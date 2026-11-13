افزایش بودجه ۵۰ میلیارد دلاری FAA پس از اختلال بزرگ پروازها

دولت ترامپ با درخواست افزایش بودجه به ۵۰ میلیارد دلار در پی توقف سراسری پروازهای آمریکا، نوسازی زیرساخت‌های فرودگاهی و کنترل ترافیک هوایی را اولویت قرار داد.

دولت دونالد ترامپ در شامگاه جمعه ۲۲ آبان، پس از اختلال گسترده‌ای که پروازهای خروجی سراسر ایالات متحده را بیش از چهار ساعت متوقف کرد، درخواست بودجه نوسازی فرودگاه‌ها و سامانه کنترل ترافیک هوایی را به طور قابل توجهی افزایش داد. این درخواست جدید که مبلغ آن از ۳۰ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار به ۵۰ میلیارد دلار ارتقا یافت، نشان‌دهنده تلاش فوری برای جبران ضعف‌های زیرساختی است.

اختلال ناگهانی در شبکه‌های ارتباطی، باعث شد تا حجم داده‌های ترافیک هوایی از ظرفیت سوئیچ‌ها و مسیریاب‌های قدیمی اداره هوانوردی فدرال فراتر رود و تجهیزات از کار بیفتند. این رخداد که نخستین توقف سراسری پروازهای خروجی از ژانویه ۲۰۲۳ محسوب می‌شود، منجر به لغو دستور توقف در ساعت ۸:۱۵ شب به وقت شرق آمریکا شد. شان دافی، وزیر ترابری آمریکا، در نشست خبری کاخ سفید اعلام کرد که بازگشت ترافیک به ظرفیت کامل زمان‌بر خواهد بود.

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جزئیات فنی و مکانیسم اختلال شبکه هوایی

علت اصلی این اختلال، از کار افتادن تجهیزات مخابراتی و رایانه‌ای در چندین مرکز منطقه‌ای کنترل ترافیک هوایی بود. بر اساس گزارش‌های اولیه، سیستم‌های مدیریت پرواز که عمدتاً پروازهای بین‌فرودگاهی را در ارتفاع بالا هدایت می‌کنند، قادر به پردازش حجم عظیم داده‌های ورودی نبودند. مارک‌وین مالین، وزیر امنیت داخلی آمریکا، تأیید کرد که تصمیم‌گیری برای پروازهای بین‌المللی به صورت موردی انجام شد و برخی از آن‌ها شامگاه جمعه به پرواز درآمدند.

شرکت تحلیل داده‌های هوایی سییریوم گزارش داد که قرار بود پس از ساعت چهار بعدازظهر، حدود ۱۱ هزار پرواز حامل بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار مسافر از فرودگاه‌های آمریکا عزیمت کنند. اما تا ساعت ۷:۰۵ شب، ۶۷۰ پرواز به فرودگاه مبدا بازگشتند و ۱۵۷ پرواز به مقاصد دیگری مانند فرودگاه‌های بین‌المللی دالس واشینگتن، لس‌آنجلس و سینسیناتی-شمال کنتاکی هدایت شدند. اکسیوس به نقل از فلایتاور گزارش داد که شمار پروازهای لغو شده تا ساعت ۹ شب از شش هزار فراتر رفت.

مواضع ذینفعان و حمایت شرکت‌های هواپیمایی

درخواست اصلی بودجه‌ای که پیش از این اختلال ارائه شده بود، شامل ۱۰ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار برای نوسازی سامانه کنترل ترافیک، دو میلیارد دلار برای جایگزینی برج‌های مراقبت و ۱۸ میلیارد دلار برای طرح‌های فرودگاهی بود. از این مبلغ، ۱۰ میلیارد دلار صرف نوسازی پایانه‌های فرسوده می‌شد. شرکت‌های بزرگ هواپیمایی امریکن، دلتا، یونایتد و ساوت‌وست به وضوح از این درخواست حمایت کردند.

کمیته بازرگانی سنا که در اختیار جمهوری‌خواهان است، اعلام کرد که اختلال جمعه ثابت نمود نوسازی مراکز کنترل پروازهای بین‌فرودگاهی باید بر سایر طرح‌ها اولویت یابد. کنگره پیش‌تر یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار برای جایگزینی مراکز و در ژوئیه ۲۰۲۵ نیز ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار برای نوسازی سامانه و استخدام کنترل‌کنندگان تصویب کرده بود. دولت از کنگره خواسته است بودجه جدید را پیش از پایان سال جاری تصویب کند.

پیامدهای عملی برای مسافران و بازار

پیامدهای این اختلال گسترده تا پایان آخر هفته ادامه یافت و بسیاری از مسافران همچنان در فرودگاه‌ها یا داخل هواپیماهای متوقف روی زمین منتظر ماندند. نمونه‌ای از این آشفتگی در فرودگاه اوهیر شیکاگو رخ داد، جایی که مسافران مانند امبر مک‌کویلکین، مهندس نرم‌افزار ۲۷ ساله اهل سیاتل، از جزئیات پرواز خود بی‌خبر بودند. او که برای تماشا فینال جهانی بازی "لیگ آف لجندز" در نیویورک مرخصی گرفته بود، با تاخیرهای گسترده مواجه شد.

برایان بدفورد، رئیس اداره هوانوردی فدرال، در گفت‌وگو با رویترز اعتراف کرد که برخی مراکز هنوز از رایانه‌ها و تجهیزات مخابراتی چند دهه پیش استفاده می‌کنند. قطعات یدکی این تجهیزات گاهی از حراجی‌های اینترنتی تهیه یا با چاپ سه‌بعدی ساخته می‌شوند. این ضعف‌ها باعث شد تا در سپتامبر نیز پس از قطع تصادفی خط فیبر نوری توسط یک گروه ساختمانی در نیوجرسی، حدود ۹ هزار و ۵۰۰ پرواز دچار تاخیر یا لغو شوند.

چشم‌انداز آینده و برنامه نوسازی زیرساخت

اداره هوانوردی فدرال قصد دارد مرحله نخست نوسازی شبکه مخابراتی را تا دسامبر ۲۰۲۸ تکمیل کند. دولت اعلام کرده است که ۶۸ درصد شبکه مخابراتی مسی قدیمی با فیبر نوری پرسرعت جایگزین شده، اما بدفورد هشدار داده است که جلوگیری از قطعی‌های مشابه نیازمند نوسازی کل شبکه است. اداره پاسخ‌گویی دولت آمریکا در سال ۲۰۲۴ گزارش داد که از ۱۳۸ سامانه کنترل ترافیک هوایی، وضعیت ادامه کار ۵۱ سامانه نامشخص و ۵۴ سامانه دیگر در معرض خطر بوده است.

با این حال، اداره پاسخ‌گویی دولت هشدار داده است که این طرح هنوز برآورد قابل اتکایی از هزینه‌ها و برنامه زمان‌بندی یکپارچه ندارد. تا ماه مه، بیش از ۱۱ هزار برنامه زمان‌بندی جداگانه و ناهماهنگ برای پروژه‌ها وجود داشت که احتمال دوباره‌کاری، تاخیر و افزایش هزینه‌ها را به شدت بالا می‌برد. این وضعیت نشان می‌دهد که حتی با افزایش بودجه به ۵۰ میلیارد دلار، چالش‌های اجرایی و مدیریتی جدی در پیش رو خواهد بود.