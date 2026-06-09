پژوهش دانشگاه اوپسالا نشان می‌دهد شمار درگیری‌های میان‌دولتی و کشته‌شدگان در سال ۲۰۲۵ به بالاترین سطح از دهه‌های گذشته رسیده است.

یک پژوهش تازه از دپارتمان صلح و تعارض دانشگاه اوپسالا در سوئد نشان می‌دهد که شمار درگیری ‌ها میان دولت‌ها در سال ۲۰۲۵ به بالاترین سطح از زمان پایان جنگ جهان ی دوم رسیده است.

این پژوهش که در نشریه مطالعات صلح دانشگاه آکسفورد منتشر شده، ۶۵ درگیری فعال در جهان را ثبت کرده که از این میان هشت مورد درگیری مستقیم میان دولت‌ها بوده است. این رقم نسبت به سال پیش دو برابر شده و بالاترین شمار از سال ۱۹۴۶ به شمار می‌رود.

جنگ‌های روسیه و اوکراین، درگیری‌های اسرائیل در سوریه و یمن، تنش‌ها در دریای سرخ میان آمریکا و بریتانیا با حوثی‌ها، و همچنین درگیری‌های مرزی میان هند و پاکستان، افغانستان و پاکستان، و تایلند و کامبوج از جمله این درگیری‌ها هستند. شمار کشته‌شدگان نیز در سال ۲۰۲۵ به بالاترین سطح از سال ۱۹۹۴ رسیده و حدود ۲۴۴ هزار و ۶۰۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند. این رقم در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۸۷ هزار نفر بود.

ترزه پترسون، مدیر پروژه در برنامه داده‌های منازعات اوپسالا، به رادیوی عمومی آمریکا گفت: موضوع فقط افزایش شمار درگیری‌ها نیست، بلکه سطح بالای خشونت مرگبار نیز نگران‌کننده است. به ویژه در سودان شاهد خشونت شدید علیه غیرنظامیان هستیم. از میان ۶۵ درگیری ثبت‌شده، ۱۳ مورد به سطح جنگ با بیش از هزار کشته در میدان نبرد در یک سال رسیده‌اند.

جنگ روسیه و اوکراین مرگبارترین درگیری میان‌دولتی بود و ۶۲ درصد از کل کشته‌های نبرد را به خود اختصاص داد: ۷۷ هزار و ۷۰۰ کشته در روسیه و ۱۴ هزار در اوکراین. جنگ اسرائیل و حماس با ۱۴ هزار و ۴۰۰ کشته و درگیری سودان با ۱۲ هزار و ۲۰۰ کشته در رتبه‌های بعدی قرار دارند. پژوهشگران تاکید کرده‌اند که خشونت علیه غیرنظامیان در سودان به اوج خود رسیده و دولت آمریکا آن را نسل‌کشی مجدد خوانده است.

آنها تغییر در نظم بین‌المللی و کاهش نقش رهبری آمریکا را از دلایل افزایش تنش‌ها می‌دانند، هرچند از برقراری رابطه علت و معلولی مستقیم خودداری کرده‌اند. در پایان، پژوهشگران هشدار داده‌اند که سال ۲۰۲۶ نیز احتمالا شاهد خشونت‌های مشابه یا شدیدتر خواهد بود





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درگیری جنگ صلح اوپسالا ۲۰۲۵

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