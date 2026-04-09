حملات اسرائیل به لبنان پس از توافق آتش‌بس با ایران، باعث افزایش تلفات و نگرانی‌های بین‌المللی شده است. بیش از ۲۵۰ نفر کشته و ۱۱۶۰ نفر زخمی شده‌اند. مقامات لبنانی و بین‌المللی خواستار توقف فوری خشونت‌ها هستند.

شمار قربانیان حملات در لبنان در دو روز اخیر به شدت افزایش یافته و نگرانی‌های بین‌المللی را برانگیخته است. بر اساس گزارش‌ها، تعداد کشته‌شدگان از ۲۵۰ نفر فراتر رفته و بیش از ۱۱۶۰ نفر نیز مجروح شده‌اند. نیروهای امدادی همچنان در حال آواربرداری در مناطق آسیب‌دیده هستند تا اجساد را پیدا کنند. اسرائیل روز پنجشنبه، ۹ آوریل، اهداف دیگری را در لبنان بمباران کرد که این امر باعث تضعیف توافق آتش‌بس میان آمریکا و ایران شده است. توافقی که پیش‌تر پس از پنج هفته درگیری به دست آمده بود.

\تشدید حملات اسرائیل به لبنان در حالی صورت می‌گیرد که این کشور در حال حاضر با پیامدهای سنگین حملات پیشین دست و پنجه نرم می‌کند. حملاتی که به گفته منابع لبنانی، مراکز غیرنظامی را هدف قرار داده و باعث تخریب گسترده زیرساخت‌ها شده است. دولت لبنان روز پنجشنبه را عزای عمومی اعلام کرد و خواستار بسیج تمامی منابع سیاسی و دیپلماتیک برای توقف حملات اسرائیل شد. نخست‌وزیر لبنان، با اشاره به هدف قرار گرفتن صدها غیرنظامی بی‌گناه، بر ضرورت پایان دادن به این خشونت‌ها تأکید کرد. در همین حال، مقامات بین‌المللی نیز به شدت نسبت به وضعیت انسانی در لبنان ابراز نگرانی کرده‌اند. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، خواستار گسترش آتش‌بس به لبنان شده و آن را شرط لازم برای پایداری توافق دانست. سازمان ملل و نهادهای بشردوستانه نیز ضمن محکوم کردن حملات، خواستار توقف فوری خشونت‌ها و حفاظت از جان غیرنظامیان شده‌اند.\در ادامه این حملات، ارتش اسرائیل اعلام کرد که 'بزرگ‌ترین حمله هماهنگ‌شده' خود علیه حزب‌الله را آغاز کرده است. به گفته ارتش، تنها در عرض ۱۰ دقیقه، بیش از ۱۰۰ هدف متعلق به حزب‌الله در مناطق مختلف لبنان مورد حمله قرار گرفت. این حملات که در پی توافق آتش‌بس میان آمریکا و ایران صورت گرفت، باعث ایجاد نگرانی در مورد آینده این توافق و احتمال گسترش درگیری‌ها شده است. جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور سابق آمریکا، آتش‌بس را 'شکننده' توصیف کرده و به وجود گروه‌هایی در ایران اشاره کرد که ممکن است در صدد مختل کردن این روند باشند. در این میان، ایران بازگشایی تنگه هرمز را مشروط به توقف حملات اسرائیل در لبنان کرده است. این موضع‌گیری، اختلافات بین‌المللی را در مورد راه‌حل پایان دادن به بحران پیچیده‌تر کرده است. با وجود تلاش‌های دیپلماتیک، هیچ نشانه‌ای از کاهش تنش‌ها و برقراری صلح پایدار در منطقه دیده نمی‌شود، و اوضاع همچنان شکننده و پرخطر است





