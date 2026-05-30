افزایش تمایل به مهاجرت دستیاران پزشکی در ایران و فرسایش امید در نیروی انسانی سلامت

سخنگوی انجمن روانپزشکان ایران اعلام کرد که از میان ۲۵۴ دستیار پزشکی، ۸۱/۵ درصد اعلام کردهاند که تمایل به مهاجرت دارند. همچنین ۷۹/۵ درصد بیان کردهاند که اگر پیش از ورود به دوره تخصص، شناخت امروز خود را از شرایط دستیاری داشتند، مهاجرت را به ورود به رزیدنتی ترجیح میدادند. این مسئله نشان میدهد که مسئله تنها مهاجرت نیست؛ مسئله، فرسایش امید، بیاعتمادی به آیندهی حرفهای و کاهش انگیزه برای ماندن در ساختار درمانی کشور است.
با این حال، فقط حدود ۲۸ درصد گفتهاند که برای مهاجرت برنامهریزی متوسط تا جدی دارند. این عدد اصلاً عدد کوچکی نیست. مسئله این است که حتی آن کسی که در بهترین دوران زندگی خود — از نظر شغلی در رشتههای تخصصی پزشکی که مهارتی حیاتی است — قرار دارد، اصولاً دل در جایی که در آن آموزش میبیند و فضایی که در آن حضور دارد، ندارد.
به گفته این روانپزشک، این فاصله میان «میل به رفتن» و «برنامه عملی» نشان میدهد که مسئله تنها مهاجرت نیست؛ مسئله، فرسایش امید، بیاعتمادی به آیندهی حرفهای و کاهش انگیزه برای ماندن در ساختار درمانی کشور است. نکته مهم این است که ۸۱/۱ درصد شرکتکنندگان بیان کردهاند که امید ناچیز یا هیچ امیدی به اصلاح وضعیت موجود ندارند.
این دادهها نشانهای از بحرانی عمیق در نیروی انسانی سلامت است؛ بحرانی که اگر جدی گرفته نشود، در سالهای آینده مستقیماً بر کیفیت مراقبت، دسترسی مردم به پزشک متخصص و فرسودگی بیشتر کادر درمان اثر خواهد گذاشت. جلالی ندوشن در ادامه تأکید کرد: حوادثی که از سال ۹۷ به بعد رخ داده، طبیعتاً بر نتایج این پژوهش یا هر پژوهش دیگری تأثیر گذاشته است.
اما وقتی به خواستههای افراد نگاه میکنید — و در عین حال نقدهای افراد را نیز میبینید — ایدهها و حداقلهایی وجود دارد که قابل تأمل است. وی در ادامه اظهار کرد: کار پزشکی ایجاب میکند که فرد درس بخواند و از ظرفیت دانشگاه بهره ببرد، اما برخی از نیروهای پزشکی مان را در مشغولیتهای دیگر میبینیم. هنگامی که این آمار را کنار هم بگذاریم، نتیجه این است که ما با یک فرسایش جدی مواجهیم.
هرچند شاهد تدابیر بسیار مناسبی نیز بودهایم. سخنگوی انجمن روانپزشکان با اشاره به اینکه یکی از چالشهای مهم دستیاران پزشکی مسئلهی ساعت کاری است، افزود: سال گذشته اقداماتی انجام شد که هرچند هنوز مطلوب نیست، اما معنادار بوده است. دولتهای مختلف در سالهای گذشته اقداماتی انجام دادهاند، اما متأسفانه برخی تدابیر نه تنها کمککننده نبوده، بلکه ویرانگر نیز بوده است.
وی ادامه داد: میتوان آن را نوعی «سوءِتدبیر» تلقی کرد؛ چراکه از یک سو نیروهای پزشکی از کشور خارج میشوند یا از چرخهی کاری خارج میشوند و از سوی دیگر ظرفیتها را افزایش میدهیم و به ظاهر عدالت در آموزش ایجاد میکنیم. در حالی که پزشک باید به درستی تربیت شود. سلامت مردم امری شوخیبردار نیست و باید امکانات کافی برای آن وجود داشته باشد.
آموزش پزشکی به عرصه نیاز دارد و بدون آزمایشگاه و بخش بیمارستانی مناسب، نتایج آن میتواند هولناک و متأسفانه بسیار غمانگیز باشد. جلالی ندوشن خاطرنشان کرد: اکنون شاهد ورود آن دسته بزرگ از کسانی هستیم که در سالهای گذشته پذیرش شدهاند. برای سال آینده نیز اعلام شده که وزارت بهداشت مجوزهای لازم را گرفته است. این تصمیمها برای نظام سلامت متأسفانه نه تنها بحرانها را کاهش نداده، بلکه باعث تولید بحرانهای تازهای نیز شده است. باید برای این موضوع یک فکر اساسی و اورژانسی کرد
