افزایش قیمت طلا و سکه در دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ با اصلاح روند بازار

قیمت طلا و سکه در دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ پس از نوسانات اولیه اصلاح شد. بررسی آخرین نرخ‌های اعلامی سکه امامی، طلا و دلار نشان‌دهنده افزایش قیمتی در بخش‌های مختلف است.

قیمت طلا و سکه در دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ با وجود شروع نوسانات نزولی در لحظات بازگشایی بازار، در ادامه معاملات روندی اصلاحی و مثبت اتخاذ کرد. معامله‌گران در سطوح قیمتی بالاتر نسبت به معاملات عصرگاهی روز گذشته فعالیت می‌کنند. افزایش تقاضا و جذابیت قیمت‌ها برای فعالان بازار، عامل اصلی ایجاد این نوسانات و اصلاح مسیر قیمت‌ها بوده است.

تحلیل قیمت سکه و طلا در بازار

بر اساس آخرین نرخ‌های اعلام شده توسط اتحادیه طلا و جواهر، قیمت سکه امامی در کانال ۲۵۰ میلیون تومان تثبیت شده است. این قطعه سکه با رقم ۲۵۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان معامله می‌شود که نشان‌دهنده یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش نسبت به معاملات عصرگاهی روز گذشته است. سکه بهار آزادی نیز با افزایش ۱۰۰ هزار تومانی روی رقم ۲۴۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قرار دارد.

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در بازار قطعات کوچک‌تر نیز شاهد رشد قیمت‌ها هستیم. نیم‌سکه با رشد ۱۰۰ هزار تومانی به رقم ۱۳۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است. ربع سکه با افزایش ۶۰۰ هزار تومانی روی رقم ۷۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان معامله می‌شود. سکه گرمی نیز بدون تغییر قیمت، روی رقم ۳۶ میلیون تومان ثابت مانده است. این افزایش‌ها نشان‌دهنده تمایل بیشتر خریداران به دریافت سکه است.

تقابل اونس جهانی و دلار

روند بازار داخلی طلا تحت تأثیر تقابل دو متغیر اونس جهانی و دلار شکل گرفته است. اونس جهانی طلا معاملات امروز را با کاهش آغاز کرده و روی رقم ۳۸۵۸ دلار معامله می‌شود. در مقابل، قیمت دلار با رشد محدود هزار تومانی نسبت به آخرین معاملات نقدی روز گذشته، به رقم ۲۶۶ هزار تومان رسیده است.

تقابل این دو متغیر باعث برهم خوردن روند یکنواخت بازار داخلی شده است. این نوسانات متضاد منجر به ایجاد حرکات نزولی و صعودی محدود در بازار شده است. با این حال، جذابیت قیمت‌ها برای معامله‌گران باعث شده تا در مجموع، بازار با ثبات نسبی و اصلاح قیمت‌ها روبه‌رو شود. عدم وجود روند مشخص و نوسانی بودن بازار، ویژگی اصلی امروز است.

نرخ‌های جدید طلای ۱۸ عیار

علاوه بر سکه، قیمت طلای ۱۸ عیار و مثقال طلا نیز دچار تغییرات مثبت شده‌اند. مثقال طلا با افزایش ۳۰۰ هزار تومانی نسبت به معاملات عصرگاهی روز گذشته، روی رقم ۱۰۶ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان قرار گرفته است. این تغییرات نشان‌دهنده تقاضای پایدار برای طلای خام است.

هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با رشد ۷۰ هزار تومانی، با رقم ۲۴ میلیون و ۵۵۸ هزار تومان معامله می‌شود. این افزایش قیمت در بخش طلا و سکه، با وجود نوسانات اولیه، مسیر اصلاحی را برای خریداران و سرمایه‌گذاران فراهم کرده است. بازار دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ با وجود عدم روند مشخص، بازتاب‌دهنده تأثیرپذیری از عوامل خارجی و داخلی است.