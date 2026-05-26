افزایش هزینه لوازم بهداشتی برای افراد دارای آسیب نخاعی، زندگی عادی آنها را به چالش کشیده است. به گفته مدیر کمپین معلولان، افراد دارای آسیب نخاعی در اثر افزایش هزینههای لوازم بهداشتی، در برخی موارد به استفاده چندباره از اقلامی که ماهیت یکبار مصرف دارند روی آوردهاند و در نتیجه، بخشی از آنان با عفونت و زخمهای ثانویه مواجه شدهاند. تهیه پوشک برای بسیاری از این افراد دشوار شده و برخی ناچار به استفاده از وسایل جایگزین غیراستاندارد مانند پارچه و کهنه شدهاند. حدود ۴۵ هزار فرد دارای آسیب نخاعی در کشور این روزها با گرانی لوازم بهداشتی مورد نیاز خود دستوپنجه نرم میکنند.
مدیر کمپین معلولان میگوید: افراد دارای آسیبنخاعی در اثر افزایش هزینههای لوازم بهداشتی، در برخی موارد به استفاده چندباره از اقلامی که ماهیت یکبار مصرف دارند روی آوردهاند و در نتیجه، بخشی از آنان با عفونت و زخمهای ثانویه مواجه شدهاند.
به گفته او، تهیه پوشک برای بسیاری از این افراد دشوار شده و برخی ناچار به استفاده از وسایل جایگزین غیراستاندارد مانند پارچه و کهنه شدهاند. حدود ۴۵ هزار فرد دارای آسیبنخاعی در کشور این روزها با گرانی لوازم بهداشتی مورد نیاز خود دستوپنجه نرم میکنند.
مطابق گزارشهای میدانی از چند استان، اقلامی مانند گاز استریل، پانسمانهای تخصصی، سوند، کیسه سوند، ژل، سرنگ، دستمال کاغذی و داروهای مرتبط با زخم بستر که مورد استفاده روزانه افراد دارای آسیبنخاعی قرار دارند بیشترین افزایش هزینه را در سبد مراقبتی این افراد داشتهاند و قیمت آنها در دو ماه گذشته دستکم ۲ تا ۳ برابر شده است. این افزایش قیمت باعث کاهش قدرت خرید و افت دسترسی این افراد به این اقلام شده؛ بهگونهای که بنا بر گفته آنها و خانوادههایشان، زخمهای بستر در برخی موارد عمیقتر و عفونیتر شده و توان مراقبت روزانه از بیماران کاهش یافته است.
این در حالی است که کمکهزینه بهزیستی بابت تهیه لوازم بهداشتی که ماهانه به این افراد پرداخت میشود، تنها ۲و نیم میلیون تومان است؛ رقمی که با وجود افزایشهای ناچیز سالانه، قادر به مهار هزینههایی که روزانه در مقابل معلولان قد علم میکنند نیست و در صورت ادامه این روند و تشدید مشکلات مراقبتی، این گروه با مشکلات جسمی و هزینههای بالای درمانی مواجه خواهند شد.
به گفته او، تهیه پوشک برای بسیاری از این افراد دشوار شده و برخی ناچار به استفاده از وسایل جایگزین غیراستاندارد مانند پارچه و کهنه شدهاند. ما افراد دارای آسیبنخاعی روزانه دستکم ۴ عدد سوند و ۴ سرنگ نیاز داریم که در حال حاضر قیمت هر سوند ۱۲ تا ۱۵ هزار تومان و قیمت هر سرنگ ۵ هزار تومان است.
بهروز مروتی با اشاره به پیامدهای این وضعیت ادامه میدهد: در نتیجه محدودیت دسترسی به لوازم بهداشتی، زندگی عادی معلولان به عصر حجر برگشته. حتی زخمهایی که با مراقبت منظم قابل کنترل هستند نیز در موارد زیادی عمیقتر شده و خطر عفونت، بستری شدن و عوارض جبرانناپذیر افزایش یافته است؛ مسألهای که در نهایت هزینههای درمانی بیشتری را به سیستم سلامت و خانوادهها تحمیل میکند.
او تأکید میکند: در شرایط جنگی جفای زیادی به معلولان شد، آنها در برخی سیاستها و پروتکلهای حمایتی بهطور کافی دیده نشدند و بودجه مشخص و مؤثری برای بهبود شرایطشان اختصاص نیافت و حالا مجموع بیتفاوتی دولت به شرایط این طیف، موجب بیمهری به آنها، فراموشی و کاهش شدید کیفیت زندگیشان شده است
افزایش هزینه لوازم بهداشتی افراد دارای آسیب نخاعی عفونت و زخمهای ثانویه تغییر کیفیت زندگی کمبود بودجه افزایش هزینههای درمانی