اقتصادی موجود، تلاش کرده است تا حداقل دستمزدی را تعیین کند که پاسخگوی نیازهای اساسی کارگران باشد و در عین حال، به حفظ اشتغال و پایداری بنگاه‌های اقتصادی نیز کمک کند. این تصمیم، بازتاب‌دهنده تعادل‌سازی میان منافع کارگران و کارفرمایان است و می‌تواند تاثیرات مهمی بر اقتصاد کشور داشته باشد.\افزایش دستمزد کارگرانی که حقوق پایه آن‌ها در سال گذشته بیش از سطح ذکر شده بوده است، متفاوت خواهد بود. به حقوق پایه این گروه از کارگران، پس از اعمال افزایش ۴۵ درصدی، مبلغ ثابتی به میزان یک میلیون و ۵۵۹ هزار تومان اضافه می‌شود. این رویکرد، به منظور ایجاد یک نظام پرداخت منصفانه و متناسب با سابقه و مهارت کارگران اتخاذ شده است. هدف از این اقدام، جلوگیری از شکاف‌های بیش از حد در پرداخت‌ها و اطمینان از برخورداری همه کارگران از افزایش حقوق متناسب با شرایطشان است. این تصمیم، نشان‌دهنده توجه به اهمیت عدالت در پرداخت حقوق و دستمزدها است. همچنین، این افزایش حقوق می‌تواند تاثیرات مثبتی بر روحیه کارگران، افزایش بهره‌وری و بهبود روابط کارگری و کارفرمایی داشته باشد. این تصمیمات، در راستای حمایت از نیروی کار و ارتقای سطح رفاه اجتماعی اتخاذ شده است و گامی مهم در جهت بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کارگران محسوب می‌شود. این اقدامات، در نهایت می‌تواند به تقویت اقتصاد ملی و افزایش سطح رضایتمندی عمومی کمک کند. این تغییرات، نشان‌دهنده توجه دولت به بهبود وضعیت معیشتی کارگران و تلاش برای کاهش فاصله‌های طبقاتی است





