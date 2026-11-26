انجمن متخصصان عفونی ایران از آغاز زودهنگام موج آنفلوآنزا و شیوع سریع‌تر از سال گذشته خبر داد. نوع "بی" غالب شده و کودکان سهم بالایی از ابتلا را دارند.

انجمن متخصصان عفونی ایران از آغاز زودهنگام موج آنفلوآنزا و افزایش سرعت شیوع این بیماری نسبت به سال گذشته خبر داده است. به گفته این انجمن، میزان شیوع آنفلوآنزا از ۲۰ درصد فراتر رفته و حدود نیمی از موارد مثبت در افراد زیر ۱۵ سال ثبت شده است.

آمیتیس رمضانی، رییس انجمن متخصصان عفونی و عضو هیات علمی انستیتو پاستور ایران، پنجشنبه پنجم آذر در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا این وضعیت را تشریح کرد. او گفت شمار مبتلایان و سرعت افزایش موارد جدید ابتلا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیشتر شده است.

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الگوی غالب ویروس آنفلوآنزا در ایران تغییر کرده است

رمضانی گفت برخلاف سال‌های گذشته که در این مقطع زمانی آنفلوآنزای نوع "آ" غالب بود، اکنون بیش از ۷۰ درصد موارد ابتلا مربوط به نوع "بی" است.

بر اساس این اظهارات، حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد موارد ابتلا همچنان مربوط به نوع "آ" است. این تفاوت نشان می‌دهد ترکیب ویروس‌های در حال گردش در کشور نسبت به سال‌های قبل دگرگون شده است.

او افزود در بیشتر کشورهای جهان موارد ابتلا به آنفلوآنزای نوع "آ" همچنان در حال افزایش است. با این حال، سرعت ورود ایران به موج آنفلوآنزا در مقایسه با سایر کشورها بیشتر ارزیابی شده است.

رمضانی از ابتلای قبلی به کرونا، تغییرات اقلیمی، شرایط آب‌وهوایی و تغییر الگوی سفرها به عنوان عوامل احتمالی موثر بر تغییر الگوی گردش ویروس‌ها نام برد. او تاکید کرد که این عوامل هنوز به عنوان علت قطعی بررسی نشده‌اند.

به گفته رمضانی، موارد ابتلا به کرونا و آنفلوآنزا در مهر و نیمه نخست آبان به طور هم‌زمان افزایش یافت. اما در هفته‌های اخیر موارد ابتلا به کرونا کاهش یافته و روند شیوع آنفلوآنزا همچنان صعودی است.

چرا کودکان بیشترین سهم ابتلا را دارند

رییس انجمن متخصصان عفونی ایران، حضور دانش‌آموزان در مدارس و تماس نزدیک و مستمر آن‌ها با یکدیگر را از دلایل افزایش شیوع آنفلوآنزا در میان کودکان دانست. این عامل به ویژه در فضاهای بسته آموزشی مورد توجه قرار گرفته است.

رمضانی همچنین گفت کاهش تعاملات اجتماعی کودکان در دوران همه‌گیری کرونا ممکن است موجب شکل‌گیری ایمنی ضعیف‌تر در برابر برخی ویروس‌های تنفسی شده باشد. این فرضیه به عنوان یکی از احتمالات مطرح شده است.

او افزود احتمال بروز بیماری شدیدتر در کودکان نیز وجود دارد. با این حال، شدت بیماری به عواملی از جمله سن، بیماری‌های زمینه‌ای، وضعیت واکسیناسیون و نوع ویروس بستگی دارد.

نظر وزارت بهداشت درباره اوج موج آنفلوآنزا

قباد مرادی، رییس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، چهارم آذر در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا وضعیت فعلی را ارزیابی کرد. او گفت حدود ۳۰ درصد افراد دارای علائم عفونت‌های تنفسی به آنفلوآنزا و دو درصد به کرونا مبتلا هستند.

به گفته مرادی، به نظر می‌رسد ایران در اوج موج آنفلوآنزا قرار دارد. او همچنین گفت این وضعیت ممکن است چند هفته ادامه یابد.

پیش‌تر نیز در گزارش‌هایی آمده بود که سهم نمونه‌های مثبت کرونا به حدود ۱۷ تا ۱۸ درصد رسیده و ویروس آنفلوآنزای نوع "بی" در کشور غالب شده است. این ارقام با اظهارات مرادی هم‌خوانی دارد.

پیامد این شیوع برای خانواده‌ها و مدارس

بر اساس آمار اعلام‌شده، بخش بزرگی از بار این موج بر دوش کودکان زیر ۱۵ سال قرار دارد. والدین و مدارس با گروهی روبه‌رو هستند که بیشترین نرخ مثبت در آن ثبت شده است.

مرادی و رمضانی هر دو بر ادامه روند صعودی آنفلوآنزا تاکید کرده‌اند. بنابراین، پایش وضعیت در هفته‌های آینده برای تصمیم‌گیری درباره اقدامات پیشگیرانه اهمیت دارد.