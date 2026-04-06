افزایش حقوق کارمندان دولت: جزئیات مصوبه جدید و تأثیرات آن

معاون سازمان اداری و استخدامی کشور از افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان خبر داد. بر اساس این مصوبه، حقوق‌ها به صورت پلکانی افزایش می‌یابد و احکام کارگزینی جدید تا ۱۸ فروردین صادر خواهد شد. این افزایش شامل حقوق پایه و مزایا می‌شود و دولت با در نظر گرفتن فوق‌العاده‌های خاص، به دنبال افزایش بهره‌وری و حفظ نیروی انسانی است.

ذبیح‌الله سلمانی در مورد افزایش حقوق و تمدید قراردادهای کارمندان دولت ، اظهار داشت: بر اساس روال سال‌های گذشته، پس از ابلاغ قانون بودجه، نحوه افزایش ضریب حقوق کارمندان دولت در قالب بخشنامه تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. امسال نیز این مصوبه در روز ۱۲ فروردین از هیئت وزیران دریافت و ابلاغ شد. سلمانی افزود، ضریب افزایش حقوق کارمندان دولت در سال جاری ۲۰ درصد رشد می‌کند که این افزایش در حکم کارگزینی و قراردادهای آنها اعمال می‌شود.

معاون سازمان اداری و استخدامی کشور که در یک گفت‌وگوی رادیویی صحبت می‌کرد، تصریح کرد: حداقل حقوق کارمندان دولت که در سال گذشته ۱۳ میلیون تومان بود، امسال با ۴۳ درصد افزایش به ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان می‌رسد. سلمانی همچنین اعلام کرد با توجه به اینکه حقوق بازنشستگان معادل ۹۰ درصد حقوق شاغلان است، حداقل حقوق بازنشستگان نیز از ۱۱.۷ میلیون تومان با افزایش ۴۳ درصدی به ۱۶.۸ میلیون تومان افزایش می‌یابد. وی ادامه داد: امسال دولت با هدف حفظ نیروی انسانی و افزایش بهره‌وری، برای اولین بار بخش فوق‌العاده خاص بر اساس برنامه هفتم پیشرفت را به میزان ۴۴۰۰ امتیاز معادل حدود سه میلیون تومان در نظر گرفته است که این رقم به عنوان فوق‌العاده خاص کارکنان طبق برنامه هفتم پیشرفت، در حکم کارگزینی افراد اعمال می‌شود. بر اساس گفته‌های معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، قرار است تا ۱۸ فروردین ماه احکام کارگزینی شاغلان دستگاه‌های اداری صادر شود. این احکام در روزهای آتی در سازمان اداری و استخدامی کشور مورد بررسی قرار می‌گیرند و برای تأمین بودجه و منابع به سازمان برنامه و بودجه معرفی می‌شوند و از آنجا نیز برای پرداخت حقوق به خزانه داری کشور ارسال می‌شوند. سلمانی تأکید کرد: حقوق کارمندان دولت بر اساس حکم جدید و میزان افزایش که بر مبنای امتیازات افراد خواهد بود، به صورت پلکانی و با حداقل ۳۰ تا ۴۳ درصد افزایش خواهد یافت. این بدان معناست که افرادی که حقوق کمتری دارند، افزایش بیشتری دریافت می‌کنند و کسانی که حقوق بالاتری دارند، با افزایش کمتری مواجه خواهند شد. وی اضافه کرد: حقوق فروردین ماه بر اساس معیارهای جدید و با اعمال افزایش‌ها پرداخت خواهد شد. معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در پاسخ به این پرسش که آیا این افزایش‌ها شامل حقوق پایه می‌شود یا مزایا را هم در بر می‌گیرد، توضیح داد: افزایش حقوق شامل حقوق و مزایا از جمله حق شغل، شاغل، مدیریت و مستمری خواهد بود و شامل اضافه کار کارمندان نمی‌شود، زیرا اضافه کار تابع حقوق ثابت است و شامل حق شغل و شاغل و مدیریت می‌شود. به عنوان مثال، اضافه کاری که سال قبل ساعتی ۵۰ هزار تومان بود، ممکن است به ۷۰ هزار تومان برسد. سلمانی همچنین بیان کرد: خدمات رفاهی و سایر مزایا در قالب بودجه مصوب ارائه می‌شود که فرایند خاص خود را دارد. دستگاه‌های اجرایی از فروردین ماه تا ۱۸ فروردین ملزم به صدور احکام جدید هستند و پس از بررسی و تأیید سازمان اداری و استخدامی، به سازمان برنامه و بودجه ارسال می‌شود و در آنجا برای پرداخت به خزانه داری اعلام می‌شود. این اقدامات در راستای بهبود وضعیت معیشتی کارمندان و افزایش رضایتمندی آنها صورت می‌گیرد و دولت تلاش دارد تا با اتخاذ سیاست‌های مناسب، انگیزه و بهره‌وری نیروی انسانی را افزایش دهد





EtemadOnline / 🏆 9. in İR این خبر را خلاصه کرده ایم تا بتوانید سریع آن را بخوانید. اگر به خبر علاقه مند هستید، می توانید متن کامل را اینجا بخوانید. ادامه مطلب:

ایران آخرین اخبار, ایران سرفصلها