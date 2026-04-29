افزایش 3 برابری حق مسکن کارگری؛ گامی در جهت حمایت از معیشت

هیئت دولت در جلسه امروز، حق مسکن کارگری را از 900 هزار تومان به 3 میلیون تومان افزایش داد. این تصمیم با هدف حمایت از معیشت کارگران و تقویت قدرت خرید آنان اتخاذ شده و از ابتدای فروردین‌ماه 1405 به اجرا در خواهد آمد.

در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت ، خبر مهمی در خصوص بهبود وضعیت معیشتی کارگران اعلام شد. دکتر محمدرضا عارف، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت رئیسه مجلس، در جمع خبرنگاران از افزایش قابل توجه حق مسکن کارگری خبر داد.

بر اساس این مصوبه، مبلغ حق مسکن کارگری از مبلغ 900 هزار تومان به 3 میلیون تومان افزایش یافته است. این تصمیم حیاتی، با هدف اصلی حمایت از سبد معیشتی کارگران و افزایش قدرت خرید آنان در شرایط اقتصادی کنونی اتخاذ شده است. دکتر عارف با تاکید بر اهمیت توجه به وضعیت کارگران، اظهار داشت که این افزایش، گامی موثر در جهت کاهش فشارهای اقتصادی بر خانواده‌های کارگری خواهد بود.

وی همچنین افزود که این موضوع پیش‌تر در بهمن‌ماه سال گذشته در شورای عالی کار به تصویب رسیده بود، اما با توجه به بررسی مجدد و تعیین دستمزد سال 1405، این موضوع بار دیگر در دستور کار شورای عالی کار قرار گرفت و پس از بحث و بررسی‌های دقیق، نهایی شد. این مصوبه پس از تصویب در هیئت دولت، به طور رسمی ابلاغ خواهد شد و از ابتدای فروردین‌ماه سال 1405 به اجرا در خواهد آمد.

نمایندگان کارگری با استقبال از این تصمیم، آن را گامی مثبت در جهت بهبود شرایط زندگی کارگران دانستند و خواستار اجرای دقیق و به موقع این مصوبه شدند. حق مسکن، یکی از اجزای مهم بسته مزدی سالانه کارگران است که به منظور کمک به تامین هزینه‌های مسکن و کاهش بخشی از بار مالی بر دوش کارگران تعیین می‌شود.

با توجه به افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن در سال‌های اخیر، افزایش حق مسکن کارگری می‌تواند تا حدودی از مشکلات آنان در تامین مسکن کاسته و به بهبود کیفیت زندگی آنان کمک کند. این افزایش، نشان‌دهنده توجه دولت به مطالبات کارگران و تلاش برای بهبود شرایط معیشتی آنان است. لازم به ذکر است که این افزایش حق مسکن، در کنار سایر مصوبات مربوط به دستمزد سال 1405، می‌تواند تاثیر بسزایی در بهبود وضعیت اقتصادی کارگران و خانواده‌های آنان داشته باشد.

دولت با اتخاذ این سیاست‌ها، سعی در ایجاد تعادل در بازار کار و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه دارد. همچنین، این اقدام می‌تواند به افزایش انگیزه و بهره‌وری کارگران در محیط کار منجر شود. انتظار می‌رود که با اجرای این مصوبه، شاهد بهبود قابل توجهی در وضعیت معیشتی کارگران و کاهش مشکلات آنان در تامین مسکن باشیم. این افزایش حق مسکن، یک اقدام ضروری و حیاتی برای حمایت از کارگران و خانواده‌های آنان در شرایط اقتصادی دشوار کنونی است.

دولت باید به طور مداوم وضعیت معیشتی کارگران را رصد کند و در صورت نیاز، اقدامات لازم را برای بهبود شرایط آنان انجام دهد. همچنین، لازم است که سایر مصوبات مربوط به دستمزد سال 1405 نیز به سرعت و به طور کامل اجرا شوند تا تاثیر مثبتی بر زندگی کارگران داشته باشند. در نهایت، امیدواریم که این اقدامات، گامی موثر در جهت ایجاد عدالت اجتماعی و بهبود شرایط زندگی تمامی اقشار جامعه باشد.

این تصمیم، نشان‌دهنده تعهد دولت به حمایت از کارگران و تلاش برای ایجاد یک جامعه عادلانه و برابر است. افزایش حق مسکن کارگری، یک گام مهم در این راستاست و امیدواریم که این روند ادامه داشته باشد





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

حق مسکن کارگری افزایش دستمزد شورای عالی کار معیشت کارگران دولت

United States Latest News, United States Headlines

