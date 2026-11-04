افزایش ۷۶ درصدی واردات از بنادر شمالی و ناتوانی در جبران بنادر جنوبی

وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد با وجود رشد چشمگیر ترانزیت از مسیرهای شمالی، زیرساخت‌ها هنوز ظرفیت بنادر جنوبی را پوشش نمی‌دهند و مشکلات مرزی ادامه دارد.

فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی تأکید کرده است که افزایش ۷۶ درصدی واردات از بنادر شمالی در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ نتوانسته است خلأ ایجاد شده در بنادر جنوبی را پر کند. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که محدودیت‌های دریایی و اختلالات گسترده در تجارت زمینی با کشورهای همسایه، زنجیره تأمین و لجستیک کشور را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است.

آمار دقیق رشد واردات از مسیرهای جایگزین

به گفته وزیر راه و شهرسازی پیش از اعمال محدودیت‌ها در بنادر جنوبی بیش از ۸۵ درصد ورود و خروج کالا از این مسیرهای آبی انجام می‌شد و انتقال ناگهانی این حجم عظیم از تجارت به مرزهای دیگر نیازمند زمان و توسعه زیرساختی قابل توجه بوده است. در شش‌ماهه نخست سال جاری واردات از مرزهای دریایی شمالی ۷۶ درصد و از مرزهای جاده‌ای ۴۱ درصد افزایش یافته است. واردات ریلی نیز شاهد رشد بوده اما میزان دقیق آن توسط مقامات دولتی اعلام نشده است. در بخش صادرات نیز بنادر شمالی رشد ۱۰ درصدی مرزهای جاده‌ای افزایش ۹ درصدی و خطوط ریلی رشد ۵۳ درصدی را ثبت کرده‌اند.

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چالش‌های کامیون‌داران و بسته شدن گذرگاه‌ها

وزیر راه و شهرسازی محدودیت پذیرش کامیون‌های ایرانی در کشورهای همسایه را یکی از مهم‌ترین موانع تجارت زمینی دانست و گفت با وجود فعالیت شبانه‌روزی بسیاری از گمرکات و پایانه‌های ایران محدودیت‌ها و سهمیه‌بندی کشورهای مقابل موجب تشکیل صف‌های طولانی کامیون‌ها شده است. این وضعیت نشان می‌دهد که صرفاً افزایش ظرفیت ورودی‌ها بدون هماهنگی با مقاصد نهایی نمی‌تواند مشکل اصلی را حل کند. تجار و فعالان اقتصادی بارها نسبت به ناکارآمدی برخی فرآیندها در مرزهای خشکی اعتراض کرده‌اند.

وضعیت مرزهای پاکستان و عراق در هفته‌های اخیر

تجارت زمینی ایران طی هفته‌های گذشته با محدودیت‌های شدید در مرزهای پاکستان و عراق مواجه شده است. پاکستان در ۲۵ مهرماه تجارت از گذرگاه‌های "گبد-ریمدان" و "تفتان" را تعلیق کرد. اگرچه گذرگاه گبد-ریمدان سوم آبان بازگشایی شد گزارش‌ها نشان می‌دهد عبور محموله‌های جدید همچنان با محدودیت مواجه بوده است. در مرز عراق نیز گذرگاه "الشیب" در استان میسان مقابل مرز چذابه ایران بسته مانده است. مقام‌های اتاق بازرگانی تهران سوم آبان اعلام کردند سایر گذرگاه‌های مشترک ایران و عراق باز هستند اما حجم تردد به شدت کاهش یافته است.

راهکارهای دولت برای حفظ جریان تجارت خارجی

محدودیت در بنادر جنوبی و مشکلات گذرگاه‌های زمینی در حالی ادامه دارد که مقام‌های جمهوری اسلامی برای حفظ جریان تجارت خارجی به استفاده گسترده‌تر از بنادر شمالی و مسیرهای جاده‌ای و ریلی روی آورده‌اند. این تغییر مسیرها اگرچه موقتی به نظر می‌رسد اما هزینه‌های لجستیکی را افزایش داده است. تحلیلگران معتقدند تا زمانی که زیرساخت‌های مرزی بهبود نیابد فشار بر بنادر شمالی ادامه خواهد داشت. انتظار می‌رود در ماه‌های آینده مذاکرات دیپلماتیک برای رفع موانع مرزی با کشورهای منطقه شدت بگیرد.